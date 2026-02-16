En Directo
Directo Carnaval
Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: última hora de todos los eventos
Toda la información sobre el Carnaval en Las Palmas, desde las galas hasta las actuaciones musicales, sin olvidar la Gran Cabalgata y el Entierro de la Sardina en cada uno de los municipios de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
El Carnaval llega a Canarias para llenar de color, música y tradición los municipios de la provincia de Las Palmas. Comienzan semanas de galas, concursos, desfiles y actos populares. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con Santa Catalina como epicentro de las grandes galas, hasta los primeros actos en municipios de Gran Canaria como Mogán y Gáldar, la fiesta se extiende también por Lanzarote y Fuerteventura.
En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Carnaval de Las Palmas, con las últimas noticias, fechas, artistas y el ambiente que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias.
Johanna Betancor Galindo
Atención conductores: amplios desvíos y cierres de tráfico por la Cabalgata Infantil del Carnaval este martes
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desplegará un amplio dispositivo de seguridad y limpieza para la Cabalgata Infantil del Carnaval, que comenzará a las 12:00 horas del martes desde el Puerto y recorrerá casi tres kilómetros
La Provincia
Don Carnal se pasea por Gáldar, Agüimes e Ingenio
Arucas también abrió el programa de sus carnestolendas con el pasacalles anunciador y la batalla entre Don Carnal y Doña Cuaresma
José A. Neketan
Estos son algunos de los disfraces más originales de la primera salida del Carnaval de Día
Alta costura de moda, calendarios de cuerpos con tableta marcada, azafatas que no son de fiar, tragaperras que incitan al juego, y Elvis y Marilyn estuvieron presentes en el Carnaval de Día
José A. Neketan
Óscar Hernández, el alcalde de Agüimes más murguero
El alcalde de Agüimes vive el Carnaval de su municipio como uno más. Integrante de la murga Los Sombreritos, la más antigua de la villa, hace un hueco en su agenda para disfrutar con sus amistades del tradicional concurso y aguantar con humor y deportividad el chaparrón de críticas que le hacen otras formaciones
La Provincia
El CEIP César Manrique de Tahíche recorre Canarias con el Carnaval Tradicional de las islas
Más de 400 alumnos desfilaron por el recinto escolar mostrando las tradiciones carnavaleras del Archipiélago, entre ellas, los Buches, Diabletes e Indianos, con disfraces elaborados en colaboración con las familias
Nayra Bajo de Vera
Vintash eleva un mundo de emociones a la Gala Drag Queen: "He contado mi vida a través de esta historia"
La artista actuará en la Gala Drag Queen con el espectáculo ‘Volver a nacer’, en su regreso a esta cita carnavalera, donde contará su propia experiencia vital con un emotivo mensaje de superación.
Gretel Morales Lavandero
Un abstracto retrato de un insecto gana el Concurso de Maquillaje Corporal del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
La fantasía ‘Nocturna Mortis’ fue elaborada por la maquilladora Laura Viera y lucida en el cuerpo de David Salem de la Guardia
Johanna Betancor Galindo
Así celebra el Ayuntamiento de Telde el gesto de Quevedo: Jinámar salta al mundo en el videoclip de “Ni borracho”
El Ayuntamiento de Telde ha reconocido públicamente el gesto de Quevedo al incluir a la ciudad y, en especial, al barrio de Jinámar en su último videoclip, “Ni borracho”. El agradecimiento llega apenas horas después del estreno, en un momento en el que el trabajo audiovisual circula por millones de pantallas y sitúa a Canarias como escenario principal.
PSOE Canarias exige retirar la campaña contra ITS en Carnaval por considerarla “excluyente y falocéntrica”
El PSOE de Canarias ha solicitado la retirada inmediata de la campaña institucional “Haz lo que te salga del pito… pero si suena, usa el condón”, diseñada para prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no deseados durante el Carnaval. La formación considera que el lema es “excluyente”, tiene un enfoque “falocéntrico” y se dirige “únicamente a los hombres”, dejando fuera a las mujeres y obviando el papel central del consentimiento.
Gretel Morales Lavandero
¿Quién es Carla Benítez, Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria?
Carla Benítez despertó este sábado como Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026. La aspirante fue coronada con la fantasía Historia del diseñador Kevin Rodríguez González. El traje ganador pesa más de 300 kilos, albergaba alrededor de 10.000 plumas y está adornado por 49 rosas, en homenaje a las anteriores soberanas en la efémeride de las bodas de oro de las carnestolendas. "Aún no me lo creo", aseguraba Benítez a los medios de comunicación sobre el mismo escenario en el que se convirtió en parte de la historia real del Carnaval. Más información.
- El presidente de una ONG y su hija recién nacida, entre el centenar de okupas de una urbanización en obras en Lanzarote
- Adiós a las botellas de butano naranjas: desaparecen las de toda la vida, estas serán las nuevas
- Una turista invade las dunas de Maspalomas y pasea junto a la orilla de la Charca
- El SEPE lo hace oficial: quitará el subsidio a los parados que no hagan este trámite
- Detenido Raúl Déniz, el estafador canario que vivía como mendigo en Colombia tras fugarse de Ghana
- Koldo García: «Lo que me jode es Canarias, no haber conseguido nada del presidente»
- Liberados la mujer y el hijo del narco José, 'el del Buque', en Gran Canaria
- La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol de encima del conductor y copiloto: 200 euros y la retirada de dos puntos