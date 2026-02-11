La Tacones pisa fuerte con el premio al mejor diseño en la preselección de la Gala Drag Queen: "Yo nací drag y seguiré siendo drag"

El taconeo flamenco ya se escucha en Santa Catalina. Su sonido, que cada día se siente más cercano, viene anunciando el show de La Tacones, que repetirá por cuarto año consecutivo en la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Pero esta ocasión es doblemente especial. No solo ha logrado alzarse con el premio al mejor diseño, sino que, además, promete un espectáculo cargado con la huella distintiva del personaje. De ahí el título de su fantasía: '¡Hoy voy a ser yo! Aunque el mundo no esté preparado...'.

Kevin Doramas Jiménez Moreno, quien encarna a drag La Tacones, lo explica así: "Es un avance continuo. Llega un momento en que encuentras la personalidad que estabas buscando. Este es el año en que yo me encuentro cómodo y con una fantasía que creo que me pertenece".

Un show sencillo pero vistoso

La clave de ello está en el flamenco, un estilo que siempre ha apasionado a Kevin, y en las manos de la diseñadora Nancy Henríquez González, quien llevó el sueño a la realidad gracias al patrocinio de la Clínica de fisioterapia PhysioÉlite y Carrozas José Halcón. Sumadas a la "esencia del verdadero drag canario" que aporta La Tacones, el resultado es un número que resuena como las palmas.

Kevin explica que la característica diferencial básica de los drags canarios de antes es su capacidad de "defender un show sin que la gente esté tan pendiente del grupo al completo, sino en lo que interpreta y quiere mostrar el drag". Así, aunque este año han tenido la oportunidad de incorporar pantallas móviles a los decorados habituales, él decidió no utilizarlas. En su lugar, lo apuesta todo al "atrevimiento de verdad" con un número que califica como "sencillo pero muy vistoso".

La conexión con el flamenco

"Yo he estado en Andalucía un montón de veces y es una tierra que realmente me llena. Siempre he tenido en mente el mundo del flamenco, me vuelve loco. Yo creo que la conexión con el flamenco y las gitanas va más allá del plano terrenal. Así lo digo, es una cosa que me chifla", relata.

Además, asegura que el drag es un arte que le viene de nacimiento, incluso antes de iniciarse en el mundo del transformismo en el que empezó hace años. Por aquel entonces ya salía por las calles de Las Palmas de Gran Canaria con los pies calzados en tacones, y de ahí, hablando con uno de sus amigos, le vino el nombre que lo hace tan reconocible. "Yo nací drag y seguiré siendo drag", subraya.

Cumplir sueños junto a su equipo

Para esta edición, La Tacones presentará lo que tilda como un show que "va de cumplir sueños". Y es que sus actuaciones anteriores, según rememora, fueron más "de relleno" porque no se alineaban tanto con lo que él siempre había querido llevar al escenario.

La satisfacción y las buenas sensaciones que siente este año también se deben, en buena medida, a la calidad del equipo humano que respalda a La Tacones: "Sin el equipo que hay detrás, una fantasía no saldría adelante. Han sido tardes y tardes de tener la casa llena de gente pegando piedras". Entre ese grupo de personas se encuentran Adrián Castellano, el ejecutor de los atrezzos diseñados por Nancy Henríquez González, y el cuerpo de baile, conformado por Luis, Derek, Fran y César.

Un cierre por todo lo alto

El número que han preparado cerró la preseleccón del pasado 30 de enero, y el azar quiso que también sea la última actuación de la noche del 20 de febrero, cuando los 12 candidatos a la Gala Drag Queen se disputarán el trono de reinona del Carnaval 2026. "Con un número tan importante para mí, salir el último reconforta un poco. Es como un buen cierre", atina Kevin.

Además, este año hay razones de sobra para estar deseando que llegue el momento de llenar Santa Catalina de brillo y desparpajo. Por primera vez, el premio incluye una gira por todo el territorio nacional con el espectáculo This is Drag, que recorrerá los grandes escenarios de distintas ciudades: "Ya no es ganar y quedarte aquí, sino irte de gira por España y que te puedan conocer, y más con el número flamenco que tengo. Qué mejor que ese para una gira por España, ¿no?".