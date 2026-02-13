“Ni borracho”, de Quevedo: baifos, carrozas, ron y un beso que une Canarias

Hay canciones que conquistan por el ritmo y otras que se convierten en fenómeno por lo que cuentan sus imágenes. El nuevo videoclip de “Ni borracho”de Quevedo pertenece a ambas categorías porque no solo se te mete en la cabeza desde el primer estribillo, sino que construye, plano a plano, un relato visual que convierte a Canarias en protagonista absoluta.

Desde los primeros segundos, el universo visual es inequívoco. Baifos convertidos casi en icono, estética tropical, puestos de carnaval, carrozas en proceso de montaje y bloques de vecinos que recuerdan a cualquier barrio de las islas en vísperas de fiesta. No hay postal turística idealizada, sino calles, barrios, identidad y complicidad.

El carnaval como columna vertebral

El videoclip se apoya en una narrativa claramente carnavalesca. No solo por la música, sino por la ambientación. Se ven stands montándose, disfraces preparándose, carrozas en plena organización y grupos bailando encima como si el desfile ya hubiera empezado.

En varias escenas aparecen artistas de la escena urbana canaria como Lucho RK y otros rostros reconocibles del panorama musical local, integrados dentro del propio ambiente festivo. No se presentan como invitados externos, sino como parte del mismo “mogollón” que canta y baila.

También aparecen referencias muy reconocibles para cualquier canario. Alusiones a marcas canarias como el Hiperdino, productos como Munchitos, la cerveza Tropical o el ron Arehucas. Estos forman parte de los planos como si fueran parte natural de la identidad visual del Archipiélago.

Un beso que resume el mensaje

Entre carrozas y mogollones, un plano lo dice todo: un beso entre un seguidor del CD Tenerife y otro de la UD Las Palmas. En un territorio donde la rivalidad es casi identidad, la escena no es casual. Es un guiño claro a la unión, a la fiesta que supera colores y camisetas.

A diferencia de otros lanzamientos donde la producción audiovisual es estética global sin localización concreta, aquí cada elemento tiene anclaje territorial. Se mencionan pueblos en la letra, pero también se ven espacios que evocan barrios, fiestas y rincones reconocibles.

El resultado es un videoclip que no busca ser universal diluyendo lo local, sino todo lo contrario, es decir, ser universal precisamente porque abraza lo canario sin filtros.