Precaución con los tacones y el maquillaje: las recomendaciones del Servicio de Urgencias Canario para el Carnaval

El Servicio de Urgencias Canario (SUC), adscrito a la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias y dependiente de la Consejería de Sanidad, ha puesto en marcha una campaña de concienciación con motivo de la celebración del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, una de las fiestas más multitudinarias en el Archipiélago. El objetivo es promover un disfrute responsable y reforzar la capacidad de respuesta ante posibles incidentes.

Bajo el lema 'Prevenir y saber actuar es parte de la fiesta', el SUC difundirá a través de su perfil en redes sociales @succanarias una serie de recomendaciones sanitarias dirigidas a reducir los riesgos asociados a las aglomeraciones y a las actividades programadas durante estas fechas.

Refuerzo en las salas operativas

Además de la campaña informativa, el servicio reforzará su equipo en las salas operativas de emergencias durante los días de mayor afluencia en las calles. Con esta medida se busca agilizar la gestión de los incidentes que puedan producirse en el área carnavalera, donde intervienen los servicios preventivos municipales, y garantizar la activación de recursos sanitarios del SUC fuera de la zona del Carnaval si fuera necesario.

Riesgos asociados al consumo de alcohol

Entre las principales recomendaciones, los profesionales del SUC recuerdan los riesgos del consumo excesivo de alcohol. Los excesos pueden derivar en accidentes, intoxicaciones etílicas o altercados, situaciones que incrementan las intervenciones sanitarias durante estas celebraciones.

Caídas y traumatismos

El servicio también aconseja prestar atención al calzado, especialmente en el caso de tacones altos y plataformas. Las caídas y los traumatismos figuran entre las atenciones más habituales durante las fiestas, en un contexto marcado por grandes concentraciones de personas y desplazamientos prolongados.

Hidratación y prevención de lipotimias

Los médicos y enfermeras del SUC advierten igualmente de la posibilidad de sufrir lipotimias o desmayos, sobre todo en actos multitudinarios celebrados durante el día. Para prevenir estas situaciones recomiendan beber agua con frecuencia, alimentarse de forma adecuada y descansar cuando sea necesario.

Precaución con los maquillajes

Por último, el SUC alerta sobre el uso de determinados maquillajes, que pueden provocar reacciones alérgicas o irritaciones en la piel y los ojos. Los profesionales aconsejan probar previamente el producto en una zona pequeña del cuerpo y retirarlo correctamente al finalizar la jornada festiva.

Con estas medidas, el Servicio de Urgencias Canario busca reducir la incidencia de emergencias sanitarias durante el Carnaval y facilitar una respuesta rápida y coordinada ante cualquier eventualidad.