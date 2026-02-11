Estas son las guaguas especiales que te llevarán a los principales actos del Carnaval de Las Vegas

Guaguas Municipales, en coordinación con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, pone en marcha un dispositivo especial de transporte público durante las principales celebraciones del Carnaval de Las Vegas, tanto diurnas como nocturnas.

La compañía municipal activará operativos especiales e intensificaciones de líneas en todas las jornadas festivas de fin de semana, así como en los eventos de mayor afluencia, entre ellos la Gran Cabalgata, el Entierro de la Sardina y la víspera del Martes de Carnaval, con el objetivo de facilitar los desplazamientos hacia las zonas de ocio y celebración.

Guaguas Municipales habilitará cinco líneas especiales que conectarán la terminal de Belén María y El Sebadal con todos los distritos de la ciudad. Las salidas se realizarán desde las 01:30 horas y hasta una hora después de la finalización de los festejos, principalmente con motivo de las noches de la Gala de la Reina el viernes 13 de febrero, la del sábado 14, la víspera del Martes de Carnaval, la Gala Drag Queen el viernes 20 y las noches del viernes 27 y sábado 28 de febrero, con la Gran Cabalgata.

Las cinco líneas especiales serán:

Carnaval–Teatro–Vegueta–Hoya de la Plata

Carnaval–Escaleritas–Schamann–Las Rehoyas

Carnaval–La Feria–La Paterna

Carnaval–Siete Palmas–Tamaraceite

Carnaval–Auditorio

Tras la salida desde la terminal especial, todas las líneas —excepto la de Hoya de la Plata— realizarán sus primeras paradas en la calle Juan Manuel Durán. El detalle de las paradas intermedias puede consultarse en el apartado de Carnaval de la web de guaguas.com.

Carnaval de Día y Familiar

El Carnaval de Día y el Carnaval Familiar adquieren un papel destacado en el programa festivo, por lo que se reforzará la oferta de líneas regulares desde el mediodía durante el sábado 14, domingo 15, martes 17 (Cabalgata Infantil), sábado 21, viernes 27 —con motivo del concierto de Marc Anthony— y domingo 1 de marzo, día del Entierro de la Sardina.

Guaguas Municipales aplicará un plan especial de desvíos durante la tarde del sábado 28 de febrero, con motivo de la Gran Cabalgata, para adaptar el servicio al cierre de calles por el paso de las carrozas. El Entierro de la Sardina, previsto para el domingo 1 de marzo, contará igualmente con el correspondiente dispositivo de desvíos.

Así mismo, la Policía Local, junto a Protección Civil y el resto de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, reforzará la seguridad. En este sentido, se podrá restringir el acceso al transporte público a aquellas personas que presenten un evidente estado de embriaguez o no se encuentren en condiciones adecuadas para compartir el servicio con normalidad.

“Nuestro objetivo durante el Carnaval es fomentar una movilidad segura, responsable y sostenible", comentó el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez durante la presentación de la campaña especial. "Por eso recomendamos el uso del transporte público, tanto en guaguas como en taxis".

El concejal de Carnaval, Héctor Alemán, destacó que la ciudad se transforma durante las fiestas, "y este dispositivo de movilidad es esencial para que esa transformación sea ordenada, segura y amable".