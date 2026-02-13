Gala de la Reina de Las Palmas de Gran Canaria: horario, candidatas, orden de actuación y cómo verla en directo
Olga Tañón, madrina del Carnaval, y Tony Tun Tun actuarán en la gala, que contará con la participación de 13 candidatas y la presentación de Dani Calero, Catha González y Nayra Santana
DIRECTO | Gala de la reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en directo
Solo una de las 13 candidatas será coronada este viernes 13, a las 21:00 horas, en la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Durante la obertura, que durará 14 minutos, habrá siete escenas que representarán las sinergias entre Las Vegas (la ciudad temática de esta edición) y la capital grancanaria. "Son dos ciudades con turismo internacional y de grandes espectáculos", aseguró el director artístico, Josué Quevedo. Además, habrá un guiño "bastante interesante" a las 50 Reinas del Carnaval en conmemoración de las bodas de oro de las carnestolendas.
"En Las Vegas tienen sus espectáculos, y nosotros en el Carnaval Internacional, que dura un mes y medio, también", reflejó Quevedo. En la presentación de los detalles de la gala que tuvo lugar este jueves, la organización informó de que esas similitudes entre las dos urbes estarán presentes en el escenario. Aunque la organización se ha guardado varias sorpresas para la "gala más importante", según aseguró el director artístico.
Uno de los momentos más conmovedores será la boda que tendrá lugar sobre el escenario. La pareja que haya enviado el reel (vídeo corto de Instagram) más convincente según la convocatoria realizada a través de Instagram para participar en el concurso, se prometerá amor eterno ante la audiencia y el público. Después, los novios recibirán un billete de avión para hacerlo realidad a más de 9.000 kilómetros de este escenario.
¿Quiénes son los artistas invitados?
Los cantantes invitados son Olga Tañón, madrina del Carnaval, y Tony Tun Tun, que también asistieron a la presentación. La artista puertorriqueña destacó que es "el mejor Carnaval del mundo", y se definió como "fan" de la celebración. "Siempre le digo a mi esposo que tengo que mudarme aquí por lo menos un año y medio, porque necesito disfrutar del lugar donde llevo viniendo desde hace 30 y tantos años", afirmó Tañón. Para la cantante, que en la propia presentación puso a bailar desde a las candidatas hasta a la alcaldesa, las carnestolendas son el reflejo de la alegría, la protección y la unión familiar. "Ver cómo la familia, el abuelo y la abuela, y todo el mundo se une es maravilloso. Para mí lo más importante en mi vida, antes que mi carrera, es mi familia", destacó. Durante la presentación, Tañón se familiarizó con algunos de los detalles de la gala como el peso medio de los trajes, que no pudo más que sorprenderse al conocer que las candidatas transportan unos 600 kilos sobre ruedas.
Por su parte, Tony Tun Tun agradeció la confianza depositada en él para regresar un año más a la fiesta: "Lo voy a dar todo el día de la gala". El cantante, también oriundo de Puerto Rico, manifestó su alegría y emoción de formar parte del acto que, además, sube al escenario a su "colega, la reina del merengue". A lo largo de las dos horas que dura el acto, las candidatas desfilarán por las tablas de Santa Catalina en dos bloques que estarán separados por la actuación de Tony Tun Tun.
Los presentadores de esta edición serán Dani Calero, Catha González y Nayra Santana. Las entradas para ver el espectáculo en el Parque Santa Catalina están agotadas, pero también se podrá ver en directo a través de LA PROVINCIA, Televisión Canaria y Televisión Española, a través del canal 2. También se podrá seguir en las aplicaciones de Canarias Play y RTVE Play, donde se podrá revisionar una vez acabe la gala.
La presentadora de la televisión pública nacional Nayra Santana destacó que la emisión de la gala cuenta con "400 millones de posibles espectadores; desde China hasta la Patagonia".
«Cero presión», bromeó su compañera, Catha González, conocida por formar parte del programa Como en casa. La televisiva aseguró que alguna vez había imaginado llevar uno de los trajes de Reina, pero nunca se había previsto presentar una gala: "Para mí va a ser un sueño, igual que para ustedes".
Dani Calero repite por tercera vez en esta cita del Carnaval, pero confesó que los nervios siguen formando parte de la experiencia, al igual que la ilusión. "Es una gran responsabilidad, porque nosotros tenemos que lograr que no se vaya por tierra el trabajo que han realizado tanto las candidatas y los diseñadores, así como la dirección artística y todos los profesionales y no profesionales, que esa noche suben al escenario y depositan su ilusión", apuntó Calero.
Un millar de personas
"Somos referencia, somos tendencia, y tiene que ver con el trabajo colectivo de mucha gente, con el talento local, con el talento que nos acompaña y con la dirección", destacó la alcaldesa, Carolina Darias y deseó suerte a todas las candidatas. En concreto, para sacar adelante la cita carnavalera han trabajado 1.120 personas con el objetivo de que sea "dinámica y con ritmo".
El director artístico, Josué Quevedo, afirmó que han mejorado en datos de asistencia porque desde que asumió el cargo hace tres años, tenía claro que había que "potenciar la gala" para transformarla en un evento de referencia internacional
Orden de actuación de las candidatas
Las candidatas a reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 desfilarán en el siguiente orden junto a las empresas patrocinadoras, diseñadores y el título de cada fantasía:
- Ángeles Moreno Santana, en representación de Danisa Clinic Stetic S.L., lucirá el diseño de José Julio Armas titulado: «Igual que ¡tú!»
- Naima González, presentada por la Fundación Canaria Unión Deportiva Las Palmas, llevará el diseño de Juan Carlos Armas Febles: «Tamarán»
- Yaiza Desirée Caracena Almeida, con el respaldo de Logitrans Canarias y Carrozas José Halcón, mostrará una fantasía de Aythami Rodríguez y Omar Rodríguez: «Lágrima de cristal»
- Estrella Jiménez de Bruin, representando a Clínicas Doctora Hernández, presentará el diseño de Josué Saavedra Suárez: «Alquimia»
- Evelyn Moreno Quintana, por Pescados Oliver Miranda Artiles y Atrium Veterinarios, llevará un diseño de Juan Miranda Artiles: «Esencia»
- Coraima Martín Sánchez, candidata de Martinges Propiedades, presentará la fantasía de Juan Jesús Perdomo García: «Welcome to Las Vegas»
- Naomi Vega Martel, con el patrocinio de Mundo Patineta y Carroza La Auténtica, lucirá el diseño de Isaac Martínez Vicente: «Infinita»
- Guacimara Guedes Hernández, en nombre de Guedes & Hernández Brokers y Grupo Miguel León S.L., vestirá el diseño de Ramón Guedes González: «El despertar de un sueño»
- Norma Ruiz Brito, representando a Gael Automoción y Darque Car, defenderá el diseño de Antonio Ceballos: «Raffinato»
- Carla Benítez González, presentada por Capross 2004 S.L., mostrará un diseño de Kevin Rodríguez González: «Historia»
- Dayanara Rodríguez Medina, en nombre de Autobares y Atracciones de feria Edrey & Daido, vestirá la fantasía creada por Isidro Javier Pérez Mateo y Daniel Rivero: «¡A mí la guardia!»
- Sarah Lomore, candidata de Dormitorum y Atlántico Televisión, defenderá el diseño de Masbe Creaciones: «Libertad para elegir tu destino»
- Yaneli Alonso Perdomo, presentada por la Asociación Kilómetros por Sonrisas y Velvet Agency, cerrará la gala con una fantasía de Willy Jorge: «Tiqué, diosa de la fortuna visita Las Palmas. Lo que se queda en Las Palmas se queda en Las Palmas»
