Arrecife celebra este lunes el gran Coso del Carnaval: recorrido y todas las verbenas

El Carnaval de Arrecife 2026 alcanza este lunes su jornada central con la celebración del esperado coso de carrozas, agrupaciones y mascaritas, el desfile que cada año reúne a miles de personas en las calles de la capital. La ciudad se prepara para una tarde marcada por carrozas, murgas, comparsas, batucadas y un sinfín de mascaritas que recorrerán el principal eje urbano.

El desfile partirá a las 18.00 horas desde la zona de Cruz Roja, en la Rambla Medular, y avanzará hasta la Avenida de Naos, a la altura de Agramar. A partir de las 20.00 horas, este punto se transformará en un espacio musical donde las carrozas participantes pondrán ritmo al cierre del recorrido.

En el tramo inicial, hasta la Ciudad Deportiva, el Ayuntamiento de Arrecife habilitará una zona acotada para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y sensibilidad auditiva. En este espacio se reducirá al máximo el ruido y no habrá música, con el objetivo de facilitar que estas personas puedan disfrutar del desfile en un entorno más accesible desde el punto de vista sensorial.

Pasacalle tradicional y verbenas nocturnas

La jornada festiva comenzó este lunes a las 11.00 horas con el pasacalle tradicional por el casco histórico de la ciudad, que servirá de antesala al gran desfile de la tarde.

Ya por la noche, desde las 20.00 horas, las verbenas se repartirán en varios escenarios: la avenida marítima frente al Ayuntamiento, la Plaza de Las Palmas y la Plaza del Almacén. Sobre los escenarios actuarán diferentes formaciones y DJs, entre ellos Grupo Son y Más, Frente Banda Nueva, Vocal Force, Tabaiba, Los Jarvac y Leyenda Joven, junto a varios disc jockeys que animarán la velada hasta la madrugada.

Martes de Carnaval: protagonismo infantil y concierto de Nueva Línea

El Martes de Carnaval estará especialmente dedicado a los más pequeños. Desde el mediodía, el Recinto Ferial acogerá el Carnavalito Infantil con concurso de disfraces en categorías individual, pareja y grupo, además del espectáculo familiar ‘El maravilloso mundo de Drilo’.

Por la tarde, a las 17.00 horas, se celebrará un pasacalles del Carnaval Tradicional por el entorno del Charco de San Ginés. A partir de las 19.00 horas, el Recinto Ferial será escenario de un concierto con las actuaciones de Miriam Cruz y Nueva Línea.

Entierro de la Sardina: cierre el Miércoles de Ceniza

El broche final llegará el Miércoles de Ceniza con el tradicional Entierro de la Sardina. El cortejo partirá a las 18.00 horas desde el Ayuntamiento y concluirá en la Playa del Reducto, donde se procederá a la quema simbólica, acompañada por mascaritas, agrupaciones carnavaleras y las carrozas premiadas en el Coso.

El Carnaval de Arrecife, organizado por la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento, se consolida como una de las celebraciones más destacadas de Lanzarote, combinando tradición, música y participación ciudadana durante varios días de intensa actividad en la capital.