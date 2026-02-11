La Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en directo

El Parque Santa Catalina volverá a brillar este viernes 9 de febrero a partir de las 21:00 horas con la esperada Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, un evento que cada año reúne arte, creatividad, emoción y espectáculo en torno a la elección de la nueva soberana del carnaval capitalino.

Un total de 13 candidatas desfilarán por el escenario, presentando impresionantes fantasías que conjugan talento, simbología, color y peso, mucho peso. El evento, uno de los más emblemáticos del Carnaval, te lo contamos en directo en LA PROVINCIA / DIARIO DE LAS PALMAS.

Este es el orden oficial de salida de las candidatas a Reina del Carnaval de LPGC 2026

Prepárate para vivir una noche llena de emoción. Aquí tienes el orden en el que saldrán las candidatas, junto a las empresas patrocinadoras, diseñadores y el título de cada fantasía:

Noticias relacionadas