Programa del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: elección de la reina, Gala Drag, conciertos y cabalgatas

Las Palmas de Gran Canaria ya se prepara para una de las ediciones más especiales de su Carnaval. En 2026, la fiesta más emblemática de la capital grancanaria cumple medio siglo de historia y lo celebrará por todo lo alto con una programación cargada de eventos, homenajes y mucho colorido, bajo el lema “Las Vegas”. Del 23 de enero al 1 de marzo, la ciudad se convertirá en un gran escenario al estilo de la capital mundial del espectáculo, con un programa que incluye cerca de cuarenta actos para todos los públicos.

La artista puertorriqueña Olga Tañón, reconocida internacionalmente por su carrera musical, será la madrina del Carnaval 2026, aportando su energía caribeña a una fiesta que ya es considerada de Interés Turístico Internacional.

Uno de los grandes estrenos del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 será el nuevo logotipo, que según explicó la entonces concejala del área, Inmaculada Medina, representa tres elementos esenciales de esta fiesta: moda, disfraz y color. Esta nueva imagen acompañará cada acción de unas carnestolendas que, año tras año, se reinventa sin perder su esencia.

El parque Santa Catalina, corazón del Carnaval

Como es habitual, el parque Santa Catalina volverá a ser el epicentro de la fiesta, acogiendo las principales galas, concursos y conciertos. Desde el desfile anunciador, a las 19:30 horas, y el pregón, a las 21:00 horas del viernes 23 de enero, el recinto se vestirá de neones, lentejuelas y apuestas visuales para recrear una auténtica atmósfera de Las Vegas.

El director artístico del Carnaval, Josué Quevedo, ha confirmado que en 2026 el concurso de murgas contará con cuatro fases, que se celebrarán del 2 al 5 de febrero, todas a las 21:00 horas. Con esta ampliación, el certamen ofrecerá más noches de crítica, humor y talento, y permitirá una mayor participación de grupos en una de las citas más esperadas del programa.

También regresan dos actos que conquistaron al público en la edición de 2025: la Noche de Transformistas, que tendrá lugar el 1 de febrero a las 21:30 horas, y la divertida cita de las “Viudas a la carrera”, programada para el 1 de marzo a las 13:00 horas.

Las galas más esperadas

La Gala de la Reina (13 de febrero a las 21:00 horas) y la Gala Drag Queen (20 de febrero a las 21:00 horas) volverán a reunir a miles de espectadores tanto en directo como a través de retransmisiones televisivas. Estos eventos, verdaderos iconos del Carnaval de Las Palmas, destacan por su nivel artístico y puesta en escena, y son referentes internacionales en sus categorías.

También se espera una gran participación en el tradicional Entierro de la Sardina, que tendrá lugar el 1 de marzo a las 19:00 horas, marcando el fin oficial de las celebraciones.

Más allá del componente festivo, el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria supone un importante motor económico y cultural para la ciudad. La edición 2026 no solo espera superar cifras de asistencia de años anteriores, sino también consolidar su impacto positivo en sectores como el comercio, la hostelería, el turismo y las industrias culturales.

Con una ambientación inspirada en Las Vegas, esta edición promete ser una de las más visuales, espectaculares y participativas de las últimas décadas. Un homenaje al pasado y una apuesta firme por el futuro.

Programa del Carnaval: fechas y eventos destacados

Carnaval en enero

23 de enero – Pregón del Carnaval

Carnaval en febrero

1 de febrero – Exhibición de comparsas infantiles a las 18:00 horas y Noche de Transformistas alas 21:30 horas.

Carnaval en marzo

1 de marzo – Viudas a la carrera a las 13:00 horas, Carnaval de día a las 14:00 horas y Entierro de la Sardina a las 19:00 horas.

Fechas clave del Carnaval