Las Palmas de Gran Canaria ya tiene Reina del Carnaval 2026. Este año el centro va para Carla Benítez con la fantasía Historia, del diseñador Kevin Rodríguez González en representación de Capross 2004. La nueva Reina suma una nueva corona, ya que en 2023 también fue condecorada como Reina del Carnaval de Maspalomas. Para completar la corte de honor, se convirtió en primera dama Sarah Lómore, con la fantasía Libertad para elegir tu destino de Masbe Creaciones; fue condecorada como segunda dama, Evelyn Moreno, con la fantasía Esencia del diseñador Juan Miranda Artiles; la tercera dama fue Norma Ruiz, con el diseño Raffinato de Antonio Ceballos y por último, se convirtió en cuarta dama Ángeles Moreno con un diseño de José Julio Armas, titulado Igual que ¡tú!.

La obertura pretendía ser frenética y con ritmo, pero terminó siendo un remix sin conexión. Hay que reconocer que el baile y el ritmo fueron clave en los 14 minutos que duró la apertura, pero también que no había historia, ni nexo entre varias de las escenas. Al comenzar la gala se proyectó un audiovisual de un abuelo que le contaba a su nieto sus recuerdos del Carnaval en su época, con el objetivo de poner sobre la mesa la efeméride del 50 aniversario de la celebración. «Prométeme que nunca dejarás el Carnaval de lado», le pidió el hombre al niño.

De camino a Las Vegas

Con ese propósito de defender las carnestolendas pase lo que pase, salieron los figurantes al escenario para demostrar el espíritu carnavalero en una de las galas más importantes. Con vestimenta al estilo americano de los años 50 los figurantes transportaron a los espectadores al país norteamericano. Bailaban con maletas para hacer referencia al alocado turismo que llega a Las Vegas mientras el cantante Héctor Artiles entonaba A mi manera.

Carla Benítez González, Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 / Andrés Cruz / José Carlos Guerra

El acto empezó a tomar ritmo tras la lenta balada inicial con la llegada de coches y juegos de cartas simulando una escena, que bien podría suceder en Las Vegas. Posteriormente, el intenso baile del cancán inundó el escenario entre bailarinas y cartas andantes.

No podía faltar uno de los momentos más esperados: la boda en directo de dos parejas. Era uno de los eventos más anunciados, pero duró lo mismo que un parpadeo. El maestro de ceremonias firmó el ‘sí quiero’ sobre una gran tarta nupcial a modo de atrezo. Las parejas fueron seleccionadas por un concurso realizado por la organización, a través de las redes sociales.

Una guitarra en el aire

Posteriormente, siguió la temática turística, ya que unas bailarinas tomaron el sol en unas hamacas de un hotel, mientras tenían una aceituna gigante en la cabeza, como si de un cóctel se tratara. Precisamente de unas estructuras con forma de copa aparecieron otras bailarinas, que se unieron a la gran fiesta.

El dinamismo se acabó drásticamente cuando una música dramática tomó la escena, para dar paso a un baile grandilocuente en una de las fuentes de un lateral del escenario. La música continuó, (aunque no tenía nada que ver con la anterior) y recuperó su tono festivo. Asimismo, un mago se subió a la mesa del jurado y los bailarines continuaron en el escenario al ritmo de la canción Hit the road Jack.

Fue el momento en el que la Reina del Carnaval de 2025, Coral Gutiérrez, apareció mientras el jolgorio no paraba. Mientras, tuvo lugar uno de los momentos más espectaculares: una inmensa guitarra voló suspendida por los aires, y en su interior, el cantante Anyelo Pérez -caracterizado como Elvis Presley- entonó una adaptación de la mítica canción Viva Las Vegas, pero con el estribillo Viva Las Palmas de Gran Canaria.

Gala del Carnaval de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria / Andrés Cruz

Fin de la obertura

Cuando la obertura finalizó, aparecieron los presentadores de esta edición, Dani Calero y Catha González. «Son 50 años de orgullo e historia de nuestra ciudad, porque es imposible hablar de Las Palmas de Gran Canaria sin mencionar a su Carnaval», aseguró Calero. Bajo el lema ‘Lo que pasa en Las Palmas de Gran Canaria, se queda en Las Palmas de Gran Canaria’ empezó el desfile de candidatas, el momento más esperado por el público.

Primer bloque de candidatas

De esta manera, salió al escenario la primera candidata, Ángeles Moreno con la fantasía Igual que ¡tú!, de tonos azules y blancos, llena de pedrería y pluma. Moreno se apoderó de las tablas de Santa Catalina con un traje lleno de detalles, sobre todo, en la parte trasera.

En segundo lugar, pasó Naima González con Tamarán, un traje lleno de plumas de colores brillantes a conjunto con una pedrería que sumaba más colores aún. Un traje que se podría vislumbrar desde kilómetros a distancia, porque ante todo, no pasaba desapercibido con su derroche de tonalidad.

Yaiza Caracena tomó el relevo con Lágrima de cristal, de inspiración marina con corales y tonos azulados, así como olas y criaturas marinas. Estrella Jiménez pisó el escenario con Alquimia, una fantasía delicada y elegante, de colores blancos y verdes conformada por una curiosa arquitectura de piezas que parecían refugiar a la candidata.

Le siguió Evelyn Moreno, que lució Esencia, un diseño que parecía una joya en sí mismo. De color dorado y piedras rosadas, consiguió deslumbrar al Parque. Las flores también fueron protagonistas de un traje lleno de detalles por todos sus vericuetos.

Llegó Coraima Martín, que lució Welcome to Las Vegas. Un traje que devolvió al público a la ‘ciudad que nunca duerme’ a través de su erotismo y su vistosidad lleno de colores rojos y rosas vibrantes. Sin embargo, se quedó pequeño en comparación con el resto de fantasías anteriores.

Ángeles Moreno Santana, en representación de Danisa Clinic Stetic SL, luce el diseño de José Julio Armas titulado: «Igual que ¡tú!» / Andrés Cruz

Fin del primer bloque

Para finalizar el primer bloque apareció Naomi Vega con Infinita, que continuó con la gama temática de color rojo. Al traje le faltó cierta vistosidad en cuanto a volumen, pero sus colores consiguieron llamar la atención. Asimismo, a la candidata le costó cierto esfuerzo sacar adelante la fantasía, es más, desde el público le animaron a continuar. Así lo hizo y, finalmente, consiguió defender la fantasía.

Tras el desfile de las primeras siete candidatas actuó el cantante puertorriqueño Tonny Tun Tun, que apareció montado en un coche. El artista puso a bailar al público junto a las comparsas Yaruba, Kisamba y Baracoa.

Segundo bloque

Volvieron las aspirantes a las tablas del Parque con Guacimara Guedes, que lució El despertar de un sueño. El traje de tonos azules y dorados estaba repleto de plumas y piedras. Aunque no era de grandes dimensiones, como otros, su elegancia hablaba por sí solo, al igual que la corona de pedrería y plumas que le terminaba de dar el toque.

Luego, salió Norma Ruiz con Raffinato, un traje bastante diferente y original de colores blanco, negro y dorado. La candidata llevaba unas estructuras doradas que enmarcaban un bonito artificio de telas con encaje y plumas.

En el décimo lugar salió Carla Benítez con Historia. Las 49 rosas doradas y el color azul llenaron el escenario. El número de flores fue un homenaje a las Reinas anteriores. En la parte posterior las plumas y unas piedras de distintos tonos de azul se entrelazaban.

Continuó Dayanara Rodríguez con ¡A mí la guardia!, una fantasía muy figurativa con inspiración en una partida de ajedrez. Había torres, caballos y alfiles de color blanco y negro con algunos toques de dorado. Siguió Sarah Lómore vestida con Libertad para elegir tu destino. De colores verdes claros y oscuros apareció una fantasía llena de plumas con la escultura de una silueta de un rostro femenino en el centro. Lómore cantó a pleno pulmón e interpretó la canción mientras desfilaba.

Para finalizar, salió Yaneli Alonso, que lució Tiqué, diosa de la fortuna visita Las Palmas. Lo que se queda en Las Palmas se queda en Las Palmas. La fantasía era una carta de póquer en sí misma llena de plumas blancas, doradas, ruletas y dados. Además, el traje tenía incorporado un juego de luces.

Jurado

Tras finalizar el desfile de aspirantes llegó el momento decisivo en el que se abrieron las líneas telefónicas y se reunió el jurado compuesto por Gloria Oliva, escritora y artista plástica; Tita Suárez, maquilladora profesional; Miguel Ángel, actor y director; Carla Barber, doctora especializada en estética, Desirée Rodríguez, jefa de informativos de la Cadena Ser; y Luis de Javier, diseñador y presentador de Maestros de la Costura.

Pero mientras, para que la fiesta continuara, la murga Los Legañosos interpretó la canción por la que ganaron la final del Concurso de Murgas. Después, Olga Tañón desplegó su arte para poner al público a bailar. Antes de la coronación se visualizó un vídeo en homenaje a todas las Reinas anteriores que ha tenido la celebración.