Olga Tañón: la madrina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria cuesta 373.244 euros, 85.424 más que el año pasado

La presencia de Olga Tañón en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria supondrá un desembolso de 373.244,87 euros con impuestos frente a los 287.820,37 que costó en 2025. La Sociedad de Promoción, encargada de la organización, ha formalizado el contrato con la empresa intermediaria de la designada como madrina de la fiesta capitalina en su quincuagésimo aniversario.

Olga Tañón, elegida por el «impacto esperado»

Tañón ha ofrecido dos actuaciones este fin de semana, en la Gala de la Reina del viernes y en el Carnaval de Día del sábado, y es uno de los principales reclamos internacionales del cartel musical de la fiesta. Su elección responde a «criterios objetivos» relacionados con la «coherencia» del programa, el «impacto esperado» y la «adecuación al público destinatario», según argumenta la entidad en el informe de necesidades con el que justifica la contratación. La adjudicación incluye el pago «en el momento de la actuación».

El Gran Combo de Puerto Rico cuesta 218.267 euros

La intermediaria de Olga Tañón es la mercantil Caeveding, que también cuenta con la exclusiva de otra de las actuaciones estelares del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, la de El Gran Combo de Puerto Rico. La contratación de la formación implicó un gasto de 218.267,72 euros con inmpuestos, de acuerdo con la documentación depositada en el Portal de Contratación del Estado por la Sociedad de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria. El Gran Combo de Puerto Rico se subió el pasado sábado por la tarde al escenario de la trasera de Santa Catalina.

¿Cómo se justifica el coste de un contrato artístico?

El coste de ambos contratos se justifica por la singularidad del caché artístico, «entendida como un elemento inherente a la naturaleza personalísima y exclusiva de la prestación», según la Sociedad de Promoción. Ambos importes están asociados a la «trayectoria, notoriedad, reconocimiento y demanda» de los artistas y surgen de una estimación basada en «referencias reales» del sector y en su «valor cultural, social y promocional».

Los 591.512,59 para las actuaciones de Olga Tañón y El Gran Combo de Puerto Rico se suman los 1.395.860 que el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ha de pagar por el concierto de Marc Anthony, previsto para el 27 de febrero, aunque en ese caso el importe también incluye la contratación de Ke Personajes. Menos oneroso ha resultado la contratación de Tonny Tun Tun, que también combinó una actuación en la Gala de la Reina con un concierto propio el 28 de febrero a las 22.00 horas en la plaza de Manuel Becerra. En este caso, el contrato con la intermediaria, Camino Viejo Producciones, es por 77.575 euros.