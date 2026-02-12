"Aquello fue algo improvisado": la historia de la primera gala de la reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria renació en 1976 tras cuatro décadas de prohibición en la calle. Lo hizo desde la improvisación y desde la espontaneidad de los vecinos que quisieron y lograron sacar la fiesta adelante pese a las reticencias de las autoridades cuando el franquismo todavía ranqueaba, apenas tres meses después de la muerte del dictador. La gala de la Reina de 1976 fue buena prueba de ello. La candidata que logró entonces coronarse, Rosa Delia González Santana, recuerda aquellos días como si fuera ayer.

«Aquello fue algo improvisado», apunta Rosa Delia. Tan de imprevisto, que su madre la inscribió en el certamen de un día para otro y el vestido «lo hizo en solo nueve horas». Es más, la gala de la Reina no estaba en el escueto programa que Manolo García y compañía confeccionaron para el regreso de las carnestolendas a la ciudad.

Un día antes de la cabalgata

La gala tuvo lugar en el Castillo de la Luz un día antes de la cabalgata. Corría la primera semana de marzo de 1976. Tendría que haberse celebrado en el pequeño escenario habilitado en los jardines exteriores del Castillo, pero la lluvia obligó a los organizadores a llevar a las cinco candidatas al interior.

Dentro tan solo estuvieron el jurado, las candidatas y poco más. El showman Paco Mario, pregonero del Carnaval de este año, fue el encargado de conducir el evento. Las chicas lucieron sus fantasías sobre una tarima de madera. Los trajes eran modestos, señal de la improvisación con la que renació la fiesta.

Entre el jurado estaban Ginés Betancor, presidente; Luis de la Copita, Miguel Padrón, Manolo García, Paco Mario y José Bolaños. Al finalizar, el líder vecinal Manolo García, considerado como padre del carnaval, agradeció la asistencia al público y exclamó "muchas gracias a todos, señoras y señores, esto es lo que hay", al menos eso es lo que apunta el periodista José Febles en su libro.

Un vestido inspirado en la corte de Versalles

Posteriormente, las candidatas salieron al exterior y fueron reconocidas en el escenario de los jardines del Castillo de La Luz, ya sin lluvia. Rosa Delia González Santanarecibió la banda de la mano de Manolo García y un cetro. Esta isletera, hoy afincada en Arucas, lució un vestido inspirado en la corte de Versalles que todavía conserva.

El cetro en realidad era un palo de cepillo de barrer, envuelto en un papel dorado con piedras de colores incrustadas. Entre sus contrincantes estaban la sobrina de Mary Sánchez, una representante de Café Ortega y otra del Kilo de La Naval.