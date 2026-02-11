Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en directo

El Parque Santa Catalina se convierte este viernes a las 21:00 horas en el escenario donde 13 candidatas competirán por la corona de Reina del Carnaval de LPGC con espectaculares diseños.

Coronación de la Reina del Carnaval 2025, Coral Gutiérrez, con un diseño de Kilian Betancor Falcón: «Bohemia». Presentada por Restaurante El Centro de Guayadeque.

Coronación de la Reina del Carnaval 2025, Coral Gutiérrez, con un diseño de Kilian Betancor Falcón: «Bohemia». Presentada por Restaurante El Centro de Guayadeque. / José Carlos Guerra / Andrés Cruz

Soraya Déniz

Soraya Déniz

Las Palmas de Gran Canaria

El Parque Santa Catalina volverá a brillar este viernes 9 de febrero a partir de las 21:00 horas con la esperada Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, un evento que cada año reúne arte, creatividad, emoción y espectáculo en torno a la elección de la nueva soberana del carnaval capitalino.

Un total de 13 candidatas desfilarán por el escenario, presentando impresionantes fantasías que conjugan talento, simbología, color y peso, mucho peso. El evento, uno de los más emblemáticos del Carnaval, te lo contamos en directo en LA PROVINCIA / DIARIO DE LAS PALMAS.

Este es el orden oficial de salida de las candidatas a Reina del Carnaval de LPGC 2026

Prepárate para vivir una noche llena de emoción. Aquí tienes el orden en el que saldrán las candidatas, junto a las empresas patrocinadoras, diseñadores y el título de cada fantasía:

  1. Ángeles Moreno Santana, en representación de Danisa Clinic Stetic S.L., lucirá el diseño de José Julio Armas titulado: «Igual que ¡tú!»
  2. Naima González, presentada por la Fundación Canaria Unión Deportiva Las Palmas, llevará el diseño de Juan Carlos Armas Febles: «Tamarán»
  3. Yaiza Desirée Caracena Almeida, con el respaldo de Logitrans Canarias y Carrozas José Halcón, mostrará una fantasía de Aythami Rodríguez y Omar Rodríguez: «Lágrima de cristal»
  4. Estrella Jiménez de Bruin, representando a Clínicas Doctora Hernández, presentará el diseño de Josué Saavedra Suárez: «Alquimia»
  5. Evelyn Moreno Quintana, por Pescados Oliver Miranda Artiles y Atrium Veterinarios, llevará un diseño de Juan Miranda Artiles: «Esencia»
  6. Coraima Martín Sánchez, candidata de Martinges Propiedades, presentará la fantasía de Juan Jesús Perdomo García: «Welcome to Las Vegas»
  7. Naomi Vega Martel, con el patrocinio de Mundo Patineta y Carroza La Auténtica, lucirá el diseño de Isaac Martínez Vicente: «Infinita»
  8. Guacimara Guedes Hernández, en nombre de Guedes & Hernández Brokers y Grupo Miguel León S.L., vestirá el diseño de Ramón Guedes González: «El despertar de un sueño»
  9. Norma Ruiz Brito, representando a Gael Automoción y Darque Car, defenderá el diseño de Antonio Ceballos: «Raffinato»
  10. Carla Benítez González, presentada por Capross 2004 S.L., mostrará un diseño de Kevin Rodríguez González: «Historia»
  11. Dayanara Rodríguez Medina, en nombre de Autobares y Atracciones de feria Edrey & Daido, vestirá la fantasía creada por Isidro Javier Pérez Mateo y Daniel Rivero: «¡A mí la guardia!»
  12. Sarah Lomore, candidata de Dormitorum y Atlántico Televisión, defenderá el diseño de Masbe Creaciones: «Libertad para elegir tu destino»
  13. Yaneli Alonso Perdomo, presentada por la Asociación Kilómetros por Sonrisas y Velvet Agency, cerrará la gala con una fantasía de Willy Jorge: «Tiqué, diosa de la fortuna visita Las Palmas. Lo que se queda en Las Palmas se queda en Las Palmas»
