¿Qué hacer este finde en Carnaval? La guía definitiva para vivir la semana grande en Canarias

Si te estás preguntando qué hacer este finde en Carnaval en Canarias, la respuesta es sencilla: salir a la calle… o encender la tele, la radio o el móvil. La semana grande de las carnestolendas llega cargada de actos imprescindibles en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de La Palma, con una cobertura especial de RTVC que permite seguir cada momento en directo y desde cualquier dispositivo.

Del 16 al 22 de febrero, el Archipiélago se convierte en un escenario continuo donde conviven tradición, sátira, música, fantasía y cultura popular. Es el momento más intenso del Carnaval, cuando se concentran los actos más multitudinarios y esperados.

Lunes de polvos de talco: Los Indianos marcan el arranque

El Carnaval comienza fuerte en Santa Cruz de La Palma con Los Indianos, una de las celebraciones más singulares del calendario festivo canario. Miles de personas vestidas de blanco inundan las calles de la capital palmera en una explosión de talco, ritmo caribeño y guiños históricos a la emigración canaria a América.

No es solo una fiesta. Es una escenificación colectiva que mezcla ironía, tradición y memoria. La figura de la Negra Tomasa, el desembarco simbólico y la música convierten este lunes en una experiencia única dentro del Carnaval de Canarias.

Quienes no puedan viajar hasta La Palma pueden seguir el ambiente en directo a través de Televisión Canaria, La Radio Canaria, Canarias Play, el canal oficial de YouTube y rtvc.es, dentro del despliegue especial de RTVC.

Martes de Carnaval: ilusión infantil y desfiles multitudinarios

Cabalgata Infantil y Carnaval de Día en Las Palmas de Gran Canaria

El martes es el turno de la cantera. La Cabalgata Infantil llena de color y fantasía las calles de Las Palmas de Gran Canaria, con pequeñas mascaritas, carrozas temáticas y la Reina Infantil como protagonistas. Es uno de los planes más recomendables para familias que buscan un Carnaval diurno, alegre y seguro.

Tras la cabalgata, el ambiente se traslada al Carnaval de Día, una fórmula que en los últimos años ha ganado peso en la programación oficial. Conciertos, DJ, disfraces y ambiente festivo bajo el sol en la zona de Santa Catalina convierten el martes en una jornada continua.

Coso Apoteosis en Santa Cruz de Tenerife

Mientras tanto, en Santa Cruz de Tenerife tiene lugar el tradicional Coso Apoteosis, uno de los desfiles más emblemáticos del Carnaval tinerfeño. Comparsas, agrupaciones musicales, murgas, carrozas y fantasías recorren la ciudad en un espectáculo que combina tradición y espectacularidad.

Es uno de los eventos más multitudinarios y una cita imprescindible para quienes quieren sentir la esencia del Carnaval chicharrero en su máxima expresión.

Si dudas entre norte o sur, capital grancanaria o tinerfeña, la ventaja es clara: la cobertura en directo permite saltar de un punto a otro y no perder detalle.

Viernes: la noche de la Gala Drag Queen

Pocas citas generan tanta expectación como la Gala Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria. Celebrada en el Parque Santa Catalina, se ha consolidado como uno de los espectáculos más transgresores y mediáticos del Carnaval internacional.

Plataformas imposibles, coreografías milimétricas, vestuarios espectaculares y una puesta en escena que mezcla humor, crítica social y reivindicación convierten esta noche en una referencia cultural más allá del Archipiélago.

La jornada arranca desde la mañana con conexiones especiales y ambiente previo, y culmina por la noche con la retransmisión íntegra de la gala. Es, sin duda, uno de los momentos más vistos del año en Canarias.

Si buscas qué hacer el viernes de Carnaval, esta es la respuesta. Y si no tienes entrada, el directo es tu mejor aliado.

Sábado de Carnaval de Día en Santa Cruz de Tenerife

El sábado la fiesta vuelve a las calles de Santa Cruz de Tenerife con el Carnaval de Día, que reúne a miles de personas en enclaves como la Plaza de la Candelaria, la Plaza del Príncipe o la avenida Francisco La Roche.

Es el plan perfecto para grupos de amigos y familias que prefieren celebrar con luz natural. Música en vivo, actuaciones de artistas y ambiente festivo convierten la capital tinerfeña en una gran pista de baile al aire libre.

La retransmisión especial acompaña durante toda la jornada con entrevistas, conexiones a pie de calle y seguimiento informativo.