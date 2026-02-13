El Carnaval de Las Vegas contará con un Hospitalito para asistencia sanitaria

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 contará con un dispositivo integral de asistencia sanitaria diseñado para garantizar una atención médica eficaz, segura y de calidad durante el desarrollo de todos los actos de la fiesta.

El Hospitalito estará compuesto por tres instalaciones físicas ubicadas en la plaza de Canarias, el parque Santa Catalina y la plaza Manuel Becerra, donde habrá un amplio despliegue de elementos móviles sanitarios y de un equipo humano cualificado.

La alcaldesa, Carlina Darias, acompañada del concejal de Carnaval, Héctor Alemán, y del administrador de Provital, César García, empresa canaria especializada en emergencias sanitarias, visitó este viernes las instalaciones principales ubicadas en la plaza de Canarias, en la zona del intercambiador de Santa Catalina.

Con una superficie de 700 m², el Hospitalito del Carnaval de Las Vegas contará con un despliegue de un centenar de trabajadores. Como refuerzo al centro principal, y actuando como puestos de asistencia sanitaria satélite, el dispositivo cuenta con dos puestos médicos adicionales estratégicamente ubicados en el escenario principal del parque Santa Catalina y en el escenario de la plaza Manuel Becerra.

'Hospitalitos satélites'

Los hospitalitos 'satélites' permiten una atención inmediata en zonas de alta concentración de público y están coordinados con las instalaciones principales facilitando la derivación de pacientes y la continuidad asistencial cuando sea necesario.

Al finalizar el recorrido, la regidora resaltó que el objetivo es contar con una fiesta "divertida y segura, para lo cual es necesario estar preparados "por si surgiera algún tipo de necesidad de intervención médica".

¿Cómo funcionará?

Para optimizar los flujos de entrada, mejorar los tiempos de atención y garantizar una adecuada priorización clínica, el espacio cuenta con un área asistencial diferenciada por género y por la vía de acceso, es decir, si llegan por sus propios medios o en ambulancia.

El dispositivo integrado por técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y en emergencias sanitarias, junto con enfermeros y médicos, se completa con dos unidades asistenciales de desplazamiento personal, dos motocicletas de asistencia sanitaria de primera intervención, tres vehículos de intervención rápida y 10 ambulancias de soporte vital básico.

Vehículos sanitarios para dar una respuesta inmediata, atención in situ y una evacuación hacia los centros hospitalarios, en caso de ser necesario.