Las comparsas, murgas y la realeza carnavalera protagonizan un pasacalle en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria sale a la calle. Las agrupaciones de la celebración y la realeza carnavalera compuesta por las cortes de Reinas Adultas, Infantil y Gran Dama, así como los Drag Queens protagonizaron un pasacalle desde el Parque Doramas hasta el Mercado Central. El ritmo y color de la fiesta inundó las calles, mientras el público se agolpaba en las aceras para observar las fantasías y el baile de las comparsas.

En el paseo festivo también desfilaron murgas y comparsas, así como premiados del Concurso de disfraces adultos, batucadas y personajes que pusieron la nota de color al día. En total, más de 2.000 personas de las distintas familias carnavaleras salieron a la calle para transportar la purpurina y magia de la festividad al público.

Desfile del Carnaval en la calle / Andrés Cruz

"Aquí luce más"

«Aquí se luce más el Carnaval que en la Cabalgata, porque puedes ver a todos los grupos», aseguró Nira Suárez, vestida del muñeco diabólico Chucky. A su lado, se encontraba su hijo de nueve años Besay Peña, disfrazado a conjunto. «Lo que más me gusta del Carnaval es la purpurina», aseguró el pequeño con unas terroríficas cicatrices en el rostro, que le maquilló su abuela. La familia no se ha perdido ningún acto del programa porque son unos apasionados de la fiesta. «Hemos ido a las murgas infantiles y adultas, a la Reina infantil, y bailes infantiles», enumeró. Y seguirán con su ruta por los mogollones, la Cabalgata infantil y el entierro de la sardina. «¡Mira, la Reina! Está muy guapa», comentaron entre ellos, mientras pasaba frente a ellos el coche que transportaba la fantasía de la recién coronada, Carla Benítez.

Disfraces

De los pocos disfrazados según la temática de Las Vegas de este año fueron Alejandro Enríquez y Carmen González. «Nada más que 10 euros nos costó hacerlo», destacaron. El disfraz estaba reciclado de uno anterior de una muñeca, así que solo tuvieron que comprar un poco de goma eva para crear cartas y dados, y echarle imaginación al resto. Incluso se envolvieron en luces como si de un árbol de Navidad se tratara. «Hay que adaptarse, la cuestión es sacarle partido», afirmaron. Llegaron desde Teror y su intención era disfrutar de la juerga hasta que «el cuerpo aguante». Todos los años, desde que se creó en 2023, acuden al pasacalle para participar: «Cuando llevas un disfraz innovador la gente te para y te echas unas risas, igual que en la Cabalgata».

También disfrazados con la temática de Las Vegas, estaba el grupo de amigos de José Ignacio. Unos ocho flamencos rosas que parecían recién sacados de cualquier casino de la ‘ciudad que nunca duerme’ se movían por la zona. Llegaron desde Madrid solo para vivir el Carnaval capitalino y se estrenaron en las carnestolendas. Ya habían viajado a Gran Canaria con anterioridad para disfrutar de la playa, pero les apetecía regresar con el objetivo de vivir la Isla de una forma diferente. Además, cuando descubrieron que la temática era la ciudad del juego no lo dudaron, porque ya habían viajado de turismo hasta allí para visitar a su cuñada. «Mañana será día de tomar el sol porque nos vamos en el último vuelo a Madrid y al día siguiente a trabajar», detalló José Ignacio.