Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: última hora de todos los eventos

El Carnaval llega a Canarias para llenar de color, música y tradición los municipios de la provincia de Las Palmas. Comienzan semanas de galas, concursos, desfiles y actos populares. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con Santa Catalina como epicentro de las grandes galas, hasta los primeros actos en municipios de Gran Canaria como Mogán y Gáldar, la fiesta se extiende también por Lanzarote y Fuerteventura.

En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Carnaval de Las Palmas, con las últimas noticias, fechas, artistas y el ambiente que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias.

Johanna Betancor Galindo El Concurso de Murgas de Agüimes ya tiene sus ocho aspirantes al trono carnavalero / La Provincia El Concurso de Murgas de Agüimes 2026 ya tiene finalistas: ocho grupos competirán este viernes por el trono carnavalero El Concurso de Murgas del Carnaval de Agüimes 2026 ya conoce a sus ocho finalistas. Tras la celebración de las dos fases previas, los grupos seleccionados competirán este viernes 13 de febrero, a partir de las 20.30 horas, en la plaza del Rosario, por alzarse con el primer premio del certamen. Más información.

Johanna Betancor Galindo “Prevenir y saber actuar es parte de la fiesta”: el mensaje del SUC para un Carnaval seguro El Servicio de Urgencias Canario (SUC), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha puesto en marcha una campaña para promover un Carnaval 2026 más seguro y responsable, bajo el lema “Prevenir y saber actuar es parte de la fiesta”. A través de sus redes sociales (@succanarias), el SUC está difundiendo recomendaciones sanitarias dirigidas a quienes acudan a las celebraciones más multitudinarias del año.

Jacobo Corujeira Marc Anthony costará 1,4 millones: el concierto más caro de la historia del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria La actuación de Marc Anthony costará 1.395.860 al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. La Sociedad de Promoción acaba de rubricar el contrato con la productora Big Time 2022, que ostenta la exclusividad del artista de origen puertorriqueño, para el que ya es el concierto más caro de la historia de las fiestas de la capital grancanaria. Más información.

Johanna Betancor Galindo El Real Club Náutico de Gran Canaria presenta su programa especial para el Carnaval 2026 El Real Club Náutico de Gran Canaria ya tiene lista su programación especial para celebrar el Carnaval 2026, con una amplia oferta de eventos musicales, lúdicos y festivos dirigidos a socios de todas las edades.Las actividades comenzarán el viernes 13 de febrero y se extenderán hasta el sábado 28, con diferentes citas que convertirán las instalaciones del club en uno de los espacios destacados del carnaval capitalino. Más información.

Aránzazu Fernández Canarias encara su primer gran fin de semana de Carnaval: regresa la calima y la Aemet activa el aviso por fuertes vientos y oleaje El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife 2026 vive este fin de semana uno de sus momentos más intensos, con una agenda repleta de actos que combinan tradición, espectáculo y celebración en la calle. Del viernes 13 al domingo 15 de febrero, las dos capitales canarias, además de ciudades de islas no capitalinas, como Arrecife, concentrarán galas, conciertos, desfiles y actividades para todas las edades, en lo que supone el arranque de su primer fin de semana en la calle en las carnestolendas de este año. Más información.

Johanna Betancor Galindo Carnaval y San Valentín se dan la mano este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria: horarios, escenarios y artistas del fin de semana más intenso San Valentín se celebra a lo grande este año en Las Palmas de Gran Canaria, con un fin de semana repleto de Carnaval. Gala de la Reina, desfiles, conciertos y fiestas nocturnas llenarán la ciudad de ritmo, color y mucha pasión del 13 al 15 de febrero. Más información.

La Provincia Ozuna actuará tras la Cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria El cantante puertorriqueño se une a una programación que reúne a figuras internacionales en el 50.º aniversario del Carnaval.

Laura de Pablo Estas son las guaguas especiales que te llevarán a los principales actos del Carnaval de Las Vegas Guaguas Municipales habilitará cinco líneas especiales que conectarán Belén María y El Sebadal con todos los distritos, operativas desde la 01:30 horas

Helena Ros No todo vale en Carnaval: la Guardia Civil advierte a los canarios sobre los disfraces prohibidos Utilizar alguno de estos disfraces puede acarrear sanciones económicas e incluso penas de cárcel