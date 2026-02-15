Vintash eleva un mundo de emociones a la Gala Drag Queen: "He contado mi vida a través de esta historia"

Maquillar a grandes artistas detrás del telón o ser la estrella más reluciente del show: drag Vintash es ese tipo de creadora que tiene su brillo propio y puede hacer brillar a los demás. Así lo demostrará en su regreso a la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria con el espectáculo 'Volver a nacer', que es mucho más que música y purpurina. En solo tres minutos, la fantasía contará una parte de su vida con un potente mensaje de superación, que irá cubierto por un telón de belleza.

Detrás de las pestañas y la elegancia del personaje se encuentra Lorena Socorro Núñez, quien además de maquilladora profesional es una de las pocas mujeres que ha participado como drag en la historia de esta cita carnavalera. Con un diseño de Kilian Betancor Falcón y el patrocinio de Soladis Canarias S.L., volverá este 20 de febrero a una gala que considera como su propia casa para llenar la noche de emociones.

Una historia de superación

Sin desvelar demasiado, adelanta que la inspiración nace de una experiencia vital en la que llegó a "tocar fondo", pero logró reponerse. "He contado mi vida a través de esta historia", asegura.

Lorena desgrana que esta es una sensación que pueden haber experimentado muchas personas en la vida, por lo que pretende transmitir un mensaje positivo y de superación: "Puedo sacar el arte que llevo dentro porque en el mundo del drag vale todo".

Volver al Carnaval, volver a casa

Parte de su objetivo ya lo consiguió en la preselección, donde las emociones se apoderaron del público de Santa Catalina y de ella misma, arropada por el calor de su gente. De hecho, considera que ha sido como "volver a casa" porque el Carnaval le ha brindado desde grandes alegrías hasta sólidas amistades, pasando por una profesión que le despierta mucha pasión.

Como es maquilladora profesional, Lorena está más acostumbrada a trabajar detrás de las cámaras, preparando a los artistas entre bambalinas o a los novios y las novias en el día de su boda. Por eso mismo siente un gran "honor" más allá de ella misma, al estar llevando al escenario el trabajo de muchas personas.

El potencial de su drag nace, justamente, del rico mundo interior que lleva dentro. Emotividad, teatralidad y sensualidad se suman a la detallada puesta en escena de Vintash, un regalo visual que, hasta cierto punto, también fue inesperado para su propia artífice.

Las mujeres en la Gala Drag Queen

"En mi mente no cabía el volver a presentarme, pero tenía ese gusanillo y este año he tenido la oportunidad", cuenta Lorena, a lo que añade: "Yo creo que fue por el 50 aniversario del Carnaval y decir: ¿Qué mejor momento para volver y que haya una mujer en esa gran gala drag? Tanto por mí como por mis compañeras".

Con la mente puesta en ellas, matiza que todavía existen prejuicios respecto a la presencia de mujeres en la gala drag, si bien ella no considera que deba ser un factor a tener en cuenta. "No me he diferenciado en el mundo del drag por ser mujer, sino por ser una artista más. Ahí es donde se demuestra la igualdad. Cualquier persona, cualquier género, cualquier orientación tiene cabida", explica.

En esa línea, matiza que lo más importante es tener una gran capacidad de trabajo, responsabilidad y compromiso: "Yo creo que si tienes una buena idea y lo sientes en tu interior, te tienes que presentar. Es un mundo muy complicado pero muy bonito".

El arte fuera de lo convencional

Buena parte de ello se debe a las sinergias que se crean con el resto de su equipo, que está integrado por algunos miembros de su familia y amistades. "Vivirlo con un equipo que va a por el mismo objetivo es algo que se agradece mucho y se transmite en el escenario. Al final el proyecto es tuyo, sale de tus entrañas y nadie como tú va a saber lo que quieres transmitir y lo que quieres hacer. Pero si te apoyan y tienes un círculo creativo que te aporta, siempre es mucho más fácil", relata.

Con la felicidad de estar de vuelta y muchas ganas de emocionar al público de nuevo, Lorena no se deja nada en el estuche de maquillaje: "El Carnaval, y sobre todo la Gala Drag Queen, es cultura. Lo que hacemos es importante, es llevar el arte mucho más allá de lo convencional".