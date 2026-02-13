Ígnea promete un show explosivo en la Gala Drag Queen: "El año pasado fue una demo, este año demuestro quién soy"

Intenso, caliente y cambiante como el fuego. Ígnea regresa por segundo año consecutivo a la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria con intenciones de dejar huella y consolidar una imagen con mucha garra. Su número, 'Dame un grr, ¿un qué?', viene cargado de acrobacias, baile y atrevimiento, demostrando la auténtica personalidad de un drag muy versátil.

De lo sensual a lo vulgar, de lo pícaro a lo elegante y, también, de lo masculino a lo femenino. Sergio Encinoso Rodríguez, el hombre que da vida al drag, aglutina en un mismo personaje un mundo de contrastes que se vuelven perfectamente compatibles bajo sus plataformas: "Me encantan esas contradicciones, y eso es lo que hace a drag Ígnea". Polifacético, como no podía ser de otro modo, para un "barrendero de día y drag de noche".

Un reto acrobático

Con el diseño de Néstor Santana y el patrocinio de Carrozas José Halcón, Sergio ha apostado por un show "mucho más explosivo que el año pasado", tirando de sus destrezas como bailarín, acróbata y patinador (aunque, por ahora, las normas de la gala aún le impiden poner ruedas a sus plataformas).

Con ruedas o sin ellas, nada se interpone en su camino para seguir dando giros y sorprendiendo al público de Santa Catalina. Fue un reto también para el diseñador Néstor Santana, quien tiene una larga experiencia concibiendo los vestuarios de esta gala, pero es la primera vez que emprende un proyecto con un drag acrobático.

Poca ropa y buena sujeción

Esta modalidad tiene su propia idiosincrasia y complicaciones, ya que es necesario facilitar el movimiento del artista utilizando poca ropa con buena sujeción. Después de meses de trabajo conjunto e intercambio de sinergias, han logrado hacer un vestuario mucho más que satisfactorio que se fusiona a la perfección con un sorprendente espectáculo. "Los pelos se me ponen de punta recordando los gritos de la gente y las ovaciones", asegura Sergio.

Nada de ello sería posible sin el amplio apoyo familiar y de todo el equipo que permite a Ígnea brillar con luz propia. Todo agradecimiento es poco para Jerico y Pablo, encargados de la música y la coreografía; Borja, su Pepito Grillo personal; y una enorme lista de primas, amigas, compañeras de trabajo y más.

La importancia del equipo y la familia

"Mi familia y mis amigos se merecen un broche de oro porque han sido meses duros de trabajo y han estado aquí, en mi casa, que se ha convertido en mi taller", cuenta. Incluso aquellas personas que no se manejan en la costura y la confección han contribuido en el proceso, como es el caso de su madre, que se ha encargado de preparar y repartir cafés en todo momento, o su tío, que cocinaba tortillas para que todos pudieran cenar.

La calidad del equipo, asegura, es esencial para que la actuación salga bien sobre el escenario, ya que el buen ambiente que se vive entre bambalinas se ve cristalino bajo los focos. Además, el apoyo que recibe no es algo reciente, sino que viene de lejos: "Me acuerdo de cuando era pequeño y veía todas esas galas drag, siempre rodeado de mi familia, y ellos mismos me decían 'algún día tú estarás ahí'. Pues mira, segundo año ya que estoy ahí".

Pero no se trata solo de estar, sino de superarse "en todos los sentidos", dejándose colmillos y garras en una cita donde "todo vale". Y eso mismo es lo que va a hacer el próximo 20 de febrero: "El año pasado fue una demo y este año estoy demostrando quién soy yo".

Garra y colmillo

Todavía queda mucha Ígnea por delante para seguir dando espectáculo. La historia de sus inicios, al igual que su desarrollo como artista, simboliza a la perfección el sentido del Carnaval.

Así lo relata: "Yo trabajo haciendo espectáculos en hoteles y un año me dijeron si podía salir de drag. Yo todavía no era drag ni nada de eso, y como mi apellido es Encinoso, les dije que me llamaran Icne, que es Enci al revés. La presentadora me nombró como quiso y dijo '¡maravilloso drag Ígnea!'. Lo busqué después: ígnea es como un fuego que es mucho más potente, me gustó, y desde ahí se quedó. Yo creo que esa es la idea del Carnaval, improvisar, que vayan saliendo las cosas siguiendo su curso y dejarte llevar".