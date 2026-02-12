“Prevenir y saber actuar es parte de la fiesta”: el mensaje del SUC para un Carnaval seguro
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) promueve una campaña en redes sociales con recomendaciones sanitarias para un Carnaval 2026 más seguro y responsable, enfocada en la prevención y la actuación ante emergencias
El Servicio de Urgencias Canario (SUC), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha puesto en marcha una campaña para promover un Carnaval 2026 más seguro y responsable, bajo el lema “Prevenir y saber actuar es parte de la fiesta”. A través de sus redes sociales (@succanarias), el SUC está difundiendo recomendaciones sanitarias dirigidas a quienes acudan a las celebraciones más multitudinarias del año.
La iniciativa busca reducir riesgos asociados a las aglomeraciones, al consumo excesivo de alcohol o a los accidentes más frecuentes durante estas fechas, así como garantizar una respuesta rápida ante cualquier emergencia.
Refuerzo operativo en días clave
Además de la campaña informativa, el SUC reforzará su equipo en las salas operativas de emergencias durante los días de mayor afluencia. El objetivo es agilizar la atención a posibles incidentes tanto en las zonas festivas, coordinadas con los servicios preventivos municipales como en el resto del territorio, si fuese necesario activar recursos sanitarios fuera del área del Carnaval.
Consejos del SUC para disfrutar sin riesgos
Los profesionales del Servicio de Urgencias recuerdan algunas de las atenciones más habituales durante el Carnaval y ofrecen consejos clave para evitarlas:
- Cuidado con el alcohol: El exceso puede derivar en intoxicaciones, caídas, accidentes o altercados.
- Tacones y plataformas: El calzado inadecuado es una de las principales causas de caídas y traumatismos.
- Evita lipotimias o desmayos: Especialmente durante el día, es importante hidratarse, alimentarse bien y descansar.
- Maquillaje seguro: Se recomienda probarlo previamente en una pequeña zona de la piel y retirarlo bien tras la fiesta para evitar reacciones alérgicas o irritaciones.
El SUC recuerda que disfrutar del Carnaval también implica cuidar de uno mismo y de quienes nos rodean. La prevención es clave para que la fiesta siga siendo una experiencia inolvidable y segura.
