Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Caso ValkaTiempo AEMET CanariasSara CarboneroSucesosNueva canción QuevedoUD Las PalmasReina del Carnaval de Santa Cruz
instagramlinkedin

“Prevenir y saber actuar es parte de la fiesta”: el mensaje del SUC para un Carnaval seguro

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) promueve una campaña en redes sociales con recomendaciones sanitarias para un Carnaval 2026 más seguro y responsable, enfocada en la prevención y la actuación ante emergencias

PREVENIR Y SABER ACTUAR

PREVENIR Y SABER ACTUAR / SUC

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

El Servicio de Urgencias Canario (SUC), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha puesto en marcha una campaña para promover un Carnaval 2026 más seguro y responsable, bajo el lema “Prevenir y saber actuar es parte de la fiesta”. A través de sus redes sociales (@succanarias), el SUC está difundiendo recomendaciones sanitarias dirigidas a quienes acudan a las celebraciones más multitudinarias del año.

La iniciativa busca reducir riesgos asociados a las aglomeraciones, al consumo excesivo de alcohol o a los accidentes más frecuentes durante estas fechas, así como garantizar una respuesta rápida ante cualquier emergencia.

Refuerzo operativo en días clave

Además de la campaña informativa, el SUC reforzará su equipo en las salas operativas de emergencias durante los días de mayor afluencia. El objetivo es agilizar la atención a posibles incidentes tanto en las zonas festivas, coordinadas con los servicios preventivos municipales como en el resto del territorio, si fuese necesario activar recursos sanitarios fuera del área del Carnaval.

Consejos del SUC para disfrutar sin riesgos

Los profesionales del Servicio de Urgencias recuerdan algunas de las atenciones más habituales durante el Carnaval y ofrecen consejos clave para evitarlas:

  • Cuidado con el alcohol: El exceso puede derivar en intoxicaciones, caídas, accidentes o altercados.
  • Tacones y plataformas: El calzado inadecuado es una de las principales causas de caídas y traumatismos.
  • Evita lipotimias o desmayos: Especialmente durante el día, es importante hidratarse, alimentarse bien y descansar.
  • Maquillaje seguro: Se recomienda probarlo previamente en una pequeña zona de la piel y retirarlo bien tras la fiesta para evitar reacciones alérgicas o irritaciones.

Noticias relacionadas

El SUC recuerda que disfrutar del Carnaval también implica cuidar de uno mismo y de quienes nos rodean. La prevención es clave para que la fiesta siga siendo una experiencia inolvidable y segura.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El presidente de una ONG y su hija recién nacida, entre el centenar de okupas de una urbanización en obras en Lanzarote
  2. Adiós a las botellas de butano naranjas: desaparecen las de toda la vida, estas serán las nuevas
  3. Una turista invade las dunas de Maspalomas y pasea junto a la orilla de la Charca
  4. El SEPE lo hace oficial: quitará el subsidio a los parados que no hagan este trámite
  5. Detenido Raúl Déniz, el estafador canario que vivía como mendigo en Colombia tras fugarse de Ghana
  6. Koldo García: «Lo que me jode es Canarias, no haber conseguido nada del presidente»
  7. Liberados la mujer y el hijo del narco José, 'el del Buque', en Gran Canaria
  8. La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol de encima del conductor y copiloto: 200 euros y la retirada de dos puntos

“Prevenir y saber actuar es parte de la fiesta”: el mensaje del SUC para un Carnaval seguro

“Prevenir y saber actuar es parte de la fiesta”: el mensaje del SUC para un Carnaval seguro

Canarias encara su primer gran fin de semana de Carnaval en la calle: regresa la calima y la Aemet activa el aviso por fuertes vientos y oleaje

Canarias encara su primer gran fin de semana de Carnaval en la calle: regresa la calima y la Aemet activa el aviso por fuertes vientos y oleaje

Marc Anthony costará 1,4 millones: el concierto más caro de la historia del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Marc Anthony costará 1,4 millones: el concierto más caro de la historia del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria organiza por primera vez un Carnaval infantil y otro senior

Las Palmas de Gran Canaria organiza por primera vez un Carnaval infantil y otro senior

Así fue la gala de la reina del Carnaval de 1976 de Las Palmas de Gran Canaria

Así fue la gala de la reina del Carnaval de 1976 de Las Palmas de Gran Canaria

El cantante Quevedo desvela la fecha y hora de su nuevo lanzamiento: el tema "Ni borracho" llega este jueves

El cantante Quevedo desvela la fecha y hora de su nuevo lanzamiento: el tema "Ni borracho" llega este jueves

El Real Club Náutico de Gran Canaria presenta su programa especial para el Carnaval 2026

El Real Club Náutico de Gran Canaria presenta su programa especial para el Carnaval 2026

Carnaval y San Valentín se dan la mano este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria: horarios, escenarios y artistas del fin de semana más intenso

Carnaval y San Valentín se dan la mano este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria: horarios, escenarios y artistas del fin de semana más intenso
Tracking Pixel Contents