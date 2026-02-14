Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Gala de la Reina Carnaval de Las PalmasPrealerta fenómenos costeros CanariasNuevo single QuevedoUD Las PalmasHistórica perfumería
instagramlinkedin

En Directo

Carnaval de Las Palmas 2026

Carla Benítez González, Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

La fantasía «Historia», diseño de Kevin Rodríguez González gana el cetro para Capross 2004 SL

La Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, en directo / La Provincia

Soraya Déniz

Diego R. Moreno

Las Palmas de Gran Canaria

El Parque Santa Catalina volverá a brillar este viernes 13 de febrero a partir de las 21:00 horas con la esperada Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, un evento que cada año reúne arte, creatividad, emoción y espectáculo en torno a la elección de la nueva soberana del carnaval capitalino. Un total de trece candidatas desfilarán por el escenario, presentando impresionantes fantasías que conjugan talento, simbología, color y peso, mucho peso. El evento, uno de los más emblemáticos del Carnaval, te lo contamos en directo en LA PROVINCIA / DIARIO DE LAS PALMAS.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El presidente de una ONG y su hija recién nacida, entre el centenar de okupas de una urbanización en obras en Lanzarote
  2. Adiós a las botellas de butano naranjas: desaparecen las de toda la vida, estas serán las nuevas
  3. Una turista invade las dunas de Maspalomas y pasea junto a la orilla de la Charca
  4. El SEPE lo hace oficial: quitará el subsidio a los parados que no hagan este trámite
  5. Detenido Raúl Déniz, el estafador canario que vivía como mendigo en Colombia tras fugarse de Ghana
  6. Koldo García: «Lo que me jode es Canarias, no haber conseguido nada del presidente»
  7. Liberados la mujer y el hijo del narco José, 'el del Buque', en Gran Canaria
  8. La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol de encima del conductor y copiloto: 200 euros y la retirada de dos puntos

Carla Benítez González, Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Carla Benítez González, Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Encuesta: ¿Cuál es tu candidata a reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026?

Encuesta: ¿Cuál es tu candidata a reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026?

Desde la vigilancia con un dron hasta el amarre de los trajes: así es la seguridad para la Gala de la Reina del Carnaval

Desde la vigilancia con un dron hasta el amarre de los trajes: así es la seguridad para la Gala de la Reina del Carnaval

Sigue en directo la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Sigue en directo la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

La estafa de Los Indianos en Gran Canaria: una agencia de Maspalomas deja sin viaje a 30 carnavaleros

La estafa de Los Indianos en Gran Canaria: una agencia de Maspalomas deja sin viaje a 30 carnavaleros

Carla Castro, Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Carla Castro, Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Gala de la Reina de Las Palmas de Gran Canaria: horario, candidatas, orden de actuación y cómo verla en directo

Gala de la Reina de Las Palmas de Gran Canaria: horario, candidatas, orden de actuación y cómo verla en directo

Precaución con los tacones y el maquillaje: las recomendaciones del Servicio de Urgencias Canario para el Carnaval

Precaución con los tacones y el maquillaje: las recomendaciones del Servicio de Urgencias Canario para el Carnaval
Tracking Pixel Contents