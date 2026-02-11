Las Palmas de Gran Canaria organiza por primera vez un Carnaval infantil y otro senior

El Carnaval de Las Vegas 2026 celebrará este domingo, 15 de febrero, dos nuevas citas dirigidas a públicos específicos: el Carnaval de día infantil, en la plaza de la Feria, y el Carnaval de día senior, en la plaza del Pilar, en el barrio de Guanarteme. Ambas propuestas se enmarcan en las semanas centrales de las carnestolendas en Las Palmas de Gran Canaria.

La alcaldesa, Carolina Darias, y el concejal de Carnaval, Héctor Alemán, presentaron los detalles de estas actividades matinales, que se incorporan como novedades en la programación de esta edición. "Estamos ya en el ecuador del Carnaval de Las Vegas 2026. Entramos en las semanas grandes y este domingo vamos a tener dos eventos importantes en la calle: el Carnaval infantil y el senior", señaló Darias durante la presentación.

Carnaval en la plaza de la Feria

La jornada dedicada a los más pequeños se desarrollará de 10:00 a 14:00 horas en la plaza de la Feria. El inicio oficial será a las 11:00 horas con una obertura protagonizada por alumnado de las Enseñanzas Artísticas Alexia Rodríguez. A esa misma hora subirá al escenario el Payaso Zapito, mientras que a las 12:00 horas será el turno de Totó El Payaso, con el espectáculo Vamos a contar mentiras. La programación concluirá a las 13:00 horas con la actuación de Cantando con Cuentópolis.

Durante la mañana se instalarán hinchables y se desarrollarán actividades de animación, música y humor dirigidas al público infantil y familiar. Darias destacó que esta iniciativa se suma a otras propuestas ya consolidadas como el concurso de murgas infantiles, el Trono infantil y la Cabalgata infantil, reforzando la oferta específica para niños dentro del Carnaval.

Día senior en Guanarteme

De forma paralela, la plaza del Pilar acogerá el Carnaval de día senior entre las 12:00 y las 16:15 horas. Esta actividad, también de nueva incorporación, está dirigida a las mascaritas más mayores y sus familias. Sobre el escenario actuarán Paco Guedes, Pepe Benavente y la Banda de Agaete, en una jornada que busca consolidar la presencia del Carnaval en los barrios de la ciudad. El concejal Héctor Alemán subrayó que la celebración en Guanarteme permite "acercar el compromiso con los barrios" y mantener un modelo de Carnaval abierto a distintos públicos.

Semana clave

La celebración de estos dos carnavales de día coincide con el arranque de una semana destacada en el calendario festivo, que enlaza con el Martes de Carnaval y varias citas en la calle. Entre los próximos actos figuran el desfile que reunirá a grupos y afición, así como a las reinas infantil, adulta y veterana, además de la Gala Drag Queen, prevista para el 20 de febrero, en la que participarán los 12 finalistas seleccionados en las fases previas. También está programada la Cabalgata Infantil, que se celebrará en la mañana del martes 17 de febrero.