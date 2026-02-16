“Camino al éxito”: la murga más inspiradora del Carnaval de Telde presenta sus nuevas canciones
Los Diver regresan al Teatro Juan Ramón Jiménez con letras cargadas de ilusión, humor y talento que prometen emocionar al público
El Carnaval de Telde 2026 tiene uno de sus momentos más especiales este sábado 21 de febrero. La murga Los Diver se sube al escenario del Teatro Juan Ramón Jiménez para presentar sus nuevas canciones en un espectáculo que va mucho más allá del humor y la música.
Bajo el lema Camino al éxito y dirigidos por Lorena Vélez, este grupo formado por mujeres y hombres con capacidades diferentes vuelve a demostrar que el Carnaval también es inclusión, esfuerzo y pasión. Durante meses han trabajado sus letras y coreografías para ofrecer un show que promete arrancar risas, aplausos y alguna que otra lágrima.
No es la primera vez que conquistan al público teldense, pero cada año regresan con más fuerza y energía. Su propuesta combina crítica carnavalera, ritmo y una enorme dosis de ilusión que convierte cada actuación en algo único.
La cita será a las 18:00 horas y la entrada tiene un carácter solidario: un donativo de 10 euros destinado a apoyar la propia asociación.
