Carnaval y San Valentín se dan la mano este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria: horarios, escenarios y artistas del fin de semana más intenso

San Valentín se celebra a lo grande este año en Las Palmas de Gran Canaria, con un fin de semana repleto de Carnaval. Gala de la Reina, desfiles, conciertos y fiestas nocturnas llenarán la ciudad de ritmo, color y mucha pasión del 13 al 15 de febrero.

Consulta aquí todos los horarios y artistas:

Viernes 13 de febrero

Gala de la Reina

Uno de los espectáculos más esperados. Las candidatas lucen sus espectaculares diseños ante más de 4.000 personas y una audiencia televisiva nacional e internacional. La gala contará con actuaciones musicales y presentadores de primer nivel.

Hora : 21:00

: 21:00 Lugar: Parque Santa Catalina

Noche de Carnaval

Escenario Arehucas – Plaza de La Luz

23:00 – Dj Antonio Boada

00:00 – New Sabrosa Band

02:00 – Grupo Arena

Escenario Chiringays – Calle Agustín Millares Sall

23:00 – Dj Ulises Acosta

01:30 – Triangals Dj

Escenario Coca Cola – Plaza Manuel Becerra

23:00 – Airam Vega Dj

00:00 – Furia Joven

02:00 – Aythamy Campos Dj

Hora : 23:00 a 04:00

: 23:00 a 04:00 Zonas: Plaza Manuel Becerra, Plaza de La Luz y Calle Poeta Agustín Millares Sall

Sábado 14 de febrero

Desfile “La Fiesta en la Calle”

Los grupos del Carnaval toman las calles para mostrar su creatividad y conectar con el público. Una cita que se consolida como uno de los desfiles más populares desde su estreno en 2023.

Hora : 12:30

: 12:30 Recorrido: Desde Parque Doramas (Pío XII) hasta el Mercado Central

Carnaval familiar

Escenario Principal – Parque Santa Catalina

14:00 – El Combo Dominicano

16:30 – Señor Natilla

18:30 – Grupo Bomba

21:00 – Proyección de Olga Tañón en pantalla

Escenario Mahou – Trasera del parque

14:00 – Aduén Amaya

16:00 – Troveros de Asieta

18:00 – El Gran Combo

21:00 – Concierto de Olga Tañón

Noche de Carnaval en Las Palmas de Gran Canaria. / José Carlos Guerra / LPR

Hora : 14:00 a 23:00

: 14:00 a 23:00 Lugar: Parque Santa Catalina y alrededores

Noche de Carnaval

Escenario Arehucas – Plaza de La Luz

21:00 – Línea DJ

22:00 – Leyenda Joven

00:30 – Star Music

03:00 – Nuevo Klan

Escenario Coca Cola – Plaza Manuel Becerra

21:00 – DJ Sammyto

23:00 – Corinto Band

01:00 – Alejo Sánchez DJ

03:00 – The Boys Machine

Escenario Chiringays – Calle Agustín Millares Sall

21:00 – Petriclón

23:00 – Amor Romeira

01:00 – Dj Valdi

03:00 – Cinthia DJ

Hora : 21:00 a 05:00

: 21:00 a 05:00 Zonas: Plaza Manuel Becerra, Plaza de La Luz y Calle Poeta Agustín Millares Sall

Domingo 15 de febrero

Carnaval Infantil

Hinchables, cuentacuentos, payasos y espectáculos pensados para las mascaritas más pequeñas.

Hora : 10:00 a 13:30

: 10:00 a 13:30 Lugar: Plaza de la Feria

Carnaval de Día Senior

Hora: 12:00 a 16:15

Lugar: Plaza del Pilar, Guanarteme

12:00 – Paco Guedes

14:00 – Pepe Benavente

16:00 – Banda de Agaete

Concurso de Maquillaje Corporal

Un espectáculo visual y artístico único, donde maquilladores profesionales convierten el cuerpo humano en auténticas obras de arte, combinando música, luces y coreografías.