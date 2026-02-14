Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Gala de la Reina Carnaval de Las PalmasPrealerta fenómenos costeros CanariasNuevo single QuevedoUD Las PalmasHistórica perfumería
instagramlinkedin

Encuesta: ¿Cuál es tu candidata a reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026?

Las candidatas ya han desfilado. ¿Quieres hacer tu apuesta?

Directo Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

El desfile de las 13 candidatas a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

El desfile de las 13 candidatas a Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Gretel Morales Lavandero

Las Palmas de Gran Canaria

¿Cuál es tu reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026? Elige entre las trece candidatas ahora que ya conoces sus trajes. Mientras esperamos por el veredicto del jurado, puedes votar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El presidente de una ONG y su hija recién nacida, entre el centenar de okupas de una urbanización en obras en Lanzarote
  2. Adiós a las botellas de butano naranjas: desaparecen las de toda la vida, estas serán las nuevas
  3. Una turista invade las dunas de Maspalomas y pasea junto a la orilla de la Charca
  4. El SEPE lo hace oficial: quitará el subsidio a los parados que no hagan este trámite
  5. Detenido Raúl Déniz, el estafador canario que vivía como mendigo en Colombia tras fugarse de Ghana
  6. Koldo García: «Lo que me jode es Canarias, no haber conseguido nada del presidente»
  7. Liberados la mujer y el hijo del narco José, 'el del Buque', en Gran Canaria
  8. La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol de encima del conductor y copiloto: 200 euros y la retirada de dos puntos

Carla Benítez González, Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Carla Benítez González, Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Encuesta: ¿Cuál es tu candidata a reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026?

Encuesta: ¿Cuál es tu candidata a reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026?

Desde la vigilancia con un dron hasta el amarre de los trajes: así es la seguridad para la Gala de la Reina del Carnaval

Desde la vigilancia con un dron hasta el amarre de los trajes: así es la seguridad para la Gala de la Reina del Carnaval

Sigue en directo la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Sigue en directo la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

La estafa de Los Indianos en Gran Canaria: una agencia de Maspalomas deja sin viaje a 30 carnavaleros

La estafa de Los Indianos en Gran Canaria: una agencia de Maspalomas deja sin viaje a 30 carnavaleros

Carla Castro, Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Carla Castro, Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Gala de la Reina de Las Palmas de Gran Canaria: horario, candidatas, orden de actuación y cómo verla en directo

Gala de la Reina de Las Palmas de Gran Canaria: horario, candidatas, orden de actuación y cómo verla en directo

Precaución con los tacones y el maquillaje: las recomendaciones del Servicio de Urgencias Canario para el Carnaval

Precaución con los tacones y el maquillaje: las recomendaciones del Servicio de Urgencias Canario para el Carnaval
Tracking Pixel Contents