Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Gala de la Reina Carnaval de Las PalmasPrealerta fenómenos costeros CanariasNuevo single QuevedoUD Las PalmasHistórica perfumería
instagramlinkedin

Carnaval de Las Palmas 2026

Vota por tu candidata favorita a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Trece mujeres compiten este viernes por el cetro del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Hagan juego, esto es Las Vegas

DIRECTO | Gala de la reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Presentación de los detalles de la gala de elección de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Presentación de los detalles de la gala de elección de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Gretel Morales Lavandero

Gretel Morales Lavandero

Las Palmas de Gran Canaria

En el Carnaval de Las Vegas no podía faltar la ocasión de jugar y apostar por una. ¿Cuál es tu candidata favorita a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026? Son trece las mujeres que se optan al cetro de la fiesta. ¿Cuál de ellas será coronada como Reina del Carnaval?

Aquí puedes conocerlas mejor y señalar tu apuesta. Solo una de ellas recibirá la corona y tendrá un séquito de cuatro damas. El misterio se desvelará este viernes 13 al punto de la medianoche, tras una gala que contará con una obertura de 14 minutos, el desfile de las trece por el escenario y las actuaciones de los artistas invitados: Ólga Tañón y Tony Tun Tun.

Noticias relacionadas

La retransmisión de la Gala puedes seguirla en directo desde LA PROVINCIA y a través de Televisión Canaria.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El presidente de una ONG y su hija recién nacida, entre el centenar de okupas de una urbanización en obras en Lanzarote
  2. Adiós a las botellas de butano naranjas: desaparecen las de toda la vida, estas serán las nuevas
  3. Una turista invade las dunas de Maspalomas y pasea junto a la orilla de la Charca
  4. El SEPE lo hace oficial: quitará el subsidio a los parados que no hagan este trámite
  5. Detenido Raúl Déniz, el estafador canario que vivía como mendigo en Colombia tras fugarse de Ghana
  6. Koldo García: «Lo que me jode es Canarias, no haber conseguido nada del presidente»
  7. Liberados la mujer y el hijo del narco José, 'el del Buque', en Gran Canaria
  8. La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol de encima del conductor y copiloto: 200 euros y la retirada de dos puntos

Vota por tu candidata favorita a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Vota por tu candidata favorita a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

La estafa de Los Indianos en Gran Canaria: una agencia de Maspalomas deja sin viaje a 70 carnavaleros

La estafa de Los Indianos en Gran Canaria: una agencia de Maspalomas deja sin viaje a 70 carnavaleros

“Ni borracho”, de Quevedo: baifos, carrozas, ron y un beso que une Canarias

“Ni borracho”, de Quevedo: baifos, carrozas, ron y un beso que une Canarias

El meteorólogo Rubén Vázquez alerta del tiempo que hará en Canarias este fin de semana de Carnaval: "Habrá avisos amarillos en todas las islas"

El meteorólogo Rubén Vázquez alerta del tiempo que hará en Canarias este fin de semana de Carnaval: "Habrá avisos amarillos en todas las islas"

Dani Valiente, del folclore de Lanzarote a triunfar en los carnavales de Canarias

Dani Valiente, del folclore de Lanzarote a triunfar en los carnavales de Canarias

Gala de la Reina de Las Palmas de Gran Canaria: horario, candidatas, orden de actuación y cómo verla en directo

Gala de la Reina de Las Palmas de Gran Canaria: horario, candidatas, orden de actuación y cómo verla en directo

La Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en directo

La Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en directo

Programa del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: elección de la reina, Gala Drag, conciertos y cabalgatas

Tracking Pixel Contents