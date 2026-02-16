Carnaval de Las Palmas 2026, en directo: última hora de todos los eventos

El Carnaval llega a Canarias para llenar de color, música y tradición los municipios de la provincia de Las Palmas. Comienzan semanas de galas, concursos, desfiles y actos populares. Desde Las Palmas de Gran Canaria, con Santa Catalina como epicentro de las grandes galas, hasta los primeros actos en municipios de Gran Canaria como Mogán y Gáldar, la fiesta se extiende también por Lanzarote y Fuerteventura.

En este directo contamos minuto a minuto todo lo que ocurre en el Carnaval de Las Palmas, con las últimas noticias, fechas, artistas y el ambiente que marca el arranque de una de las celebraciones más esperadas del año en Canarias.

Johanna Betancor Galindo Atención conductores: amplios desvíos y cierres de tráfico por la Cabalgata Infantil del Carnaval este martes El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria desplegará un amplio dispositivo de seguridad y limpieza para la Cabalgata Infantil del Carnaval, que comenzará a las 12:00 horas del martes desde el Puerto y recorrerá casi tres kilómetros

La Provincia Don Carnal se pasea por Gáldar, Agüimes e Ingenio Arucas también abrió el programa de sus carnestolendas con el pasacalles anunciador y la batalla entre Don Carnal y Doña Cuaresma

José A. Neketan Estos son algunos de los disfraces más originales de la primera salida del Carnaval de Día Alta costura de moda, calendarios de cuerpos con tableta marcada, azafatas que no son de fiar, tragaperras que incitan al juego, y Elvis y Marilyn estuvieron presentes en el Carnaval de Día

José A. Neketan Óscar Hernández, el alcalde de Agüimes más murguero El alcalde de Agüimes vive el Carnaval de su municipio como uno más. Integrante de la murga Los Sombreritos, la más antigua de la villa, hace un hueco en su agenda para disfrutar con sus amistades del tradicional concurso y aguantar con humor y deportividad el chaparrón de críticas que le hacen otras formaciones

La Provincia El CEIP César Manrique de Tahíche recorre Canarias con el Carnaval Tradicional de las islas Más de 400 alumnos desfilaron por el recinto escolar mostrando las tradiciones carnavaleras del Archipiélago, entre ellas, los Buches, Diabletes e Indianos, con disfraces elaborados en colaboración con las familias

Nayra Bajo de Vera Vintash eleva un mundo de emociones a la Gala Drag Queen: "He contado mi vida a través de esta historia" La artista actuará en la Gala Drag Queen con el espectáculo ‘Volver a nacer’, en su regreso a esta cita carnavalera, donde contará su propia experiencia vital con un emotivo mensaje de superación.

Gretel Morales Lavandero Un abstracto retrato de un insecto gana el Concurso de Maquillaje Corporal del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria La fantasía ‘Nocturna Mortis’ fue elaborada por la maquilladora Laura Viera y lucida en el cuerpo de David Salem de la Guardia

Johanna Betancor Galindo Fotograma de Jinámar presente en el videoclip de 'Ni borracho' / CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE TELDE Así celebra el Ayuntamiento de Telde el gesto de Quevedo: Jinámar salta al mundo en el videoclip de “Ni borracho” El Ayuntamiento de Telde ha reconocido públicamente el gesto de Quevedo al incluir a la ciudad y, en especial, al barrio de Jinámar en su último videoclip, “Ni borracho”. El agradecimiento llega apenas horas después del estreno, en un momento en el que el trabajo audiovisual circula por millones de pantallas y sitúa a Canarias como escenario principal.

PSOE Canarias exige retirar la campaña contra ITS en Carnaval por considerarla “excluyente y falocéntrica” El PSOE de Canarias ha solicitado la retirada inmediata de la campaña institucional “Haz lo que te salga del pito… pero si suena, usa el condón”, diseñada para prevenir infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no deseados durante el Carnaval. La formación considera que el lema es “excluyente”, tiene un enfoque “falocéntrico” y se dirige “únicamente a los hombres”, dejando fuera a las mujeres y obviando el papel central del consentimiento.