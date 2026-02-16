Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Unos 3.800 kilos de basura y sin grandes incidentes en el primer fin de semana del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Los servicios sanitarios del Hospitalito del Carnaval prestaron asistencia a 24 personas durante los tres días

Carnaval de Día en Santa Catalina

Carnaval de Día en Santa Catalina / Andrés Cruz / LPR

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Carnaval de «Las Vegas» ha completado su primer fin de semana de actos en la calle sin incidentes reseñables en materia de seguridad y con la recogida de unos 3.800 kilos de residuos. Durante tres días se celebraron dos Noches de Carnaval, el Carnaval Familiar y su desfile, así como el estreno del Carnaval Infantil y el Carnaval Senior durante la jornada del domingo.

El concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, ha destacado que “todos los servicios de seguridad y emergencia han estado atentos para que los carnavaleros solo hayan tenido que pensar en disfrutar, mientras el Ayuntamiento ha velado por su bienestar”.

Durante este primer fin de semana, los servicios sanitarios del Hospitalito prestaron asistencia a un total de 24 personas, atendiendo casos como intoxicaciones etílicas, desvanecimientos, traumatismos craneoencefálicos, crisis de ansiedad y heridas leves. Tres de estas asistencias correspondieron a menores de edad y fueron gestionadas por la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) de la Policía Local, y se realizaron tres traslados en ambulancia a centros sanitarios.

Diez intervenciones en los puntos violenta

Por su parte, los Puntos Violeta instalados por la Concejalía de Igualdad y Diversidad en los actos multitudinarios han realizado un centenar de asesoramientos informativos y una decena de intervenciones, reforzando la protección y la atención a la ciudadanía durante las celebraciones.

El operativo de limpieza desplegado durante el fin de semana recogió aproximadamente 3.800 kilos de residuos, aplicó 80.000 litros de agua en labores de baldeo y utilizó 80 litros de productos desinfectantes.

Conformado por 141 trabajadores y 31 vehículos, el dispositivo actuó de manera intensiva en los principales espacios vinculados al Carnaval, incluyendo el Parque de Santa Catalina, la Plaza de la Luz, la Plaza Manuel Becerra, la calle Eduardo Benot y el entorno del Mercado del Puerto, así como sus viales adyacentes, combinando barrido manual y mecanizado, baldeo localizado e integral, vaciado de papeleras y desinfección mediante maquinaria hidrolimpiadora.

