Un abstracto retrato de un insecto gana el Concurso de Maquillaje Corporal del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

La fantasía Nocturna Mortis que lució David Salem de la Guardia ganó el primer premio del Concurso Internacional de Maquillaje Corporal. La obra fue realizada por la maquilladora Laura Viera. Este año la cita fue especialmente esperada tanto por los aspirantes como por los espectadores, después de que fuera cancelado el año pasado por las lluvias.

El segundo premio fue para Vivian María Lamolda, con la fantasía Quinta escencia, elaborada por Melania Suárez con el patrocinio de Bailando con clase. Mientras el tercer lugar fue para Yesenia Martín con el diseño Deja que huye, de la maquilladora Francesca Cavicchio y patrocinado por Maayke Van Lennep-Hogen. Además, el premio especial al espectáculo fue para Sasha Maldonado, cuyo maquillaje fue ideado por Paula Díaz con la fantasía Donde anidan los sueños, a través del patrocinio de Dragoplus Correduría de Seguros.

Obertura

La gala arrancó con ritmo gracias a Henko Dance Studio, que puso en pie al público con una coreografía vibrante. «¡Buenas noches, Parque de Santa Catalina!», saludaron los presentadores de esta edición, el periodista de LA PROVINCIA Adolfo Rodríguez y la humorista Omayra Cazorla.

Abrió el certamen Yesenia María Martín con la fantasía Deja que huye, elaborada por Francesca Cavicchio. La propuesta destacaba por una gran nube sobre la cabeza y un cuerpo cubierto de imágenes de la naturaleza dispuestas por capas, en un recorrido simbólico desde el infierno hasta el cielo, acompañado de expresivos rostros surcados por un sinfín de emociones.

Le siguió Macarena Hernández Trujillo con Pigmento y pulso, del artista Aythami Vega. Con una puesta en escena marcada por el movimiento y el baile, lució un diseño de colores intensos que incorporaba, en su parte central, el rostro de una mujer en tonos rosados y una escultura clásica con llamativas gafas rosas y una copa.

Laura Chang Santiago trasladó al público a Asia a través de la música y un diseño de estética futurista que representaba a un robot. La fantasía, creada por Dimas Trujillo bajo el título Realidad o ficción, esa es la cuestión, incluía en la espalda la ilustración de una pirámide y unos ojos.

De viaje a Asia

La noche continuó en el continente asiático con una propuesta de influencia india. «Un gran soplo para escuchar al yo más profundo», proclamó una voz en off durante la actuación de Giovanni Izquierdo, maquillado por Patricia Ranchandani con la fantasía Maha Shivratri-La gran noche de Shiva. El baile tuvo un papel fundamental en una puesta en escena que sorprendió con un enorme mosquito sobrevolando al protagonista.

Con maquillaje de Laura Viera, David Salem de la Guardia presentó Nocturna Mortis, una fantasía en la que predominaban los tonos negros y blancos que dibujaban una especie de insecto repleto de detalles abstractos y múltiples ojos, que parecía sacada de un relato kafkiano.

Actuación musical

Tras el primer bloque de cinco participantes, el artista Playacoco tomó el escenario para poner la nota musical de la velada.

El concurso se reanudó con Ayoze Ortega, que transportó a los espectadores al mismísimo infierno con Rostros del inframundo, diseño de Jennifer Oliva. Una gran calavera centraba la propuesta, mientras el resto del cuerpo se cubría de colores vibrantes y motivos demoníacos. El aspirante demostró sobre el escenario que también en el mundo Hades hay espacio para la fiesta si llega el Carnaval.

Después de su actuación, los conductores compartieron un dato curioso descubierto en el backstage: la segunda y la séptima participantes son pareja. «Compartían maquillaje, pero como tenían ideas creativas diferentes decidieron presentarse por separado. ¡Eso sí que es una relación sana!», bromeó Adolfo Rodríguez.

Embarazos robóticos

A continuación, Vivian María Lamolda presentó Quinta esencia, de la maquilladora Melania Suárez, una obra dominada por los tonos azules y dorados, con simbología egipcia y un gran rostro femenino como elemento protagonista.

Fue el turno de Kiova del Carmen Sosa, maquillada por Yaiza Cruz, con la fantasía En el presente 2.6. La propuesta, de estética futurista, mostraba a un robot en blanco y negro embarazado de un bebé humano protegido por una bola de cristal. En la espalda destacaba un rostro femenino en tonos cálidos y, en los muslos, las caras de un robot y de una humana.

Cerró el certamen Sasha Maldonado con Donde anidan los sueños, de la maquilladora Paula Díaz. «Hay otra vida que os espera cada noche cuando cerráis los ojos», anunció una voz en off antes de su salida en patines. La fantasía, de predominante color azul y estética onírica, incorporaba estrellas, nubes, ojos y flores.

Jurado

Fue el momento de deliberación del jurado compuesto por Yurena del Cano, campeona del mundo de efectos especiales y ganadora en anteriores ediciones del Concurso de Maquillaje Corporal de Las Palmas; Paula García, maquilladora y profesora de maquillaje artístico; Tamito Fernández, maquillador profesional y finalista de Make Up Star; Agustín Suárez Espino (Miss Claudia), maquillador en Drag Race España y actualmente profesor de maquillaje en Make Up Star; Laura Hernández Sánchez, maquilladora profesional y jefa del equipo de maquilladores de Gran Canaria Moda Cálida y Yamilé Armas Rivero, gerente de Ani Bi Carnaval y secretaria del jurado.

Durante la deliberación tuvo lugar la actuación del DJ y grupo VibrarT. Posteriormente, el concejal de Carnaval, Héctor Alemán y el jefe de producción de FCC Medioambiente, José Alberto Rodríguez entregaron los premios.