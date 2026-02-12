Naima González, candidata a Reina del Carnaval: "Me he convertido en la unión personificada de las dos pasiones de los canarios: el Carnaval y el fútbol"

La candidata lucirá la fantasía ‘Tamarán’ de Juan Carlos Armas con el patrocinio de la Fundación Canaria Unión Deportiva Las Palmas

¿Por qué se presenta a candidata a Reina?

Llevaba muchísimos años intentando entrar y no lo había conseguido. Fue algo muy inesperado, porque ya me había rendido después de mucho tiempo haciendo castings, hablándole a diseñadores... Al final me ofusqué. Y justamente dos semanas después recibí una llamada en la que me decían que me querían como candidata. Yo quería cumplir mi sueño desde que tengo cinco años que empecé a ver la gala, porque cuando era pequeña no hacía más que admirarlas en las cabalgatas, únicamente me fijaba en ellas.

¿Cómo se sintió cuando la escogieron?

No te sé explicar ese sentimiento, pensaba que era una broma, porque era algo que veía tan lejano. Hoy estoy aquí hablando contigo y sigo sin creérmelo.

¿Es muy carnavalera?

De toda la vida. Yo viví en Santa Catalina durante 18 años, así que me gocé absolutamente todas las galas. Me he criado en el foco del Carnaval, entonces lo vivo muy cerca. Además, es una fiesta muy canaria, y yo la aprecio muchísimo, me emociono un montón, no sabría vivir sin el Carnaval. Un recuerdo muy bonito que tengo de las fiestas son los maquillajes que me hacía mi madre para asistir a las galas que hacíamos en el colegio o el instituto.

Naima González, candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. / Andrés Cruz / LPR

¿Qué nos puede contar de su fantasía?

Es una fantasía muy diferente a todas las que se hayan podido ver. Es simplemente maravillosa. Se titula Tamarán, que quiere decir Gran Canaria en guanche. Para mí, llevar esa fantasía es un orgullo, porque soy una patriota y una enamorada de mi isla. Se me han juntado las dos cosas que más amo en esta vida: el Carnaval y mi isla. Representa en muchos aspectos la viveza de Gran Canaria, tanto con la canción como con las vibras del traje. Mi diseñador no va a decepcionar para nada, ha querido apostar por un diseño que va a llamar mucho la atención y que impactará.

¿Se siente representada por su traje?

Sí, mucho, además tengo un patrocinador querido por muchos canarios, que es la Fundación Unión Deportiva Las Palmas. Soy ahora mismo la unión personificada de las dos pasiones de los canarios: el Carnaval y el fútbol.

¿Cómo definiría el Carnaval?

Magia, sentimiento, pasión, muchas luces y mucho color. Lo defino como un sueño hecho realidad, para mí significa toda mi esencia y la de todos los canarios.

¿Y qué le gustaría que pensara el público una vez salga al escenario de Santa Catalina?

Quiero que el público piense en la energía que derrocho en ese momento, quiero que noten mi pasión por mi traje, mi mirada, las vibras carnavaleras y que digan: «Esta chica pisa fuerte».

Naima González, candidata a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. / Andrés Cruz / LPR

¿Si fuera Reina cómo se tomaría su mandato?

Como un completo logro en la vida. Me lo tomaría como que por fin he logrado eso por lo que tanto había luchado. Y con mucha fiesta, por supuesto, yo iría a celebrarlo con mi corona a la cabeza.

¿A qué se dedica?

Actualmente estudio un grado superior de Integración Social y me dedico íntegramente a estudiar y entrenar muy fuerte en el gimnasio. Soy una persona que le encanta el deporte, me gusta la vida fit. Además, los certámenes de belleza son mi hobby, el modelaje me encanta.

Entonces la preparación física habrá sido fácil para usted...

Sí, pero sobre todo es fácil en el aspecto del miedo escénico. Yo sé que hay muchas niñas que tienen nervios al estar delante de un público tan grande, porque no estamos hablando de una gala de barrio, sino del Carnaval, que te van a ver tanto por la tele como en ese parque lleno de gente. Pero yo de por sí siempre he sido una persona extravertida y la vergüenza no la conozco. Como he estado en certámenes estoy acostumbrada a las cámaras, a que me vea gente y a hablar, así que lo he llevado bien. No tengo ningún tipo de miedo.