Marc Anthony costará 1,4 millones: el concierto más caro de la historia del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
La Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria formaliza el contrato con la empresa que representa al artista puertorriqueño
La actuación de Marc Anthony costará 1.395.860 al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. La Sociedad de Promoción acaba de rubricar el contrato con la productora Big Time 2022, que ostenta la exclusividad del artista de origen puertorriqueño, para el que ya es el concierto más caro de la historia de las fiestas de la capital grancanaria.
Un contrato negociado sin publicidad
La entidad organizadora del Carnaval ha publicado los detalles de la contratación, realizada a través de un procedimiento negociado sin publicidad por razones de exclusividad artística. Big Time 2022 ostenta, según argumenta Promoción, los derechos de representación, contratación y gestión de las actuaciones de Marc Anthony y del grupo argentino Ke Personajes, cuyo show también está incluido en el acuerdo, por lo que no cabe otra fórmula para dar fórmula legal al concierto.
Coste con impuestos en dos pagos
El pago total ascenderá a 1.395.860 euros, de los que 1.304.542,06 corresponden a la actuación en sí y los restantes 91.317,94, al IGIC. Los pagos tendrán lugar este viernes y el 23 de febrero, de acuerdo con el informe de necesidades con el que la Sociedad de Promoción ha justificado la contratación y la fórmula legal escogida para llevarla a cabo.
Cuándo actúa Marc Anthony en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
Marc Anthony es, junto a Ozuna, el principal nombre del cartel musical del Carnaval de Las Palmas. Su actuación está prevista para las 21.00 horas del 27 de febrero, un día antes de la Gran Cabalgata, en el Parque Santa Catalina. Ke Personajes se subirán al escenario de la trasera de Santa Catalina como cierre del Martes de Carnaval a partir de las 22.00 horas.
El concierto más caro de la historia del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
En un año marcado por el quincuagésimo aniversario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, el coste del concierto de Marc Anthony también pasará a la historia de la fiesta por ser el más elevado para una actuación en este medio siglo. La de Maluma el año pasado supuso un desembolso de 943.707,90 por un contrato que también incluía al grupo Ráfaga. En 2024, el concierto de Manuel Turizo supuso 374.500 euros y el de Carlos Vives un año antes, 373.719,18 euros.
