La Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en directo

El Parque Santa Catalina volverá a brillar este viernes 13 de febrero a partir de las 21:00 horas con la esperada Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, un evento que cada año reúne arte, creatividad, emoción y espectáculo en torno a la elección de la nueva soberana del carnaval capitalino.

Un total de 13 candidatas desfilarán por el escenario, presentando impresionantes fantasías que conjugan talento, simbología, color y peso, mucho peso. El evento, uno de los más emblemáticos del Carnaval, te lo contamos en directo en LA PROVINCIA / DIARIO DE LAS PALMAS.

Orden de actuación de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Prepárate para vivir una noche llena de emoción. Aquí tienes el orden en el que saldrán las candidatas, junto a las empresas patrocinadoras, diseñadores y el título de cada fantasía:

Detrás de esta noche hay un engranaje enorme. En total, 1.120 personas han trabajado para que esta gala salga adelante con el objetivo de que sea dinámica, con ritmo y técnicamente impecable. La alcaldesa, Carolina Darias, destacó que el Carnaval es referencia y tendencia, y que ese éxito tiene que ver con el trabajo colectivo, con el talento local y con el talento que acompaña cada edición. Además, quiso desear suerte a las 13 candidatas que esta noche compiten por el trono.

La conducción de la gala estará en manos de Dani Calero, Catha González y Nayra Santana, encargados de guiar al público a través de cada desfile, cada actuación y cada momento decisivo. Y atención porque, aunque el aforo del Parque Santa Catalina está completo, la gala podrá seguirse en directo a través de Televisión Canaria y también en Televisión Española, a través de La 2. Precisamente Nayra Santana subrayó el alcance internacional de la retransmisión: hablamos de una emisión con 400 millones de posibles espectadores, desde China hasta la Patagonia. Una ventana al mundo para mostrar el talento, la creatividad y la capacidad organizativa de la capital grancanaria.

La música será otro de los grandes protagonistas de la noche. Sobre el escenario actuarán Olga Tañón, madrina del Carnaval, y Tony Tun Tun. La artista puertorriqueña no escatimó elogios y aseguró que estamos ante “el mejor Carnaval del mundo”. Se declaró fan absoluta de la celebración y confesó que siempre le dice a su esposo que debería mudarse a la isla al menos un año y medio para disfrutar plenamente de una fiesta a la que lleva viniendo más de tres décadas. Por su parte, Tony Tun Tun agradeció la confianza para regresar un año más y lo dejó claro: esta noche lo va a dar todo en el escenario.

La gala comenzará con una obertura de 14 minutos que promete ser uno de los grandes momentos de la noche. Siete escenas darán forma a un viaje visual y artístico que representará las sinergias entre Las Vegas, ciudad temática de esta edición, y la capital grancanaria. El director artístico, Josué Quevedo, lo dejó claro: son dos ciudades con turismo internacional y grandes espectáculos. Y esa conexión se verá reflejada en el escenario. Porque si en Las Vegas brillan sus grandes shows permanentes, aquí en Las Palmas de Gran Canaria tenemos un Carnaval Internacional que se extiende durante mes y medio y que convierte a la ciudad en un auténtico escenario al aire libre. Además, atención a este detalle: habrá un guiño “bastante interesante” a las 50 Reinas del Carnaval, en un homenaje muy especial con motivo de las bodas de oro de las carnestolendas. Medio siglo de historia, de fantasía y de mujeres que han marcado época sobre este mismo escenario. La organización, eso sí, ha guardado varias sorpresas para lo que el propio director artístico ha definido como la “gala más importante” del Carnaval.

¡Buenos días! El Parque Santa Catalina ya late con fuerza en este viernes 13 tan esperado. La brisa es suave, las gradas están completamente llenas y la ilusión se siente en cada rincón. Hoy no es una noche cualquiera: hoy es la gran noche. Hoy conoceremos a la nueva Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. A las 21:00 horas arranca oficialmente la gala más emblemática de nuestras carnestolendas, el espectáculo que cada año convierte a la capital grancanaria en epicentro internacional de la fantasía, la creatividad y el talento. Solo una de las 13 candidatas que esta noche desfilarán por este escenario será coronada soberana del Carnaval 2026.

