Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: última hora de todos los eventos
Toda la información sobre el Carnaval en Las Palmas, desde las galas hasta las actuaciones musicales, sin olvidar la Gran Cabalgata y el Entierro de la Sardina en cada uno de los municipios de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
El Carnaval llega a Canarias para llenar de color, música y tradición los municipios de la provincia de Las Palmas. Comienzan semanas de galas, concursos, desfiles y actos populares. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con Santa Catalina como epicentro de las grandes galas, hasta los primeros actos en municipios de Gran Canaria como Mogán y Gáldar, la fiesta se extiende también por Lanzarote y Fuerteventura.
En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Carnaval de Las Palmas, con las últimas noticias, fechas, artistas y el ambiente que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias.
Johanna Betancor Galindo
Así celebra el Ayuntamiento de Telde el gesto de Quevedo: Jinámar salta al mundo en el videoclip de “Ni borracho”
El Ayuntamiento de Telde ha reconocido públicamente el gesto de Quevedo al incluir a la ciudad y, en especial, al barrio de Jinámar en su último videoclip, “Ni borracho”. El agradecimiento llega apenas horas después del estreno, en un momento en el que el trabajo audiovisual circula por millones de pantallas y sitúa a Canarias como escenario principal.
PSOE Canarias exige retirar la campaña contra ITS en Carnaval por considerarla “excluyente y falocéntrica”
El PSOE de Canarias ha solicitado la retirada inmediata de la campaña institucional “Haz lo que te salga del pito… pero si suena, usa el condón”, diseñada para prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no deseados durante el Carnaval. La formación considera que el lema es “excluyente”, tiene un enfoque “falocéntrico” y se dirige “únicamente a los hombres”, dejando fuera a las mujeres y obviando el papel central del consentimiento.
Gretel Morales Lavandero
¿Quién es Carla Benítez, Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria?
Carla Benítez despertó este sábado como Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026. La aspirante fue coronada con la fantasía Historia del diseñador Kevin Rodríguez González. El traje ganador pesa más de 300 kilos, albergaba alrededor de 10.000 plumas y está adornado por 49 rosas, en homenaje a las anteriores soberanas en la efémeride de las bodas de oro de las carnestolendas. "Aún no me lo creo", aseguraba Benítez a los medios de comunicación sobre el mismo escenario en el que se convirtió en parte de la historia real del Carnaval. Más información.
Gretel Morales Lavandero
Carla Benítez González, Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026
Las Palmas de Gran Canaria ya tiene Reina del Carnaval 2026. Este año el centro va para Carla Benítez con la fantasía Historia, del diseñador Kevin Rodríguez González en representación de Capross 2004. La nueva Reina suma una nueva corona, ya que en 2023 también fue condecorada como Reina del Carnaval de Maspalomas. Para completar la corte de honor, se convirtió en primera dama Sarah Lómore, con la fantasía Libertad para elegir tu destino de Masbe Creaciones; fue condecorada como segunda dama, Evelyn Moreno, con la fantasía Esencia del diseñador Juan Miranda Artiles; la tercera dama fue Norma Ruiz, con el diseño Raffinato de Antonio Ceballos y por último, se convirtió en cuarta dama Ángeles Moreno con un diseño de José Julio Armas, titulado Igual que ¡tú!. Más información.
Así fue la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 y la coronación de Carla Benítez González
El Parque Santa Catalina volverá a brillar este viernes 13 de febrero a partir de las 21:00 horas con la esperada Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, un evento que cada año reúne arte, creatividad, emoción y espectáculo en torno a la elección de la nueva soberana del carnaval capitalino. Un total de trece candidatas desfilarán por el escenario, presentando impresionantes fantasías que conjugan talento, simbología, color y peso, mucho peso. El evento, uno de los más emblemáticos del Carnaval, te lo contamos en directo en LA PROVINCIA / DIARIO DE LAS PALMAS. Enlace.
Nayra Bajo de Vera
Desde la vigilancia con un dron hasta el amarre de los trajes: así es la seguridad para la Gala de la Reina del Carnaval
Con la llegada del Carnaval a Las Palmas de Gran Canaria se activa la prealerta del plan de emergencias por riesgo de acumulación de personas. Para sus actos centrales se despliega un dispositivo especial, adaptado a las características de cada acto, que pretende garantizar la seguridad en todo momento. El operativo para la Gala de la Reina, celebrada este viernes con un aforo de 3.100 personas, dispuso de un dron, cámaras fijas, material de extinción de incendios y una estación meteorológica, entre otros elementos. Más información.
Precaución con los tacones y el maquillaje: las recomendaciones del Servicio de Urgencias Canario para el Carnaval
El Servicio de Urgencias Canario (SUC), adscrito a la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias y dependiente de la Consejería de Sanidad, ha puesto en marcha una campaña de concienciación con motivo de la celebración del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, una de las fiestas más multitudinarias en el Archipiélago. El objetivo es promover un disfrute responsable y reforzar la capacidad de respuesta ante posibles incidentes.
Johanna Betancor Galindo
“Ni borracho”, de Quevedo: baifos, carrozas, ron y un beso que une Canarias
Hay canciones que conquistan por el ritmo y otras que se convierten en fenómeno por lo que cuentan sus imágenes. El nuevo videoclip de “Ni borracho”de Quevedo pertenece a ambas categorías porque no solo se te mete en la cabeza desde el primer estribillo, sino que construye, plano a plano, un relato visual que convierte a Canarias en protagonista absoluta. Noticia completa aquí.
Iván Alejandro Hernández
La estafa de Los Indianos en Gran Canaria: una agencia de Maspalomas deja sin viaje a 30 carnavaleros
Lo que debía ser un viaje para disfrutar de Los Indianos en La Palma, programado del 13 al 17 de febrero, terminó en frustración, enfado y denuncias por presunta estafa. Alrededor de 30 personas se quedaron sin viajar tras contratar paquetes turísticos con la agencia Aray Tours Canarias S.L., ubicada en Maspalomas, que supuestamente no les proporcionó los vuelos contratados ni la documentación necesaria para garantizar la estancia. Más información.
Luis Miguel Mora
El meteorólogo Rubén Vázquez alerta del tiempo que hará en Canarias este fin de semana de Carnaval: "Habrá avisos amarillos en todas las islas"
El primer fin de semana del Carnaval en Canarias estará bastante agitado en algunas zonas, y tranquilo en otras. Pese a que un anticiclón dominará el archipiélago durante los días clave, el viento y el fuerte oleaje obligan a extremar la precaución en la costa. Así lo ha explicado el meteorólogo Rubén Vázquez, quien ha alertado de los avisos que ha emitido la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Más información.
