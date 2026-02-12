Carnaval y San Valentín se dan la mano este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria: horarios, escenarios y artistas del fin de semana más intenso
Consulta aquí todos los actos del viernes 13 al domingo 15 de febrero: Gala de la Reina, conciertos, desfiles, fiestas nocturnas, Carnaval familiar, senior e infantil
San Valentín se celebra a lo grande este año en Las Palmas de Gran Canaria, con un fin de semana repleto de Carnaval. Gala de la Reina, desfiles, conciertos y fiestas nocturnas llenarán la ciudad de ritmo, color y mucha pasión del 13 al 15 de febrero.
Consulta aquí todos los horarios y artistas:
Viernes 13 de febrero
Gala de la Reina
Uno de los espectáculos más esperados. Las candidatas lucen sus espectaculares diseños ante más de 4.000 personas y una audiencia televisiva nacional e internacional. La gala contará con actuaciones musicales y presentadores de primer nivel.
- Hora: 21:00
- Lugar: Parque Santa Catalina
Noche de Carnaval
Escenario Arehucas – Plaza de La Luz
- 23:00 – Dj Antonio Boada
- 00:00 – New Sabrosa Band
- 02:00 – Grupo Arena
Escenario Chiringays – Calle Agustín Millares Sall
- 23:00 – Dj Ulises Acosta
- 01:30 – Triangals Dj
Escenario Coca Cola – Plaza Manuel Becerra
- 23:00 – Airam Vega Dj
- 00:00 – Furia Joven
- 02:00 – Aythamy Campos Dj
- Hora: 23:00 a 04:00
- Zonas: Plaza Manuel Becerra, Plaza de La Luz y Calle Poeta Agustín Millares Sall
Sábado 14 de febrero
Desfile “La Fiesta en la Calle”
Los grupos del Carnaval toman las calles para mostrar su creatividad y conectar con el público. Una cita que se consolida como uno de los desfiles más populares desde su estreno en 2023.
- Hora: 12:30
- Recorrido: Desde Parque Doramas (Pío XII) hasta el Mercado Central
Carnaval familiar
Escenario Principal – Parque Santa Catalina
- 14:00 – El Combo Dominicano
- 16:30 – Señor Natilla
- 18:30 – Grupo Bomba
- 21:00 – Proyección de Olga Tañón en pantalla
Escenario Mahou – Trasera del parque
- 14:00 – Aduén Amaya
- 16:00 – Troveros de Asieta
- 18:00 – El Gran Combo
- 21:00 – Concierto de Olga Tañón
- Hora: 14:00 a 23:00
- Lugar: Parque Santa Catalina y alrededores
Noche de Carnaval
Escenario Arehucas – Plaza de La Luz
- 21:00 – Línea DJ
- 22:00 – Leyenda Joven
- 00:30 – Star Music
- 03:00 – Nuevo Klan
Escenario Coca Cola – Plaza Manuel Becerra
- 21:00 – DJ Sammyto
- 23:00 – Corinto Band
- 01:00 – Alejo Sánchez DJ
- 03:00 – The Boys Machine
Escenario Chiringays – Calle Agustín Millares Sall
- 21:00 – Petriclón
- 23:00 – Amor Romeira
- 01:00 – Dj Valdi
- 03:00 – Cinthia DJ
- Hora: 21:00 a 05:00
- Zonas: Plaza Manuel Becerra, Plaza de La Luz y Calle Poeta Agustín Millares Sall
Domingo 15 de febrero
Carnaval Infantil
Hinchables, cuentacuentos, payasos y espectáculos pensados para las mascaritas más pequeñas.
- Hora: 10:00 a 13:30
- Lugar: Plaza de la Feria
Carnaval de Día Senior
Hora: 12:00 a 16:15
Lugar: Plaza del Pilar, Guanarteme
- 12:00 – Paco Guedes
- 14:00 – Pepe Benavente
- 16:00 – Banda de Agaete
Concurso de Maquillaje Corporal
Un espectáculo visual y artístico único, donde maquilladores profesionales convierten el cuerpo humano en auténticas obras de arte, combinando música, luces y coreografías.
- Hora: 21:00
- Lugar: Parque Santa Catalina
