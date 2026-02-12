Canarias encara su primer gran fin de semana de Carnaval: regresa la calima y la Aemet activa el aviso por fuertes vientos y oleaje

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife 2026 vive este fin de semana uno de sus momentos más intensos, con una agenda repleta de actos que combinan tradición, espectáculo y celebración en la calle. Del viernes 13 al domingo 15 de febrero, las dos capitales canarias, además de ciudades de islas no capitalinas, como Arrecife, concentrarán galas, conciertos, desfiles y actividades para todas las edades, en lo que supone el arranque de su primer fin de semana en la calle en las carnestolendas de este año.

El desarrollo de los actos estará condicionado por el aviso amarillo por viento (peligro bajo) el viernes 13 de febrero activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para Gran Canaria y las cuatro islas de la provincia occidental del Archipiélago. Además, esa misma jornada estará en vigor el aviso amarillo por fenómenos costeros en los litorales de la mitad sur de Gran Canaria y Tenerife.

Por su parte, la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha decretado la prealerta por fenómenos costeros en La Palma, La Gomera y El Hierro, vigente desde las 10.00 horas de este jueves, 12 febrero. Continúa el mal estado del mar, con oleaje de mar combinada del noroeste que podrá alcanzar los 3–4 metros. Esta situación afectará especialmente a las costas más expuestas al oleaje del norte y del oeste. Las costas menos expuestas al oleaje son las de orientación este de El Hierro, La Gomera, así como sureste de La Palma, que tendrán un oleaje menos significativo.

Los horarios de las pleamares, según la información de Emergencias son las siguientes:

10:18 y 22:40 horas el jueves 12 de febrero.

el jueves 12 de febrero. 11:15 y 23:28 horas del viernes 13 de febrero.

horas del viernes 13 de febrero. 11:55 horas el sábado 14 de febrero.

Viernes 13 de febrero: gala de la Reina y primera gran noche de Carnaval

La jornada del viernes arranca con uno de los actos más esperados: la gala de la Reina del Carnaval, prevista a las 21.00 horas en Las Palmas de Gran Canaria. Este espectáculo, que forma parte de los eventos escénicos más seguidos del programa, abre oficialmente un fin de semana marcado por la música y la participación ciudadana.

Tras la gala, la ciudad celebrará la primera gran Noche de Carnaval, con conciertos y sesiones de DJs repartidos en tres espacios principales situados en el entorno del Puerto y La Isleta:

Plaza de La Luz (Escenario Arehucas)

Calle Poeta Agustín Millares Sall (Escenario Chiringays)

Plaza Ingeniero Manuel Becerra (Escenario Coca Cola)

Entre las 23.00 y las 04.00 horas, se sucederán actuaciones de artistas y grupos locales y nacionales. En la Plaza de La Luz actuarán Dj Antonio Boada, New Sabrosa Band y Grupo Arena. En la calle Poeta Agustín Millares Sall estarán Dj Ulises Acosta y Triangals Dj, mientras que en la Plaza Manuel Becerra pasarán por el escenario Airam Vega Dj, Furia Joven y Aythamy Campos Dj.

Las Noches de Carnaval están concebidas como espacios abiertos de encuentro, donde la música en directo y las sesiones de baile convierten las calles en el epicentro festivo.

Aviso amarillo por viento en Gran Canaria y otras islas

El viernes 13 de febrero estará marcado por un aviso amarillo (riesgo) por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. En Gran Canaria, las zonas más afectadas serán las áreas altas y las vertientes oeste y sureste, especialmente entre las 15.00 y las 23.59 horas.

También se prevén rachas intensas en:

Tenerife : zonas altas y medianías de El Rosario y Candelaria, además de litorales del este y extremo noroeste.

: zonas altas y medianías de El Rosario y Candelaria, además de litorales del este y extremo noroeste. El Hierro y La Gomera : principalmente en cumbres y vertientes este y noroeste.

: principalmente en cumbres y vertientes este y noroeste. La Palma: vertientes este, sureste y noroeste.

Para el viernes se esperan intervalos nubosos con tendencia a cielos más cubiertos en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las islas montañosas, con baja probabilidad de lluvias débiles. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria y entre 17 y 23 grados en Santa Cruz de Tenerife.

El sábado continuará el viento moderado a fuerte del nordeste, con descenso de temperaturas máximas en zonas de interior. El domingo se prevén intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas y no se descarta calima en las orientales a últimas horas.

Sábado 14: desfile matinal y Carnaval de Día

El sábado a las 12.30 horas tendrá lugar el desfile La fiesta en la calle en Las Palmas de Gran Canaria, que partirá desde Pío XII (Parque Doramas) hasta el Mercado Central. Este acto, estrenado en 2023, permite a los grupos carnavaleros acercarse al público en un recorrido urbano que exhibe creatividad, ingenio y el carácter participativo de la fiesta.

Por la tarde, el protagonismo se traslada al Parque Santa Catalina, escenario principal del Carnaval capitalino. Entre las 14.00 y las 23.00 horas se desarrollará el Carnaval de Día, con una programación pensada para un público amplio y familiar.

En el Escenario Principal actuarán El Combo Dominicano, Señor Natilla y Grupo Bomba, intercalados con sesiones de Dj Toni Bob. A las 21.00 horas está prevista la emisión en pantalla de Olga Tañón.

En el Escenario Mahou, ubicado en la trasera del parque, pasarán por el cartel Aduén Amaya, Troveros de Asieta y El Gran Combo, además de Dj Promaster. A partir de las 21.00 horas, Olga Tañón ofrecerá su actuación en directo.

Segunda Noche de Carnaval: música hasta la madrugada

El sábado por la noche se retomará la fiesta en la zona portuariade Las Palmas de Gran Canaria, con actividad entre las 21.00 y las 05.00 horas en los tres escenarios ya habilitados el viernes.

En la Plaza de La Luz actuarán Línea Dj, Leyenda Joven, Star Music y Nuevo Klan. En la Plaza Manuel Becerra estarán Dj Sammyto, Corinto Band, Alejo Sánchez Dj y The Boys Machine. En el espacio Chiringays participarán Petriclón, Amor Romeira, Dj Valdi y Cinthia Dj.

Estas citas consolidan el modelo de celebración descentralizada, con varios puntos de encuentro para repartir la afluencia de público.

Domingo 15: Carnaval infantil, senior y maquillaje corporal

El domingo arranca con el Carnaval infantil en la Plaza de la Feria de Las Palmas de Gran Canaria , de 10.00 a 13.30 horas. El programa incluye hinchables, espectáculos como Obertura, Payaso Zapitto, Totó el Payaso y la propuesta musical Cantando con Cuentópolis.

Paralelamente, de 12.00 a 16.15 horas, la Plaza del Pilar en Guanarteme acogerá el Carnaval Senior, una jornada dedicada a la tercera edad con actuaciones de Paco Guedes, Pepe Benavente y la Banda de Agaete.

La noche del domingo, a las 21.00 horas en el Parque Santa Catalina, se celebrará el concurso de maquillaje corporal, uno de los actos más visuales del Carnaval. En este certamen, profesionales del body painting transforman el cuerpo humano en obras artísticas integradas en puestas en escena que combinan coreografía, música e iluminación.

El maquillaje corporal, disciplina vinculada a las artes escénicas y visuales, convierte el escenario en un espacio donde la fantasía, las alegorías mitológicas y las temáticas oníricas cobran vida.

Pronóstico de la Aemet del 13 al 15 de febrero en Canarias

El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología para el fin de semana del 13 al 15 de febrero de 2026 anticipa un escenario marcado por el viento y un ligero descenso térmico en buena parte del archipiélago. Las rachas más intensas afectarán principalmente a las zonas altas y a determinadas vertientes de las islas de mayor relieve.

Viernes 13 de febrero: más viento por la tarde

La jornada del viernes estará condicionada por la presencia de viento de componente norte, con probables rachas en zonas altas y en las vertientes este y noroeste de las islas montañosas, sobre todo durante la segunda mitad del día.

En cuanto al estado del cielo, se esperan intervalos nubosos que tenderán a cielos más cubiertos en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las islas de mayor relieve durante las horas centrales. En estas zonas no se descarta alguna lluvia débil y ocasional, aunque la probabilidad es baja. En el resto del archipiélago predominarán los cielos poco nubosos.

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso en la costa, que será más acusado en áreas de interior. En Las Palmas de Gran Canaria se prevén valores entre los 17 y 22 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife oscilarán entre 17 y 23 grados.

El viento será moderado, con intervalos fuertes, intensificándose por la tarde y girando a nordeste. La Aemet advierte de la posibilidad de rachas localmente muy fuertes en cumbres y vertientes noroeste y este de las islas montañosas, especialmente a partir del mediodía.

Sábado 14 de febrero: descenso térmico y nordeste intenso

El sábado continuará la inestabilidad asociada al viento. Predominarán los cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con baja probabilidad de lluvias débiles en medianías. En Lanzarote y Fuerteventura habrá intervalos nubosos, mientras que en el resto de zonas el cielo estará poco nuboso o despejado.

Las temperaturas bajarán de forma ligera a moderada, siendo más notable el descenso de las máximas en el interior. En Las Palmas de Gran Canaria se moverán entre 16 y 20 grados, y en Santa Cruz de Tenerife entre 17 y 21 grados.

El viento soplará moderado a fuerte del nordeste, con probables rachas muy fuertes en cumbres y en litorales y medianías orientadas al noroeste y sudeste.

Domingo 15 de febrero: posibles calimas en el este

El domingo se mantendrán los intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas, mientras que el resto del archipiélago presentará cielos poco nubosos o despejados. No se descarta la presencia de calima en las islas más orientales al final del día.

Las temperaturas registrarán pocos cambios, con ligeros descensos en las mínimas y suaves ascensos en las máximas. En Las Palmas de Gran Canaria se esperan entre 16 y 20 grados, y en Santa Cruz de Tenerife entre 16 y 21 grados.

El viento será moderado a fuerte de componente este, predominando el nordeste en la costa. Continuarán las probables rachas muy fuertes en cumbres y en zonas expuestas del noroeste y sudeste, aunque tenderá a perder intensidad al final de la jornada.