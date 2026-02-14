PSOE Canarias exige retirar la campaña contra ITS en Carnaval por considerarla “excluyente y falocéntrica”

El PSOE de Canarias ha solicitado la retirada inmediata de la campaña institucional “Haz lo que te salga del pito… pero si suena, usa el condón”, diseñada para prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no deseados durante el Carnaval. La formación considera que el lema es “excluyente”, tiene un enfoque “falocéntrico” y se dirige “únicamente a los hombres”, dejando fuera a las mujeres y obviando el papel central del consentimiento.

La secretaria de Igualdad de los socialistas canarios, Betsaida González, subrayó en un comunicado que, aunque estas iniciativas son necesarias, “la salud sexual no puede abordarse desde mensajes simplistas que reducen la responsabilidad a una sola parte y que omiten un elemento esencial: el consentimiento libre y compartido”.

González advirtió que una campaña pública “no puede situar a las mujeres en un papel secundario” y que hablar de sexualidad en 2026 exige mensajes que incorporen igualdad, respeto y autonomía personal.

Cartel de la campaña de salud sexual / CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

Sobre el lema

A su juicio, el lema elegido “no solo es desafortunado”, sino que proyecta una visión limitada de las relaciones sexuales, “centrada en el varón y en el impulso, sin referencia alguna al acuerdo mutuo”. Además, recordó que las políticas de igualdad deben alinearse con los avances legislativos y sociales: “El consentimiento no es un añadido, es la base. Cualquier acción institucional en materia de sexualidad debería reforzar esa idea con claridad”.

Por estos motivos, el PSOE Canarias insta a sustituir la campaña por otra “más transversal e inclusiva”, que interpela a toda la sociedad y que promueva relaciones sexuales basadas en el respeto mutuo y la corresponsabilidad.

Noticias relacionadas

“Prevenir es fundamental, pero también lo es educar en igualdad. No se trata solo de usar preservativo; se trata de garantizar que todas las relaciones sean libres, consentidas y respetuosas”, concluyó González.