Don Carnal se paseó ayer libremente por distintos municipios de Gran Canaria. Gáldar disfrutó de su gran cabalgata pirata, batiendo el récords. El Carnaval africano de Agüimes se desplazó hasta la playa de Arinaga para celebrar la fiesta de día, e Ingenio hizo lo propio, inundando la carpa de la plaza de La Candelaria con su temática marina.

La Ciudad de los Caballeros, con la temática ‘Los piratas en busca del tesoro perdido’, levó anclas por todo lo alto con el mayor número de carrozas de su historia, un total de 24, que acompañadas por hasta 15 agrupaciones musicales, que tomaron las calles con su ambiente festivo. La participación, con miles de mascaritas, también fue todo un éxito.

La carroza de los pregoneros Rita y José Luis Ramírez, «las viudas del Carnaval» y Drag Shíky y su corte fueron los encargados de abrir la cabalgata, acompañados de la comparsa Aragüimé, la batucada Yomara y la Afilarmónica Los Nietos de Kika. Demostrando que en Gáldar hay cantera carnavalera, les seguían las carrozas de los centros educativos, niños de todas las edades disfrutando junto a sus familias, a ritmo de las agrupaciones musicales. No faltaron a la cita las comparsas Yoruba, Baracoa y Ki Samba Isleña, las batucadas Paixao, Piratas del Caribe, Aborigen y Samba Isleña, la murga Las Quisquillosas y La Banda de Agaete, Archipiélago, Guiniguada y Guayedra.

Don Carnal se pasea por Gáldar, Agüimes e Ingenio / LP/DLP

La jornada cerró con un gran mogollón en La Quinta.

Las fiestas continúan hoy con el Carnaval en Familia pasacalles por el casco histórico desde el mediodía y la continuación la actuación en el escenario de La Quinta de La Original Sonora Dinamita.

Arucas también abrió sus carnestolendas con el pasacalles anunciador y la batalla entre Don Carnal y Doña Cuaresma. Ambas comitivas salieron desde la Oficina de Turismo y desde la calle La Heredad para enfrentarse en la Plaza de la Constitución, ante la gran congregación de público que asistió a la apertura del programa de este año. Las fiestas se celebrarán hasta el 15 de marzo, inspirados en ‘Héroes, heroínas, villanos y villanas’.

Más al sur, la playa de Arinaga, en la costa de Agüimes, la avenida Polizón se convirtió en un desfile de color, música y diversión, con la celebración del Carnaval de Día. Desde primeras horas de la mañana y hasta que cayó el sol, cientos de personas salieron a la calle para disfrutar de una jornada marcada por el ambiente familiar, el baile y el espíritu carnavales que caracteriza estas celebraciones en Agüimes. Un año más, la murga Los Hijos de Chanco el Negro, que obtuvieron el tercer premio en la 42ª edición del Concurso de Murrias de Agüimes, organizó la tradicional Quema del Pulpo, desde el Soco Negro hasta el Casca huesos. La actividad regresó por la noche al casco de la Villa.

Ingenio también celebró la VII edición de su Carnaval de Día. A partir de hoy y hasta el lunes, las murrias toman el protagonismo con el XI concurso de estas agrupaciones. La Villa se prepara para vivir el martes, desde las 20.00 horas, su tradicional Entierro de la Sardina y la noche de viudas.