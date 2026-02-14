Shíky lleva el problema de la vivienda a la Gala Drag Queen: "La mejor herramienta para transmitir un mensaje es la cultura"

Si hay un problema que preocupa en Canarias es la vivienda: encontrar casa, pagar el alquiler o conseguir una hipoteca se complica cada vez más entre precios inflados y sueldos que no alcanzan. Como no podía ser de otra manera, esa preocupación también alcanza al arte. Y drag Shíky, aprovechando la plataforma del Carnaval, elevará esta problemática a la Gala Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria. Con el espectáculo 'Hogar, dulce hogar', busca marcarse un doblete como reinona de las carnestolendas capitalinas, en las que ya se coronó en 2023, además de hacerse con el segundo trono del año, dado que este mismo mes resultó ganador en Gáldar.

Nunca mejor dicho, todo se queda en casa. José David Batista Falcón, artífice de drag Shíky, ha ideado la mayor parte del número que estrenará el próximo 20 de febrero en Santa Catalina bajo el patrocinio de Servatur Hotels. "Soy un Juan Palomo: yo me lo guiso y yo me lo como", bromea el artista.

La importancia del apoyo familiar

Además de drag, José David es bailarín, cantante y profesor de danza, con algunas incursiones en el mundo de la interpretación y el teatro. Para esta edición del Carnaval, competirá por el trono con un diseño propio y una coreografía también propia, pero la cosa no se queda ahí. Como el arte le viene de cuna, la música corrió a cuenta de su hermano Pablo Batista, cantante y productor musical.

El resto de su familia también contribuyó con la confección de los trajes, la elaboración de los decorados y mil y un detalles de la fantasía. "Soy muy afortunado de tener una familia que me apoya tanto. Si no llega a ser por mi familia y mi equipo, esto no hubiese salido adelante", asegura.

Críticas sociales a través del arte

Tal y como cuenta José David, siempre busca introducir críticas sociales en su trabajo porque considera que "la mejor herramienta para transmitir un mensaje es la cultura". Para esta ocasión, su potente número cuenta alto y claro una realidad que hizo retumbar Santa Catalina durante la preselección del pasado 30 de enero, con todo el público en pie para aplaudir, demostrando que se trata de un problema estructural.

"Nos encontramos que cada vez hay más precios desorbitados, tanto de venta como de alquiler", desgrana José David, quien también menciona el auge de los apartamentos vacacionales. Todo ello se traduce en la "dificultad de conseguir una vivienda a un precio razonable", un muro con el que él mismo se ha chocado en el presente. "El derecho más grande que tiene que haber ahora mismo es una vivienda", sentencia.

Su intención no es otra que "incomodar, remover conciencias y hacer pensar", por lo que se siente muy satisfecho con el primer resultado que vio en la preselección: "Llevo muchos años presentándome y nunca había visto el parque así. Se ha venido muy arriba conmigo, fue algo muy intenso y estuve varios días en shock. Es que había momentos en que la música ni se escuchaba en los vídeos".

Proyección internacional y una futura academia en Arucas

El estilo y la personalidad de Shíky es el fiel reflejo de una vida dedicada al arte. Energía, acrobacias, elegancia y sensualidad se dan la mano en unas actuaciones con gran atención al detalle, sin dejar de lado la narrativa de la historia. Su inquietud por seguir superándose es justamente lo que ha elevado su drag a un público internacional, participando en el Orgullo de distintas ciudades europeas como Ámsterdam, en la que repetirá este año.

Dejando a un lado lo que queda lejos, de regreso a casa, también tiene ambiciosos proyectos de vida. De hecho, José David se prepara para abrir próximamente su propia academia de danza urbana y canto en Arucas.

Crecer como artista

Sus distintos caminos profesionales, aunque no están directamente relacionados, le deben mucho al drag. Esta faceta de su vida le ha ayudado a superar su timidez y dejar de subestimar su trabajo, en gran medida gracias al calor del público. Recordando el sacrificio, el esfuerzo y la inversión que lleva detrás, no se arrepiente de nada: "Es una de las mejores cosas que he hecho porque me ha ayudado a crecer muchísimo personalmente, como artista y como creador".

Todo ello radica, de la mejor forma posible, en un show cargado de crítica que también "habla del amor a Canarias, de echar raíces en Canarias y de la belleza de Canarias". Sin lugar a dudas, con todas esas premisas, ya lo tiene todo preparado para tirar la casa por la ventana.