El Real Club Náutico de Gran Canaria presenta su programa especial para el Carnaval 2026
El club acoge del 13 al 28 de febrero una agenda llena de conciertos, fiestas temáticas, actividades infantiles y propuestas para todas las edades.
El Real Club Náutico de Gran Canaria ya tiene lista su programación especial para celebrar el Carnaval 2026, con una amplia oferta de eventos musicales, lúdicos y festivos dirigidos a socios de todas las edades.
Las actividades comenzarán el viernes 13 de febrero y se extenderán hasta el sábado 28, con diferentes citas que convertirán las instalaciones del club en uno de los espacios destacados del carnaval capitalino.
Programación del Carnaval 2026 en el Real Club Náutico
Viernes 13 de febrero – Pregón del Carnaval (22:00 horas)
El acto de apertura contará con la humorista Omayra Cazorla, además de las actuaciones de City Dock Band y Tony Besa. Una noche con humor y música en directo para dar la bienvenida oficial a las fiestas.
Sábado 14 de febrero – Fiesta Juvenil (18:00 horas)
Un evento pensado para el público más joven, con sesión de DJ Pablo Serna, toro mecánico y varias sorpresas.
Lunes 16 de febrero – Noche de Indianos + Casino Royale
- 20:00 h: Fiesta de Los Indianos, con el grupo cubano Trío Magnolia y DJ Tere.
- 22:00 h: Fiesta temática Casino Royale, con la música en vivo de Los Salvapantallas y sesión de DJ Manu.
Martes 17 de febrero – Fiesta Infantil (15:00 horas)
Una jornada dedicada a los más pequeños, con actividades como castillo hinchable, toro mecánico, talleres y animación para disfrutar en familia.
Sábado 21 de febrero – Caesars Palace Party (22:00 a 04:00 horas)
Una de las noches más esperadas del carnaval náutico. Contará con las actuaciones de Los Carotas y DJ Rivero, en una fiesta ambientada con ritmo hasta la madrugada.
Sábado 28 de febrero – All In Night (21:00 horas)
El cierre de la programación llegará con la música de DJ Manu y DJ Dana, en una última noche dedicada al baile y la diversión.
Un carnaval para todos los públicos
Con esta agenda, el Real Club Náutico de Gran Canaria apuesta por un carnaval participativo, intergeneracional y lleno de propuestas musicales, consolidándose como uno de los espacios más atractivos de la capital para celebrar estas fechas señaladas.
Las entradas para los eventos estarán disponibles a través de la web oficial del club y podrán ser adquiridas por los socios.
