Carnaval y San Valentín se dan la mano este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria: horarios, escenarios y artistas del fin de semana más intenso

Consulta aquí todos los actos del viernes 13 al domingo 15 de febrero: Gala de la Reina, conciertos, desfiles, fiestas nocturnas, Carnaval familiar, senior e infantil

Cabalgata del carnaval 2023 a su paso por Santa Catalina.

Cabalgata del carnaval 2023 a su paso por Santa Catalina. / ANDRES CRUZ

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

San Valentín se celebra a lo grande este año en Las Palmas de Gran Canaria, con un fin de semana repleto de Carnaval. Gala de la Reina, desfiles, conciertos y fiestas nocturnas llenarán la ciudad de ritmo, color y mucha pasión del 13 al 15 de febrero.

Consulta aquí todos los horarios y artistas:

Viernes 13 de febrero

Gala de la Reina

Uno de los espectáculos más esperados. Las candidatas lucen sus espectaculares diseños ante más de 4.000 personas y una audiencia televisiva nacional e internacional. La gala contará con actuaciones musicales y presentadores de primer nivel.

  • Hora: 21:00
  • Lugar: Parque Santa Catalina

Noche de Carnaval

Escenario Arehucas – Plaza de La Luz

  • 23:00 – Dj Antonio Boada
  • 00:00 – New Sabrosa Band
  • 02:00 – Grupo Arena

Escenario Chiringays – Calle Agustín Millares Sall

  • 23:00 – Dj Ulises Acosta
  • 01:30 – Triangals Dj

Escenario Coca Cola – Plaza Manuel Becerra

  • 23:00 – Airam Vega Dj
  • 00:00 – Furia Joven
  • 02:00 – Aythamy Campos Dj
  • Hora: 23:00 a 04:00
  • Zonas: Plaza Manuel Becerra, Plaza de La Luz y Calle Poeta Agustín Millares Sall

Sábado 14 de febrero

Desfile “La Fiesta en la Calle”

Los grupos del Carnaval toman las calles para mostrar su creatividad y conectar con el público. Una cita que se consolida como uno de los desfiles más populares desde su estreno en 2023.

  • Hora: 12:30
  • Recorrido: Desde Parque Doramas (Pío XII) hasta el Mercado Central

Carnaval familiar

Escenario Principal – Parque Santa Catalina

  • 14:00 – El Combo Dominicano
  • 16:30 – Señor Natilla
  • 18:30 – Grupo Bomba
  • 21:00 – Proyección de Olga Tañón en pantalla

Escenario Mahou – Trasera del parque

  • 14:00 – Aduén Amaya
  • 16:00 – Troveros de Asieta
  • 18:00 – El Gran Combo
  • 21:00 – Concierto de Olga Tañón
Noche de Carnaval en Las Palmas de Gran Canaria.

Noche de Carnaval en Las Palmas de Gran Canaria. / José Carlos Guerra / LPR

  • Hora: 14:00 a 23:00
  • Lugar: Parque Santa Catalina y alrededores

Noche de Carnaval

Escenario Arehucas – Plaza de La Luz

  • 21:00 – Línea DJ
  • 22:00 – Leyenda Joven
  • 00:30 – Star Music
  • 03:00 – Nuevo Klan

Escenario Coca Cola – Plaza Manuel Becerra

  • 21:00 – DJ Sammyto
  • 23:00 – Corinto Band
  • 01:00 – Alejo Sánchez DJ
  • 03:00 – The Boys Machine

Escenario Chiringays – Calle Agustín Millares Sall

  • 21:00 – Petriclón
  • 23:00 – Amor Romeira
  • 01:00 – Dj Valdi
  • 03:00 – Cinthia DJ
  • Hora: 21:00 a 05:00
  • Zonas: Plaza Manuel Becerra, Plaza de La Luz y Calle Poeta Agustín Millares Sall

Domingo 15 de febrero

Carnaval Infantil

Hinchables, cuentacuentos, payasos y espectáculos pensados para las mascaritas más pequeñas.

  • Hora: 10:00 a 13:30
  • Lugar: Plaza de la Feria

Carnaval de Día Senior

Hora: 12:00 a 16:15

Lugar: Plaza del Pilar, Guanarteme

  • 12:00 – Paco Guedes
  • 14:00 – Pepe Benavente
  • 16:00 – Banda de Agaete

Concurso de Maquillaje Corporal

Un espectáculo visual y artístico único, donde maquilladores profesionales convierten el cuerpo humano en auténticas obras de arte, combinando música, luces y coreografías.

Noticias relacionadas y más

  • Hora: 21:00
  • Lugar: Parque Santa Catalina

