Encuesta: ¿Cuál es tu candidata a reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026?
Las candidatas ya han desfilado. ¿Quieres hacer tu apuesta?
Directo Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026
Las Palmas de Gran Canaria
