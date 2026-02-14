¿Quién es Carla Benítez, Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria?

Carla Benítez despertó este sábado como Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026. La aspirante fue coronada con la fantasía Historia del diseñador Kevin Rodríguez González. El traje ganador pesa más de 300 kilos, albergaba alrededor de 10.000 plumas y está adornado por 49 rosas, en homenaje a las anteriores soberanas en la efémeride de las bodas de oro de las carnestolendas. "Aún no me lo creo", aseguraba Benítez a los medios de comunicación sobre el mismo escenario en el que se convirtió en parte de la historia real del Carnaval.

La joven de 26 años es administrativa en una tienda de joyas y se define como una persona aventurera, viajera y alegre. También fue ganadora del certamen Miss World Las Palmas en 2018. Cabe destacar que el duo de candidata y diseñador hacen doblete, ya que en 2023 resultaron ganadores en el Carnaval de Maspalomas, en ese momento, con el traje Morir de amor. Benítez detalló que es la primera vez que se presentaba a la gala en la capital grancanaria, que además es su ciudad de origen, por lo que el premio entraña un sentimiento especial. "Siempre ha sido un sueño porque he vivido mucho el Carnaval en la calle", contó.

Comparsera

Benítez no solo es una apegada del Carnaval en la calle sino que también formó parte de la comparsa Kisamba cuando tenía 16 años. Por lo que el baile y el desparpajo en el escenario se pudo ver durante su actuación en las tablas del Parque.

Carla Benítez González, Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 / Andrés Cruz / José Carlos Guerra

"Tenía 49 rosas por las Reinas y resulta que yo fui la 50 y también llevaba un 50 abstracto lleno de unos cristales", detalló la Reina sobre su traje. Benítez se conoce a la perfección el diseño que lució porque estuvo desde el primer momento ayudando al equipo a hacerlo realidad. "Una vez lo vi todo montado aquí en el Parque fue una sensación muy bonita". Además del trabajo en el taller, la Reina dedicó gran parte de su tiempo al gimnasio para poder transportar el diseño, que pesaba más de 300 kilos: "Moví mucho peso y trabajando la movilidad para sufrir lo menos posible ese día".

10.000 plumas

De pequeña, veía las galas de la Reina desde su casa, pero vivirlo en el Parque de Santa Catalina fue completamente diferente: "Aquí ves todo el trabajo que hay, ves a tus compañeras y, sobre todo, el momento en que se abran las puertas y ves a todo el público que te da todo ese calor es una sensación increíble". "Hay que vivirlo, quien pueda que la viva porque es espectacular", añadió.