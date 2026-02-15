La ONCE dedica el cupón de este domingo al 50 aniversario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

La ONCE ha elegido el 50 aniversario del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria como motivo del cupón correspondiente al sorteo de este domingo, 15 de febrero. En total, 5,5 millones de boletos difundirán por toda España la imagen de una fiesta declarada de Interés Turístico Internacional.

El cupón fue presentado por el delegado de la ONCE en Canarias, José Antonio López; la vicepresidenta del Consejo Territorial, Yurena García, y la alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias.

Durante el acto, Darias destacó que esta edición especial “permitirá llevar el nombre de Las Palmas de Gran Canaria y proyectar nuestra fiesta más emblemática por toda España”. Subrayó además que el cupón “viajará por todo el territorio nacional para seguir dando a conocer quiénes somos y hacia dónde queremos avanzar”.

Un carnaval con más de cinco siglos de historia

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria es una de las celebraciones más antiguas del Archipiélago. Su primera referencia documentada se remonta a 1574, con un baile de máscaras organizado en la casa del canónigo Pedro León con motivo del matrimonio de Matías Cairasco.

A lo largo del siglo XIX surgieron instituciones socioculturales que impulsaron fiestas cada vez más complejas, incorporando cabalgatas de carrozas y máscaras en torno al casco histórico.

Ya en el siglo XX, clubes como el Náutico o el Victoria extendieron la celebración hacia la zona portuaria y el barrio de La Isleta. Sin embargo, la represión franquista obligó a mantener la fiesta bajo el nombre de Fiestas de Invierno, celebrada de forma semioficial y con un fuerte arraigo vecinal.

El carnaval moderno resurgió en 1976, cuando el vecino de La Isleta Manolo García obtuvo autorización para recuperar la celebración en la calle tras cuatro décadas de prohibición.

