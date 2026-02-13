Carnaval de Las Palmas 2026
Vota por tu candidata favorita a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026
Trece mujeres compiten este viernes por el cetro del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Hagan juego, esto es Las Vegas
DIRECTO | Gala de la reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
En el Carnaval de Las Vegas no podía faltar la ocasión de jugar y apostar por una. ¿Cuál es tu candidata favorita a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026? Son trece las mujeres que se optan al cetro de la fiesta. ¿Cuál de ellas será coronada como Reina del Carnaval?
Aquí puedes conocerlas mejor y señalar tu apuesta. Solo una de ellas recibirá la corona y tendrá un séquito de cuatro damas. El misterio se desvelará este viernes 13 al punto de la medianoche, tras una gala que contará con una obertura de 14 minutos, el desfile de las trece por el escenario y las actuaciones de los artistas invitados: Ólga Tañón y Tony Tun Tun.
La retransmisión de la Gala puedes seguirla en directo desde LA PROVINCIA y a través de Televisión Canaria.
