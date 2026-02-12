El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria corona a su Reina este viernes 13 en una gala que tiende puentes con Las Vegas

Solo una de las 13 candidatas será coronada este viernes 13, a las 21:00 horas, en la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Durante la obertura, que durará 14 minutos, habrá siete escenas que representarán las sinergias entre Las Vegas (la ciudad temática de esta edición) y la capital grancanaria. "Son dos ciudades con turismo internacional y de grandes espectáculos", aseguró el director artístico, Josué Quevedo. Además, habrá un guiño "bastante interesante" a las 50 Reinas del Carnaval en conmemoración de las bodas de oro de las carnestolendas.

"En Las Vegas tienen sus espectáculos, y nosotros el Carnaval Internacional, que dura un mes y medio, y está lleno de espectáculos", reflejó Quevedo. En la presentación de los detalles de la gala que tuvo lugar este jueves, la organización informó de que esas similitudes entre las dos urbes estarán presentes en el escenario. Aunque la organización se ha guardado varias sorpresas para la "gala más importante", según aseguró el director artístico.

Artistas invitados

Los cantantes invitados son Olga Tañón, madrina del Carnaval, y Tony Tun Tun, que también asistieron a la presentación. La artista puertorriqueña destacó que es "el mejor Carnaval del mundo", y se definió como "fan" de la celebración. "Siempre le digo a mi esposo que tengo que mudarme aquí por lo menos un año y medio, porque necesito disfrutar del lugar donde llevo viniendo desde hace 30 y tantos años", afirmó Tañón. Por su parte, Tony Tun Tun agradeció la confianza depositada en él para regresar un año más a la fiesta: "Lo voy a dar todo el día de la gala".

Los presentadores de esta edición serán Dani Calero, Catha González y Nayra Santana. Las entradas para ver el espectáculo en el Parque Santa Catalina están agotadas, pero también se podrá visionar a través de Televisión Canaria y Televisión Española, a través de la 2. La presentadora de la televisión nacional, Nayra Santana, destacó que la emisión de la gala cuenta con "400 millones de posibles espectadores; desde China hasta la Patagonia".

"Somos referencia, somos tendencia, y tiene que ver con el trabajo colectivo de mucha gente, con el talento local, con el talento que nos acompaña y con la dirección", destacó la alcaldesa, Carolina Darias y deseó suerte a todas las candidatas. En concreto, para sacar adelante la cita carnavalera han trabajado 1.120 personas con el objetivo de que sea "dinámica y con ritmo".