El CEIP César Manrique de Tahíche recorre Canarias con el Carnaval Tradicional de las islas

El CEIP César Manrique Cabrera, situado Tahíche, en el municipio lanzaroteño de Teguise, se convirtió el pasado viernes, 13 de febrero, en un escenario vibrante de colores, danzas y música, al rendir homenaje a las tradiciones carnavaleras de las Islas Canarias.

La comunidad educativa del centro escolar participó activamente en la creación y puesta en escena de un espectáculo que duró aproximadamente una hora y media y que congregó a familias y amigos en la cancha de primaria del colegio.

Un desfile cargado de tradiciones

El evento comenzó con la llegada de un desfile compuesto por más de 400 alumnos que representaron los diferentes carnavales tradicionales de las islas. Los estudiantes, vestidos con disfraces elaborados en colaboración con las familias, marcharon por el recinto escolar exhibiendo una rica variedad de manifestaciones carnavaleras autóctonas.

Recreación de los achipencos de Fuerteventura en el CEIP César Manrique Cabrera, el pasado viernes, 13 de febrero de 2026 / CEIP César Manrique Cabrera

Encabezó la comitiva la Batucada del Colegio, con alumnado de sexto ataviado con la tradición grancanaria del Baile de Mascaritas y alumnado de quinto que recreó la tradición majorera de los achipencos. El alumnado de cuarto puso en escena la celebración herreña de los Carneros de Tigaday. Tercero se convirtió en la Parranda Los Buches de Arrecife. Segundo se visitó elegantemente de indianos para mostrar el gran encuentro que se desarrolla en La Palma. Primero, por su parte, representó a la gran tradición carnavalera de Teguise, los Diabletes, mientras que el alumnado de infantil rindió homenaje a las comparsas, una manifestación fuertemente arraigada en Tenerife.

Colaboración intergeneracional

Uno de los aspectos más singulares de este evento fue la participación de los abuelos y padres de los alumnos. La batucada Menuda Caña, integrada por miembros de la comunidad escolar de diferentes generaciones, colaboró en el desarrollo del espectáculo, aportando su experiencia y entusiasmo al evento.

Batucada del CEIP César Manrique Cabrera, en Tahíche / CEIP César Manrique Cabrera

Este gesto simbolizó la importancia de la colaboración intergeneracional y el fortalecimiento de los lazos comunitarios en torno a las tradiciones.

El acto culminó con una representación del Entierro de la Sardina, en la que participaron los trabajadores del comedor escolar, otro de los elementos distintivos del Carnaval en varias islas.

Recreación del entierro de la sardina en el CEIP César Manrique Cabrera, en Tahíche / CEIP César Manrique Cabrera

La dirección del proyecto

La coordinación y dirección del evento estuvo a cargo de Antonio Monzón, maestro de música del CEIP César Manrique, quien ha sido una pieza clave en el fomento de las tradiciones canarias a través de la educación. Con más de diez años de experiencia en la creación de producciones musicales y artísticas en el centro, Monzón ha logrado acercar a los estudiantes a las festividades tradicionales, reforzando así el valor cultural de las islas.

La colaboración entre el maestro Monzón, el equipo directivo del centro, encabezado por Borja Eiroa Hernández, y las familias fue fundamental para el éxito de la actividad. Juntos planificaron los disfraces, los ensayos de las coreografías y la batucada, consolidando el evento como una verdadera fiesta de la tradición canaria.

Comparsa de Infantil del CEIP César Manrique Cabrera, de Tahíche / CEIP César Manrique Cabrera

Un homenaje a las tradiciones isleñas

Este evento no solo representó una oportunidad para que los estudiantes aprendieran sobre las costumbres de su comunidad, sino que también permitió poner en valor las tradiciones carnavaleras de las Islas Canarias.

Alumnos de Infantil en el Carnaval del CEIP César Manrique Cabrera, en Tahíche. / CEIP César Manrique Cabrera

El Carnaval Tradicional de Canarias es una manifestación cultural con una rica diversidad de formas, música y danzas, que varían entre cada isla pero que comparten la esencia de celebración, disfraces y participación popular.