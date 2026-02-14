En Directo
Carla Benítez González, Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026
La fantasía «Historia», diseño de Kevin Rodríguez González gana el cetro para Capross 2004 SL
El Parque Santa Catalina volverá a brillar este viernes 13 de febrero a partir de las 21:00 horas con la esperada Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, un evento que cada año reúne arte, creatividad, emoción y espectáculo en torno a la elección de la nueva soberana del carnaval capitalino. Un total de trece candidatas desfilarán por el escenario, presentando impresionantes fantasías que conjugan talento, simbología, color y peso, mucho peso. El evento, uno de los más emblemáticos del Carnaval, te lo contamos en directo en LA PROVINCIA / DIARIO DE LAS PALMAS.
Les dejamos disfrutando de Las Vegas y despedimos la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria hasta el año que viene.
Enhorabuena a Carla Benítez González. Deseamos que tenga un reinado cargado de felicidad.
Reina: Carla Benítez González, presentada por Capross 2004 SL, con la fantasía «Historia», diseño de Kevin Rodríguez González:
Las Palmas de Gran Canaria ya tiene Reina del Carnaval 2026
Primera dama de honor: Sarah Lomore, candidata de Dormitorum y Atlántico Televisión, con un diseño de Masbe Creaciones: «Libertad para elegir tu destino»
Segunda dama de honor: Evelyn Moreno Quintana, por Pescados Oliver Miranda Artiles y Atrium Veterinarios, diseño de Juan Miranda Artiles: «Esencia»
Tercera dama de honor: Norma Ruiz Brito, representando a Gael Automoción y Darque Car, diseño de Antonio Ceballos: «Raffinato»
Cuarta dama de honor: Ángeles Moreno Santana, en representación de Danisa Clinic Stetic SL, diseño de José Julio Armas titulado: «Igual que ¡tú!»
Llega el momento de dar a conocer a la Reina y su corte.
Nayra Santana sale al escenario para decir el ganador de los mil euros de Multiópticos Yazmina Hernández Afonso, de Santa Brígida.
Coral Gutiérrez se despide de su reinado presentando a las siete finalistas.
- Naima González, presentada por la Fundación Canaria Unión Deportiva Las Palmas, llevará el diseño de Juan Carlos Armas Febles: «Tamarán»
- Norma Ruiz Brito, representando a Gael Automoción y Darque Car, defenderá el diseño de Antonio Ceballos: «Raffinato»
- Evelyn Moreno Quintana, por Pescados Oliver Miranda Artiles y Atrium Veterinarios, llevará un diseño de Juan Miranda Artiles: «Esencia»
- Ángeles Moreno Santana, en representación de Danisa Clinic Stetic S.L., lucirá el diseño de José Julio Armas titulado: «Igual que ¡tú!»
- Sarah Lomore, candidata de Dormitorum y Atlántico Televisión, defenderá el diseño de Masbe Creaciones: «Libertad para elegir tu destino»
- Guacimara Guedes Hernández, en nombre de Guedes & Hernández Brokers y Grupo Miguel León S.L., vestirá el diseño de Ramón Guedes González: «El despertar de un sueño»
- Carla Benítez González, presentada por Capross 2004 S.L., mostrará un diseño de Kevin Rodríguez González: «Historia»
