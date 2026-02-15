Estos son algunos de los disfraces más originales de la primera salida del Carnaval de Día

La originalidad en los disfraces carnavaleros siempre tienen como premio el reconocimiento de las miles de anónimas mascaritas. Aquí les presentamos algunos de ellos.

Del chino a Moschino

Julio y Xerach aportaron glamour a la primera jornada del Carnaval de Día. Con elementos comprados en las tiendas asiáticas se curraron unos disfraces de alta costura que daban el pego, hasta el punto que no les faltaba quienes se querían fotografias con ellos. La pareja adelantó que ya tiene los trajes de Victoria Secret para la Cabalgata. Julio y Xerach aseguraron que disfrutan «hasta el final». «Esta es la fiesta más importante de la ciudad, y es la más tolerante y acogedora». Los dos tuvieron el parque Santa Catalina como una gran pasarela de moda.

Las Mama Chicho que arruinan a cualquiera

Las Mama Chicho llegaron dispuestas a arruinar a cualquiera con sus máquinas de slot sobre su cabezas. / ANDRES CRUZ

Las Mama Chicho portaban unas tragaperras, a las que faltaba detalle, a modo de tocado. Llegaron al parque de Santa Catalina dispuestas a desperrar a cualquiera. Es un grupo de más de 30 amigas de la capital grancanaria. Dedicaron una semana a elaborar el disfraz de este año. «Empezamos de día y acabamos de noche, porque el Carnaval son pocos días del año y hay que aprovecharlo a tope». La originalidad de sus disfraces les ha animado a presentarse en varias ocasiones a concursos, aunque exhibir sus creaciones en la calle les gusta más.

Azafatas con el vuelo perdido

Los isleteros Francisco y Carmelo salieron de azafatas de Binter con chocolatinas incluidas para calmar a la tripulación. / ANDRES CRUZ

Los isleteros Francisco y Carmelo salieron de azafatas de Binter, con pestañas postizas que se salían de las gafas y chocolatinas incluidas. Francisco viene de abuelo carnavalero, padre carnavalero y así salió él. «Es lo que mamas desde pequeñito, y aquí estamos en esta gran fiesta». Con el disfraz, que llevan repitiendo desde hace algunos años, «disfrutamos desde el minuto uno y en la calle es donde se vive de verdad». Ambos defensores de estas fiestas, aseguran que votarían por tenerlo todos los años en su barrio.

El Elvis de Arucas con Marilyn de Ingenio

Vicente Presley, de Arucas, y Laura Monroe, de Ingenio, no podían faltar en el Carnaval de Las Vegas. / ANDRES CRUZ

Nunca la relación de Elvis Presley y Marilyn Monroe llegó tan lejos. Vicente Presley, de Arucas, y Laura Monroe, de Ingenio, disfrutaron como si estuviesen de verdad en la ciudad del pecado. Vicente llegó dispuesto a cantar Viva Las Vegas, pero también tenía guardado en su repertorio la canción Love Me Tender. «No podíamos faltar en Las Vegas», aseguraba el cantante micrófono en mano. «Al Carnaval hay que venir siempre disfrazado porque esto hay que disfrutarlo y es la mejor fiesta de la ciudad», aseguró la pareja que no tenía hora de regreso.

Noticias relacionadas

De Barcelona al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Juanjo y Cristina llegaron a Las Vegas huyendo del mal tiempo de Barcelona para coger calor en el Carnaval capitalino. / ANDRES CRUZ

Juanjo y Cristina vienen de Barcelona y ya están abonados a estas fiestas desde hace tres años. «Aquí desconectamos y nos olvidamos de todo», asegura el forzudo de calendario. Llegan huyendo del frío y el mal tiempo hasta la capital grancanaria. Cristina le da valor a estas fiestas «tan inclusivas y tolerantes», porque llegan se disfrazan y se mezclan entre la gente del lugar como uno más. «Este Carnaval es espectacular, y además los canarios siempre nos han tratado muy bien porque son muy abiertos. Aseguran que tienen hasta el martes para disfrutarlo todo.