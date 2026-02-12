Ávalon florece más allá de la Gala Drag Queen: "A los drags ya nos contratan para primeras comuniones"

Las lágrimas, en el espectáculo de Ávalon, tienen la capacidad de transformarse en rosas. De ello será testigo el parque de Santa Catalina el próximo 20 de febrero, fecha en que se disputará el trono de la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Con una presencia inquebrantable de seis años seguidos, Ávalon viene prometiendo superarse de nuevo con el show 'Mira en lo que te has convertido', que aterrizará un pedazo de la cultura mexicana entre brillo y pedrería.

Osvaldo Cabrera Rocha, el hombre que da vida al drag, cuenta que la inspiración de su magia se encuentra en la historia de La Llorona, aunque viene con un desenlace inesperado: "Como todos sabemos, tiene un final trágico, pero como es Carnaval, y para mí el Carnaval es alegría, terminamos dándole vida a La Llorona con una flor". Se trata de una referencia al Día de Difuntos, que en México se erige como una fecha para recordar y rendir homenaje a las personas que ya no están.

Una nueva perspectiva de La Llorona

Los diseños de la fantasía, como ya es costumbre para Ávalon, emanan de la creatividad del propio Osvaldo, si bien ha contado también con la confección de José Carmona y el triple patrocinio de Juventud Canaria, Clínica Dental Claramunt y Full Cargo.

Además de dar una vuelta a esta conocida leyenda, el artista pretende mandar un mensaje de superación al público, aunque lo hará de una forma sutil e implícita. "Lo que conocemos de la historia de La Llorona es que mató a sus hijos porque enloqueció. Realmente, cuando canta su famosa canción, le canta a un desamor. Yo quise llevar esa historia a la superación. Como todo en la vida, no podemos estancarnos en una desgracia que nos ha pasado. Entonces, de las lágrimas derramadas, se convierte en la rosa más hermosa", relata.

Un estilo lujoso y teatral

En el caso de Ávalon, más es más. Muchas plumas, piedras y cristales son una parte fundamental de los elementos que caracterizan al personaje, al que no le pueden faltar sus trajes elaborados y su estilo lujoso. Todo ello viene de la mano de una teatralización que resulta idónea para narrar historias en poco tiempo.

En palabras de Osvaldo, se trata de hacer algo que impacte y que se pueda interpretar "tanto en Murcia como en Holanda", dado el carácter internacional de esta gala. "Lo primero que impacta al público cuando se abren los biombos es la estética del drag. Para mí es muy importante contar una historia y desarrollarla en tres minutos, que es lo complicado", desgrana.

Los nervios antes de salir a escena

Dentro de esa combinación de elementos que configura una actuación, es muy importante escoger una música que aglutine canciones que conecten con los sentimientos y temas conocidos que inviten a la gente a cantar. Pero por mucho que ya controle las fórmulas esenciales, siempre hay un halo de nervios e incertidumbre que forma parte intrínseca del proceso.

"Un artista que no tenga nervios debería dejar el escenario. Si tú no tienes nervios, es porque no tienes ilusión o inquietud. Vas a demostrar un trabajo y quieres que sea recíproco, que el público celebre contigo", cuenta Osvaldo.

Con el paso del tiempo, el artista ha sido testigo de cómo cada vez más gente abraza y celebra el drag, incluso en espacios que pueden ser insospechados: "Antiguamente te contrataban para una despedida de soltero y, ahora mismo, a los drags nos contratan para primeras comuniones. El drag ya sirve para todo. Es un arte y puedes transmitirlo de cualquier manera".

Un drag sin comparación

Por ese mismo motivo, el listón del drag canario está muy alto, cuyo estilo, asegura Osvaldo, no tiene comparación en ninguna parte del mundo. Eso supone internacionalizar a los artistas, pero también que los costes se eleven cada vez más, y no solo por la inflación de los materiales. De hecho, Osvaldo matiza que "lo que antes costaba un traje de reina, ahora es lo que cuesta una fantasía drag", alcanzando o superando los 19.000 euros.

Con todo, el espectáculo continúa. A pesar del sacrificio mental y las horas necesarias para mantenerse constante durante seis años, Osvaldo no tiene lamentos: "No ha habido un año que yo no disfrutara, no hubo un año flojito. Siempre he intentado superarme, he dado lo mejor y me siento orgulloso de mí y mi equipo".