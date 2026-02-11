Los Simplones ganan el premio Presentación y Fantasía en el Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Arrecife 2026

El Recinto Ferial de Arrecife volvió a llenarse para acoger la primera fase del XXXVI Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Arrecife, una de las citas más esperadas del programa festivo de la capital lanzaroteña. La gala dejó como gran protagonista a la Murga Afilarmónica Los Simplones, que se alzó con el premio de Presentación y el primer premio en la categoría de Fantasía, Diseño y Vestuario.

El Carnaval de Arrecife, organizado por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arrecife, forma parte de las celebraciones tradicionales del municipio.

La velada estuvo marcada por el humor, la crítica social y la creatividad, elementos esenciales del espíritu murguero en Canarias.

Los Simplones, protagonistas de la primera fase

La fantasía titulada ‘Arrr, Simplón a la vista!’, diseñada por la propia murga, fue la propuesta que permitió a Los Simplones imponerse en el apartado de vestuario y puesta en escena. Bajo la dirección musical de Quyke Martín y Xerach Casanova, el grupo interpretó los temas ‘Para cualquier emergencia, mi kit de supervivencia’ y ‘Los conciertos de San Ginés’, combinando sátira y actualidad.

En la categoría de Fantasía, Diseño y Vestuario, el segundo premio fue para Los Desahuciados, mientras que el tercero recayó en Las Inadaptadas.

El resto de murgas también brillan sobre el escenario

Los Desahuciados, con la fantasía ‘Que comience la partida, este año te como yo’, diseñada por Juan Marín, defendieron bajo la dirección musical de Adrián Hernández los temas ‘El espejo de la realidad’ y ‘Un tema de locos’.

Por su parte, Las Inadaptadas presentaron una fantasía de diseño propio bajo el extenso título ‘Hice un hechizo con magia y dulzura, llegué a Agramar.. fiesta ninguna. Hice una poción con el brillo de la luna, volví al Recinto.. ehh? ... se les acabó la fortuna??’. Dirigidas musicalmente por Raquel Cabrera, interpretaron ‘Dibujando una canción animada’ y ‘Si lo quieres saber, yo te lo hago ver’.

Primera fase del Concurso de Murgas Adultas del Carnaval de Arrecife 2026 / La Provincia

También participaron en esta primera fase Las Enraladas, con la fantasía ‘Nadie se hizo fuerte sin batallas difíciles, así que luchando y enralando, al Carnaval hemos llegado’, diseñada por Francis García. Bajo la dirección de Miriam Hernández, ofrecieron los temas ‘Nuestros mayores tesoros’ y ‘Un juego para explorar la realidad’.

Cerraron la noche Los Intoxicados, con la fantasía ‘Forjador de vientos de un Carnaval muy veleta’, diseñada por Naira Luis. Dirigidos musicalmente por Cristina Marrero, interpretaron ‘Los filtros’ y ‘En mi bar todo parece normal, hasta que toca revisar el VAR’, en clara alusión a temas de actualidad.

Sorteo del orden para la segunda fase

La gala fue conducida por Francisco José Navarro y Carmen Nieves Pérez, con el apoyo de Leandro Martín desde el backstage. Además, el humorista Jacobo Santiago intervino durante la velada, aportando momentos de entretenimiento entre actuación y actuación.

Al término de la primera fase se celebró el sorteo del orden de participación para la segunda fase, que tendrá lugar este viernes 13 de febrero. En esta próxima cita se dará a conocer el nombre de la murga ganadora en la categoría de ‘Interpretación, Letra y Música’, uno de los galardones más valorados del concurso.

El orden establecido tras el sorteo será el siguiente:

Las Inadaptadas Los Intoxicados Los Simplones Las Enraladas Los Desahuciados

Una cita clave del Carnaval capitalino

El XXXVI Concurso de Murgas Adultas está organizado por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Arrecife, dirigida por el teniente de alcalde Echedey Eugenio. La elevada asistencia registrada en esta primera fase confirma el interés que despierta el certamen entre vecinos y visitantes.

Con el Recinto Ferial nuevamente lleno, la capital lanzaroteña vivió una noche donde la creatividad en vestuario, la puesta en escena y las letras cargadas de ironía marcaron el ritmo del Carnaval.

La segunda fase determinará qué murga se alza con el máximo reconocimiento en interpretación, cerrando así una de las competiciones más emblemáticas del Carnaval de Arrecife 2026.