Óscar Hernández, el alcalde de Agüimes más murguero

Igual que te aprueba un proyecto en la Junta de Gobierno te toca el pito disfrazado y tira de sarcasmo para criticar todo lo que se le pone por delante. Y es que Óscar Hernández, alcalde de Agüimes, cuelga cada año su chaqueta para vivir el carnaval de la villa como componente de la murga Los Sombreritos, la más antigua del municipio con 51 años de historia.

Tener al alcalde de Agüimes en una murga no garantiza ganar el popular concurso en el que cada año participan más de una decena de murgas, todas de Agüimes. A lo largo de la historia de Los Sombreritos, ni las otras formaciones ni el público que llena la plaza ha gritado «¡¡tongo, tongo!!». Y no se podría porque de hecho la murga a la que pertenece Óscar Hernández nunca ha ganado el primer premio. «Por lo menos que yo recuerde», asegura, dudando de que quizás el hecho de tener al regidor entre las filas perjudica más que beneficia a su grupo. Sí se alzaron con el segundo premio de interpretación el año pasado, en la 41 edición del concurso de murgas de Agüimes y repitieron el mismo galardón en 2020.

El carnaval llegó antes

A Óscar Hernández le llegó antes a su vida el carnaval que la política. Comenzó en la murga Los Largartos siendo un quinceañero a finales de los años 70 y posteriormente, en el año 1993, se pasó a Los Sombreritos. A la política entró en el año 91 y es alcalde desde 2015.

Recuerda que en los comienzos como murguero y carnavalero iba a Las Palmas de Gran Canaria en Salcai para comprar telas en el Kilo de San Bernardo y patearse todas las mercerías del Puerto.

Hernández, a la vez que participa en el carnaval de su municipio, recibe regaños de las otras murgas. «El carnaval es el carnaval», asegura, y añade que hay algunos colectivos que usan la ironía y letras más graciosas, y otros van al lado más visceral. «Pero lo entiendes y te lo tragas porque la crítica se queda ahí y no se nombra más a lo largo del año». Aún así , subraya que hay «muy buen ambiente entre las distintas murgas, con los típicos piques, pero el ambiente es bueno».

El alcalde reconoce que el rato que dedica a la murga le sirve para desconectar del día a día como político. «Muchas veces llega a ensayar cansado, porque has tenido una semana dura, pero después agradeces haber estado. Cambias de registro y recargas energías compartiendo risas y música», explica. También confiesa que las letras que presenta se las aprende escuchándolas en los trayectos en el coche. «Pones la canción pero mientras la escuchas para aprendértela ya te salta a la cabeza las reuniones que tienes ese día, pero me resulta más efectivo coger la letra en papel, memorizarla y luego me familiarizo con la melodía de las canciones», aunque a veces no las lleve memorizadas del todo.

Sobre su vivencia en Los Sombreritos a lo largo de 32 años, asegura que es «un grupo de amigos que se juntan para cantar. Es más esa filosofía tradicional de lo que es una murga», sostiene.

Su formación ha decidido este año subir al escenario para pasar a la final con un disfraz que combina las figuras de payaso con el de espantapajaros, y de Rafaela Carrá en modo lagartera en la última fase. Sobre las tablas de la plaza del Rosario cantaron en su intervención en el concurso «este es un grupo de amigos que derrocha pasión, fuerza y ganas/que llevan alegría y diversión con toda su alma», y criticaron la masificación de guiris en el barranco de Las Vacas, contra el abandono de las personas mayores y pidieron no mirar hacia otro lado con la desgracia palestina, además de llamar la atención sobre la ‘nova Italia, nova Arinaga’. Este año se alzaron con los galardones al mejor vídeo, el ‘Paco Macías’ a la letra más pícara por El primer mitin, y el tercer premio de vestuario, aunque para Óscar Hernández volver a cantar como un murguero más en su municipio es el gran premio.