Atención conductores: amplios desvíos y cierres de tráfico por la Cabalgata Infantil del Carnaval este martes

La Cabalgata Infantil del Carnaval tomará este martes 17 de febrero las calles de Las Palmas de Gran Canaria a partir de las 12:00 horas.

El Ayuntamiento ha preparado un amplio dispositivo de movilidad, seguridad y limpieza ante la previsión de una alta participación en este desfile dedicado al público infantil, cuyo recorrido partirá de la zona del Puerto y finalizará en los alrededores de Mesa y López.

Un recorrido de casi tres kilómetros

La reina infantil del Carnaval de ‘Las Vegas’, Elena Henríquez González, lucirá la fantasía “Té, estaba esperando”, diseñada por Masbe Creaciones para la Asociación Cultural Adasat. Junto a ella desfilarán Shuhayla Lisbey Moya Rodríguez, Gala Nieves Mingorance, Martina Ortiz Rodríguez y Noa de los Bueis Domínguez, además de murgas, comparsas y mascaritas infantiles.

Desalojos y cortes desde la noche del lunes

Para facilitar el desarrollo del desfile, el Ayuntamiento aplicará desalojos de vehículos desde las 22:00 horas del lunes en numerosas calles del entorno del Puerto, Santa Catalina y Mesa y López.

El cierre al tráfico se activará desde las 08:00 horas del martes en vías como Juan Rejón, Doctor Antonio Jorge Aguiar, Veintidós de Mayo de 1986, Benecharo, Artemi Semidán, Gordillo, Pérez Muñoz, Mahón y Princesa Guayarmina. También quedará afectado el interior del túnel de la GC-1 hacia Pérez Muñoz.

En Santa Catalina se cortarán, entre otras, Albareda, Eduardo Benot, Salvador Cuyás, Padre Cueto, Pedro Castillo Westerling y Nicolás Estévanez.

En el área de Mesa y López, el cierre total del tráfico alcanzará calles como Presidente Alvear, Franchy Roca, Isla de Cuba, Cirilo Moreno, Montevideo, Ruiz de Alda y Juan Manuel Durán.

Afectaciones al transporte público y carriles bici

El dispositivo incluye:

Cierre temporal de la terminal de Guaguas Municipales en Manuel Becerra.

Habilitación de carriles exclusivos para guaguas en Barcelona y Mas de Gaminde.

Cierre del carril bici en Juan Rejón, Poeta Agustín Millares Sall, Eduardo Benot y José Mesa y López.

Suspensión temporal de varias paradas de taxi a lo largo del itinerario.

Limpieza reforzada y Carnaval de Día

Al término de la cabalgata, un equipo de 24 operarios y ocho vehículos restablecerá la normalidad en las vías afectadas.

Ese mismo día, entre las 14:00 y las 21:00 horas, se celebrará también el Carnaval de Día, lo que implicará nuevos cortes en Albareda, Luis Morote y Nicolás Estévanez.

Todas las vías se reabrirán de forma progresiva conforme avance la comitiva y finalicen los actos previstos.