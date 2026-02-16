Yshia Taisma regresa sin filtros a la Gala Drag Queen: "No voy a jurar nada porque ya me atropelló la guagua"

Yshia Taisma solo conoce el humor sin filtros ni sutilezas. Responde al teléfono a las cinco de la tarde, medio enyugada con el plato de potaje, porque la intensa vida de cómica no le ha dado para almorzar hasta la hora de la merienda. Entre cucharada y cucharada, va desgranando el espectáculo que presentará en la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, bajo el título de '¡Fonita, la Yshia está revirá! pero, aunque la mona se vista de seda, Yshia se queda...'.

Más allá del personaje, Eduardo David del Rosario Taisma destila humor en cada poro. Con o sin plataformas, tiene la capacidad de hacer reír gracias a su desparpajo natural incluso sin actuar, cuando apenas está adelantando una parte de su show: "Yo no tengo pelos en la lengua, pero sí los tengo en otros lados".

La continuidad de su último show

Con el patrocinio de Nettronica S.L. y un diseño de Zoilo Alejandro García, Yshia Taisma regresa al escenario del Carnaval capitalino con una propuesta que da continuidad a la actuación que interpretó en 2024, 'Juradito que este sí es mi último año. Y si no, que hoy me atropelle una guagua, ¡maricón!'. Por eso, como no podía ser de otra forma, su espectáculo da comienzo con un atropello.

Para explicar su paso por el escenario de Las Vegas hay que tirar de relato. Tras ganar el Carnaval del sur hace unos años, asegura que se quedó "en paz" con este tipo de galas, si bien el personaje siguió formando parte de muchos eventos y de la vida cultural de la Isla.

Del atropello a la clínica

En una de esas ocasiones la invitaron a actuar en la Gala de la Gran Dama, donde empezaron a picarle las orejas cuando la presentaron como la exdrag Yshia Taisma. "Al día siguiente, hablando por teléfono con unos amigos, les dije: '¿Te imaginas que yo soy una exdrag? ¿A que aparezco el año que viene en el Carnaval y se cagan todas?'. Pues así fue", relata entre risas.

En 2024 interpretó la que sería su última actuación en el Carnaval capitalino, una promesa que no ha podido cumplir. Y es que Yshia Taisma, que hace de la mofa su forma de ser tanto dentro como fuera del escenario, no podía pasar por alto el 50 aniversario de las fiestas. Por eso, este 20 de febrero, Santa Catalina será testigo de cómo le pasa una guagua por encima.

"Había dos opciones: o irme al cielo o irme a la clínica", cuenta Yshia. Pero dejar el mundo del espectáculo nunca fue una opción, por lo que se irá directa a una clínica drag donde, después de salvarle la vida, aprovechará para hacerse algunos retoques.

Los retoques en la clínica estética

A partir de entonces, su fantasía arroja una potente sátira humorística sobre cómo serían las operaciones estéticas en el mundo drag. "El cirujano, que es amigo mío, me puso monísima de la muerte. Hasta calva estoy guapa", adelanta entre risas. De todos modos, hay algún que otro giro de los acontecimientos que se reserva para sembrar expectación. "Hay algo que el doctor no me cambia, y ahí lo dejo", asegura.

Eduardo David habla por los codos, aunque ha aprendido a guardarse ciertas cosas. Después del último volantazo, cuenta que ya no va a hacer más apuestas sobre el futuro de Yshia Taisma en la gala: "Yo ya estoy calladita, no voy a jurar nada porque ya me atropelló la guagua".

Una fantasía hecha por muchas manos

El primer motivo de su regreso se debe a que su sobrina y fan número uno, Adriana, cumplió 16 años, por lo que al fin puede acompañarlo en el escenario. A su nombre se suma una larga lista de personas que han hecho posible el espectáculo, aunque son tantas que se le atragantan entre el potaje y una risa contagiosa. "Lo principal del Carnaval es unirnos entre todos para poder sacar una fantasía. Yo me considero una marioneta entre todas esas manos", añade.

Dentro de ese mosaico colectivo, destaca la presencia de los cantantes Kevin Carballo, Fran Santana (de la Orquesta Armonía Show) y Coralia Calderín (del Grupo Arena), cuyas aportaciones elevan aún más la fantasía. "Encima con mi sobrina, dándome mi faldita y poniéndome mi casquito, es que no puedo pedir más. No puedo ser más feliz", añade.

Entre el palique, las emociones y la promesa de visitar La Provincia en caso de llevarse algún premio, al final hasta el potaje se le quedó frío. Pero ni Yshia Taisma ni el público se quedarán fríos en la Gala Drag Queen, ya que su actuación promete hacer "reír, brincar, saltar y bailar".