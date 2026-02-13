Dani Valiente, del folclore de Lanzarote a triunfar en los carnavales de Canarias

La música ha sido para Dani Valiente mucho más que una vocación: representa su forma de vida, profundamente unida al folclore de Lanzarote, la familia y la fiesta. El artista lanzaroteño, que impulsa su proyecto en solitario dentro de la música latina en Canarias, vive uno de los momentos más destacados de su carrera con actuaciones en los carnavales de Canarias, tras una trayectoria forjada en parrandas y reconocidas orquestas canarias.

“Por suerte tengo una familia muy parrandera”, recuerda. En su casa, las celebraciones siempre estuvieron acompañadas de guitarras, canciones y ese ambiente festivo tan característico de Canarias. Fue su tío quien lo llevó a los ensayos de agrupaciones de Lanzarote como El Pavón, donde dio sus primeros pasos en el folclore. A partir de ahí, la curiosidad hizo el resto: merengue, salsa y las grandes orquestas comenzaron a formar parte de su universo musical.

Su crecimiento artístico lo llevó a integrarse en formaciones de renombre, entre ellas el conocido Grupo Bomba, una de las grandes orquestas de Canarias. Más tarde dio el salto a Galicia, comunidad reconocida por el potente circuito de orquestas a nivel nacional. “Allí las orquestas son de primer nivel”, señala sobre una etapa que le permitió curtirse en escenarios exigentes y ampliar horizontes profesionales.

Dani Valiente, artista de Lanzarote / Instagram

Sin embargo, el deseo de emprender su propio camino siempre estuvo presente. En enero cumplió un año desde que decidió apostar por su proyecto personal como Dani Valiente. “Siempre he querido sacar mis propios temas”, explica. Entre sus referentes cita nombres como Tony Tun Tun, Edwin Rivera o Elvis Crespo, artistas que marcaron a toda una generación dentro de la música latina y que influyeron en su inquietud por convertirse en solista.

El auge actual de los ritmos latinos ha jugado a favor de propuestas como la suya. Aunque durante un tiempo géneros como la bachata o el merengue parecieron quedar relegados al ámbito de las orquestas, la irrupción global del reguetón y las fusiones posteriores devolvieron protagonismo a estos estilos. “El merengue nunca se fue, pero volvió a ponerse de moda en las pistas de baile”, afirma. En Canarias, donde confluyen múltiples culturas latinas, ese resurgir se vive con especial intensidad.

Dani Valiente, en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: lunes 16 de febrero, a las 21:30, en el escenario de Plaza de la Luz

Lejos de sentir presión por pertenecer a una familia con varios artistas, Dani asegura que para él ha sido una motivación constante. Admira a sus primos —algunos dedicados a los musicales en ciudades como Madrid o Barcelona— y valora crecer en un entorno donde el arte forma parte del día a día.

Sobre el mundo de las orquestas, habla con orgullo. “En Canarias podemos presumir de tener unas pedazo de orquestas que no tienen nada que envidiar a nadie”, sostiene. No es raro que cuando artistas internacionales visitan las Islas sean acompañados por músicos canarios. Ese carácter festivo, cercano y “dicharachero” forma parte del ADN del espectáculo en el Archipiélago.

Ahora, en solitario, el camino no es sencillo. “Estoy solo contra el mundo”, reconoce, consciente de que además del talento artístico son necesarios contactos, representación y apoyo administrativo. Aun así, trabaja con disciplina: cuida cada detalle de sus vídeos y redes sociales, y se rodea de una banda de músicos lanzaroteños a los que define como “excelentes”.

Su esfuerzo comienza a dar frutos. En apenas un año ha logrado hacerse un hueco en citas tan señaladas como los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. “Para llevar un año cantando solo, me va muy bien”, asegura con satisfacción. Actuar en estas fiestas, tan emblemáticas para cualquier artista canario, supone para él un sueño cumplido.

Fuera de los escenarios, Dani compagina la música con su trabajo como patrón de barcos, una profesión que también forma parte de su identidad isleña. “El mar lo único que le tienes que tener es respeto”, comenta, convencido de que para un canario el océano es siempre refugio y salida.

Con varias fechas confirmadas durante las carnestolendas, Dani Valiente invita al público a compartir “clásicos de toda la vida”, bailar y olvidar por unas horas las preocupaciones. Su historia es la de un artista que, desde Lanzarote y con raíces profundas en la tradición y la fiesta, persigue su sueño con constancia, sabor latino y mucho corazón.