Desde la vigilancia con un dron hasta el amarre de los trajes: así es la seguridad para la Gala de la Reina del Carnaval

Con la llegada del Carnaval a Las Palmas de Gran Canaria se activa la prealerta del plan de emergencias por riesgo de acumulación de personas. Para sus actos centrales se despliega un dispositivo especial, adaptado a las características de cada acto, que pretende garantizar la seguridad en todo momento. El operativo para la Gala de la Reina, celebrada este viernes con un aforo de 3.100 personas, dispuso de un dron, cámaras fijas, material de extinción de incendios y una estación meteorológica, entre otros elementos.

La última reunión previa a la cita, en el Puesto de Mando Avanzado, contó con la presencia del concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, y la directora de Seguridad y Emergencias, Rosa Rodríguez, junto con efectivos de diversos cuerpos y servicios municipales.

Coordinación de cuerpos y servicios

"Santa Catalina es una zona estudiada y conocida. Lo que se hace es analizar la parte artística y todos los condicionantes de seguridad. Todo se ha estudiado y se ha aprobado con ensayos generales. El escenario, los elementos móviles, los fijos, la entrada y salida de personas, lo que sucede en el backstage", explicó Íñiguez.

Para la noche se coordinaron efectivos de la Policía Nacional, Bomberos, Protección Civil, un dispositivo sanitario, Seguridad y Emergencias, seguridad privada y distintas unidades de la Policía Local, incluyendo una de control de tráfico, una de violencia de género y una canina, entre otras.

Mangueras, mantas ignífugas y control de los trajes

El sargento del servicio municipal de Bomberos, Fernando Naranjo, detalló que el recinto está equipado con extintores de espuma, mantas ignífugas y una red hidráulica conectada a mangueras repartidas por los laterales y la parte trasera del escenario. También supervisan junto a los diseñadores los sistemas de amarre de los trajes para que las candidatas, en caso de emergencia, puedan salir del rápidamente.

Tanto al principio como al final de la gala se utilizó una cantidad reducida de pirotecnia lanzada desde la parte trasera del parque. Para ello se colocaron vallas en una explanada, impidiendo el acceso de la gente, donde se montaron los fuegos respetando los espacios de seguridad estipulados por ley.

Prevención y control de riesgos

La jefa de unidad de la agrupación de voluntarios de Protección Civil, Yurena Ojeda Rodríguez, desgranó que una de sus labores consiste en identificar posibles riesgos en la zona de lanzamiento de los fuegos, para lo que cuentan con cuatro efectivos formados en este tipo de intervenciones.

Por su parte, el jefe de servicio de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Aarón Martín Marrero, explicó que su labor es "eminentemente preventiva" y se basa en la valoración y revisión del plan de autoprotección, pasando también por asegurar las vías para evacuar.

En el centro del parque se ubica un punto de vigilancia que permite una visión general de lo que sucede en todo el recinto. Uno de los momentos donde más se focalizó la atención es la obertura, debido a la gran cantidad de elementos que había en movimiento.