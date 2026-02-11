Guaguas Municipales activa más de 30.000 plazas diarias para disfrutar del Carnaval de Las Vegas

Guaguas Municipales, en coordinación con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha puesto en marcha un dispositivo especial de movilidad para las principales celebraciones del Carnaval de Las Vegas, tanto diurnas como nocturnas.

El despliegue, con motivo de las fiestas, contempla más de una veintena de vehículos asignados a las líneas especiales en cada jornada, lo que permitirá ofrecer alrededor de 30.000 plazas diarias para los usuarios. Además, más de 40 trabajadores, entre conductores, mandos de movimiento y personal de talleres y del área comercial, formarán parte del dispositivo nocturno para garantizar el correcto funcionamiento del servicio.

El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, junto al edil del Carnaval, Héctor Alemán, y el gerente de Guaguas Municipales, Miguel Ángel Rodríguez, mostraron el vídeo promocional con el que promueven una movilidad segura y sostenible.

"Elbus Presley"

La campaña muestra al rey del Rock e icono de Las Vegas, Elvis Presley, transformándose en “Elbus”, un operario de taller que sueña con vivir la fiesta desde dentro. El vídeo versiona dos clásicos de Elvis, adaptados al espíritu del Carnaval.

"La mejor apuesta es usar guagua en Carnaval", canta el protagonista a ritmo de 'Hound Dog', apostando en sus letras por la seguridad que brinda ir en transporte público. "No te la vas a jugar si usas guagua en Carnaval", concluye el spot mientras las mascaritas van subiendo al transporte público al terminar una de las noches de la fiesta.

Ramírez destacó que la seguridad se reforzará, "tanto a bordo de las guaguas como en las paradas con personal que disuadirán de subir a quienes no estén en condiciones".