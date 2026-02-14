Así celebra el Ayuntamiento de Telde el gesto de Quevedo: Jinámar salta al mundo en el videoclip de “Ni borracho”

El Ayuntamiento de Telde ha reconocido públicamente el gesto de Quevedo al incluir a la ciudad y, en especial, al barrio de Jinámar en su último videoclip, “Ni borracho”. El agradecimiento llega apenas horas después del estreno, en un momento en el que el trabajo audiovisual circula por millones de pantallas y sitúa a Canarias como escenario principal.

En un comunicado, el alcalde Juan Antonio Peña subrayó en un comunidado a EFE que el videoclip “pone en valor la riqueza de la cultura y las tradiciones canarias, sus paisajes urbanos, su identidad y su gente”. Una mirada que, según el regidor, traslada al ámbito internacional una imagen “auténtica y orgullosa” del Archipiélago.

Una proyección que no pasa desapercibida

La aparición del barrio de Jinámar en la pieza musical ha sido uno de los elementos destacados por el Ayuntamiento, que considera esta presencia una oportunidad para que el municipio se muestre “ante millones de espectadores en todo el mundo”.

La institución remarca que no es habitual que un lanzamiento de esta dimensión incorpore escenarios teldenses, por lo que el gesto del artista ha sido especialmente valorado.

Peña agradeció “que un artista de su dimensión internacional mire a su tierra y la muestre con orgullo”, un gesto que, según el alcalde, lo honra como ciudadano del Archipiélago. El consistorio recuerda que el videoclip ha logrado situar a Telde en un escaparate global en un momento de alto impacto cultural para Canarias.