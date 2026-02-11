En Directo
La Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en directo
El Parque Santa Catalina se convierte este viernes a las 21:00 horas en el escenario donde 13 candidatas competirán por la corona de Reina del Carnaval de LPGC con espectaculares diseños.
El Parque Santa Catalina volverá a brillar este viernes 9 de febrero a partir de las 21:00 horas con la esperada Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, un evento que cada año reúne arte, creatividad, emoción y espectáculo en torno a la elección de la nueva soberana del carnaval capitalino.
Un total de 13 candidatas desfilarán por el escenario, presentando impresionantes fantasías que conjugan talento, simbología, color y peso, mucho peso. El evento, uno de los más emblemáticos del Carnaval, te lo contamos en directo en LA PROVINCIA / DIARIO DE LAS PALMAS.
Este es el orden oficial de salida de las candidatas a Reina del Carnaval de LPGC 2026
Prepárate para vivir una noche llena de emoción. Aquí tienes el orden en el que saldrán las candidatas, junto a las empresas patrocinadoras, diseñadores y el título de cada fantasía:
- Ángeles Moreno Santana, en representación de Danisa Clinic Stetic S.L., lucirá el diseño de José Julio Armas titulado: «Igual que ¡tú!»
- Naima González, presentada por la Fundación Canaria Unión Deportiva Las Palmas, llevará el diseño de Juan Carlos Armas Febles: «Tamarán»
- Yaiza Desirée Caracena Almeida, con el respaldo de Logitrans Canarias y Carrozas José Halcón, mostrará una fantasía de Aythami Rodríguez y Omar Rodríguez: «Lágrima de cristal»
- Estrella Jiménez de Bruin, representando a Clínicas Doctora Hernández, presentará el diseño de Josué Saavedra Suárez: «Alquimia»
- Evelyn Moreno Quintana, por Pescados Oliver Miranda Artiles y Atrium Veterinarios, llevará un diseño de Juan Miranda Artiles: «Esencia»
- Coraima Martín Sánchez, candidata de Martinges Propiedades, presentará la fantasía de Juan Jesús Perdomo García: «Welcome to Las Vegas»
- Naomi Vega Martel, con el patrocinio de Mundo Patineta y Carroza La Auténtica, lucirá el diseño de Isaac Martínez Vicente: «Infinita»
- Guacimara Guedes Hernández, en nombre de Guedes & Hernández Brokers y Grupo Miguel León S.L., vestirá el diseño de Ramón Guedes González: «El despertar de un sueño»
- Norma Ruiz Brito, representando a Gael Automoción y Darque Car, defenderá el diseño de Antonio Ceballos: «Raffinato»
- Carla Benítez González, presentada por Capross 2004 S.L., mostrará un diseño de Kevin Rodríguez González: «Historia»
- Dayanara Rodríguez Medina, en nombre de Autobares y Atracciones de feria Edrey & Daido, vestirá la fantasía creada por Isidro Javier Pérez Mateo y Daniel Rivero: «¡A mí la guardia!»
- Sarah Lomore, candidata de Dormitorum y Atlántico Televisión, defenderá el diseño de Masbe Creaciones: «Libertad para elegir tu destino»
- Yaneli Alonso Perdomo, presentada por la Asociación Kilómetros por Sonrisas y Velvet Agency, cerrará la gala con una fantasía de Willy Jorge: «Tiqué, diosa de la fortuna visita Las Palmas. Lo que se queda en Las Palmas se queda en Las Palmas»
- El presidente de una ONG y su hija recién nacida, entre el centenar de okupas de una urbanización en obras en Lanzarote
- Adiós a las botellas de butano naranjas: desaparecen las de toda la vida, estas serán las nuevas
- Una turista invade las dunas de Maspalomas y pasea junto a la orilla de la Charca
- El SEPE lo hace oficial: quitará el subsidio a los parados que no hagan este trámite
- Detenido Raúl Déniz, el estafador canario que vivía como mendigo en Colombia tras fugarse de Ghana
- Koldo García: «Lo que me jode es Canarias, no haber conseguido nada del presidente»
- Liberados la mujer y el hijo del narco José, 'el del Buque', en Gran Canaria
- La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol de encima del conductor y copiloto: 200 euros y la retirada de dos puntos